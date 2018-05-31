Владислав Третьяк: «С базовым клубом мы постоянно были первыми»

Минувший сезон выдался не самым удачным для Федерации хоккея России (ФХР) с точки зрения выступления сборных на чемпионатах мира. Зимнее молодежное мировое первенство в Баффало, апрельский юниорский ЧМ в Челябинске и майский главный турнир планеты в Копенгагене завершились для наших коллективов на стадии четвертьфиналов. Таким образом, впервые за весь постсоветский период россияне оказались без медалей во всех трех турнирах. Но все перекрыло олимпийское золото нашей ледовой дружины в Пхёнчхане — победа на главном старте четырехлетия стала первой за 26 лет.

Возглавляющий ФХР с 2006 года легендарный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в апреле был переизбран на четвертый четырехлетний срок, а в минувший вторник прошел в исполком Олимпийского комитета России (ОКР). По окончании выборного Олимпийского собрания Владислав Третьяк дал интервью «Известиям», в котором подвел итоги сезона для своей федерации, поделился мнением о новом президенте ОКР Станиславе Позднякове и рассказал о роли Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в корейском успехе сборной России.

— Как оцените итоги Олимпийского собрания?

— Я голосовал за Позднякова. Мы со Станиславом Алексеевичем очень тесно работали последние полтора года, когда он был первым вице-президентом ОКР. Это было самое сложное время на моем пути. Я пережил много Олимпиад, но такого сложного положения, в котором находился ОКР, не было никогда. Поздняков был в эпицентре этих проблем, провел очень много толковых совещаний с федерациями и командами. Грамотно работал в качестве второго человека в ОКР, набрался очень большого опыта. Затем был главой нашей делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане и сыграл большую роль в том, что нам возвратили флаг после Игр, а ОКР вернули статус в системе МОКа. Ну и как спортсмен он настоящий боец. Четырехкратный олимпийский чемпион — не каждому дано такого добиться. У ФХР с ним никогда не было проблем.

— ФХР считается достаточно автономной организацией в плане финансовой независимости и принятия кадровых решений. Есть аспекты, в которых федерация зависит от ОКР и его президента?

— У нас есть школа олимпийского резерва, которую финансирует ОКР. Естественно, мы связаны с организацией во время подготовки к Олимпиаде и участия в ней. И в вопросах подготовки олимпийской команды мы постоянно поддерживаем контакт с ОКР. У нас хорошие отношения и много пересечений в работе, направленной на развитие хоккея. Да, ФХР достаточно автономна, но всё равно есть немало вопросов, которые невозможно решить без помощи Олимпийского комитета. И то, что мы у него просим, его руководство нам дает. Нам создают все необходимые условия на Олимпиаде — и по переезду, и по проживанию, а также очень помогают в вопросах взаимодействия с организаторами и представителями МОК.

— Как оцените восьмилетнюю работу Александра Жукова во главе ОКР?

— Хочу сказать, что он полностью справился с работой в тех условиях, которые ему достались. В своем выступлении на Олимпийском собрании я поблагодарил Александра Дмитриевича за все, что было им сделано на этом посту. Возглавлять ОКР сложно, но он справился со своей миссией достойно. У всех бывают ошибки — каждый человек имеет изъяны. Но Жуков очень старался, проявил себя грамотным руководителем, объединял вокруг себя спортсменов, тренеров, ветеранов, руководителей. Он консолидировал все силы так, что Олимпийский комитет действительно звучал звонко. Мы все сказали ему большое спасибо и поздравили с тем, что он остается в нашем спорте в качестве почетного президента ОКР.

— Он объяснил свой уход из ОКР загруженностью на посту первого заместителя председателя Государственной думы. Вы тоже депутат. В нижней палате парламента сейчас действительно очень жесткий график?

— Это вы у Жукова спросите. В Думе всегда большая нагрузка. Работаем все вместе, как полагается. Но я-то простой депутат, а Александр Дмитриевич — второй человек во всей Госдуме после ее председателя. Так что мне сложно оценить, насколько физически возможно совмещать две такие должности. Раз Жуков решил, что на этом этапе надо выбирать что-то одно и не стал идти на третий срок в ОКР, — значит, так было нужно. Думаю, он взвешенно подошел к этому вопросу.

— Будет ли в ФХР официальное подведение итогов сезона и чемпионата мира?

— Мы соберемся в своем кругу, поговорим с тренерским штабом, подведем итоги чемпионата мира и обсудим дальнейшие шаги. В любом случае мы хотим полностью сохранить всех тренеров сборной России. Воробьев и его помощники показали в Дании свою работу. Были отдельные ошибки, но в целом у нас сейчас молодые и перспективные тренеры, создавшие хорошую команду. Сейчас мы отдыхаем, хотим очухаться, а потом уже будем принимать решения. В любом случае есть желание продлить соглашение с Воробьевым и его штабом. Скоро Илья Петрович выступит перед ФХР, поделится своим видением работы на ближайший цикл, и мы подпишем контракт. Пока склоняемся к тому, чтобы заключить его по схеме «2+2», то есть на два года с возможностью пролонгации вплоть до Игр-2022 в Пекине, если во время предстоящего олимпийского цикла и нас, и Воробьева будет устраивать совместная работа.

— Вам понятны все решения штаба на чемпионате мира? Например, инициатива поставить в ворота на четвертьфинал с Канадой Игоря Шестеркина, а не Василия Кошечкина?

— Вы знаете, я не хочу давать оценку решениям тренерского штаба. Считаю, что и Вася, и Игорь достойно сыграли на этом чемпионате мира. Для Шестеркина был очень полезным опыт игры против Канады и ее звезд во главе с Коннором Макдэвидом. Уверен, в будущем это еще даст ему необходимый рост мастерства и психологической устойчивости. В целом не стал бы вообще это поражение связывать с фигурой вратаря. Мы проиграли в совсем маленьких нюансах. Не забывайте, какой состав привезли канадцы. А у нас было много новичков. И все равно мы дошли до овертайма, который проиграли в результате очень спорного удаления. Важно, что тренеры сумели в короткие сроки собрать эту команду, ввели много новичков, молодых парней, которые достойно отыграли в Дании и показали, что у сборной России есть будущее. Игра была интересная и узнаваемая, многие болельщики, подходившие ко мне в Копенгагене, говорили, что им она понравилась, благодарили хоккеистов и тренеров. Так что есть основания с оптимизмом смотреть на будущее этой команды.

— Международная федерация хоккея (IIHF) отдала Новосибирску право проведения молодежного чемпионата мира 2023 года. Есть гарантии, что город успеет подготовиться к турниру?

— У Новосибирска всё нормально. Турнир точно пройдет в городе в 2023 году. Уже есть проект новой арены, подготовка к строительству идет усиленно.

— Осенью, когда в Новосибирской области происходила смена губернатора, вы специально ездили туда. Были сложности с продвижением заявки на проведение турнира?

— Там была непростая ситуация с местными депутатами. Они долго утверждали смету на строительство арены. Но в итоге все прошло нормально. А с новым губернатором мы почти сразу нашли общий язык и получили гарантии, что регион по-прежнему заинтересован в проведении молодежного чемпионата мира и обязательно подготовится к нему в наилучшем виде.

— В КХЛ закончился юбилейный сезон. Он был особым?

— Это особый сезон, потому что он и юбилейный, и олимпийский. Очень здорово, что в первый в истории КХЛ юбилей было выиграно олимпийское золото. Это заслуга и нашей федерации, и лиги. КХЛ очень помогла нам в вопросе с календарем турнира, предусмотрев все необходимые окна для должной подготовки сборной к Олимпиаде. Хочется поблагодарить председателя совета директоров КХЛ и СКА Геннадия Тимченко и председателя наблюдательного совета ЦСКА Игоря Сечина, которые собрали такие команды из игроков национальной сборной. Благодаря этому тренерский штаб во главе с Олегом Знарком имел возможность каждодневно работать с большинством кандидатов на поездку в Корею. Особенное спасибо Тимченко, собравшему такую базовую команду.

— В дальнейшем нам нужны базовые команды?

— ЦСКА всегда был базовой командой. И у нас всегда были победы. Так или иначе при такой концепции — с базовым клубом — мы постоянно были первыми.

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