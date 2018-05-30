Шпага и сабля

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков вчера был избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Таким образом, руководство отечественного спорта теперь представлено сразу двумя фехтовальщиками. С октября 2016 года министром спорта РФ является чемпион Олимпиады-2000 в Сиднее и многократный призер Игр Павел Колобков. 44-летний Станислав Поздняков выступал в качестве саблиста, а 48-летний глава Минспорта был шпажистом.

🔥 Четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков избран новым главой Олимпийского комитета России! pic.twitter.com/XLOYutlpb2 — Известия Спорт (@izvestia_sport) May 29, 2018

Станислав Поздняков возглавил ОКР после вчерашнего олимпийского собрания, во время которого по итогам голосования он победил четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова. С декабря 2016 года Станислав Поздняков являлся первым вице-президентом ОКР, а в феврале на зимней Олимпиаде в Пхенчхане возглавлял делегацию отечественных спортсменов, из-за санкций вынужденных выступать без российского флага и гимна в статусе ОАР (олимпийские атлеты из России).

okr1 Министр спорта Павел Колобков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Поздравляю Станислава Позднякова с избранием на пост президента Олимпийского комитета России. За те два года, которые Станислав Алексеевич находился в должности первого вице-президента ОКР, он прошел серьезную управленческую школу, — сказал «Известиям» Павел Колобков. — Уверен, он оправдает доверие тех, кто отдал за него свои голоса. Желаю новому президенту ОКР плодотворной работы. Убежден, что при четком взаимодействии наших структур — Минспорта России и ОКР — мы достигнем желаемого успеха.

Предыдущий руководитель организации Александр Жуков возглавлял ее с 2010 года, однако в начале мая он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок в связи с высокой занятостью на должности первого заместителя председателя Государственной думы РФ. В начале олимпийского собрания бывший президент ОКР в своем выступлении отчитался о проделанной работе и поблагодарил всех делегатов за совместный труд.

okr2 Экс-председатель ОКР Александр Жуков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Думаю, теперь ОКР должен возглавлять освобожденный президент, полностью погруженный в эту работу и уделяющий ей 24 часа в сутки, — сказал «Известиям» Александр Жуков. — Я этого позволить себе не могу. Благодарю всё спортивное сообщество за то, что дважды доверило мне эту работу. Мы пережили как триумфальные моменты вроде успешной организации Олимпиады-2014 в Сочи и успешного выступления на ней наших спортсменов, так и тяжелые периоды, связанные с допинговыми атаками на наш спорт. Не всё получилось у ОКР, но мы смогли отстоять значительную часть наших спортсменов, которые в итоге поехали на Игры в Рио и Пхенчхане, сумев в сложившихся обстоятельствах выступить достойно.

Кандидатуру Александра Попова на пост главы ОКР выдвинул Стрелковый союз России, возглавляемый вице-президентом Олимпийского комитета, миллиардером Владимиром Лисиным. Станислава Позднякова поддержали 35 организаций, входящих в ОКР. В их число вошли 17 спортивных федераций, 11 олимпийских советов, пять общественных организаций и две олимпийские академии, что заранее сделало экс-фехтовальщика фаворитом выборов. В итоге сенсации не произошло — до мая 2022 года руководить ОКР будет именно Станислав Поздняков.

— Оба кандидата были очень достойными — и один, и другой являются легендарными спортсменами, которые прославили Россию на международной арене, — заявил «Известиям» первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. — Я не присутствовал на всем олимпийском собрании, так как у меня возникли срочные дела в футбольном союзе, — проголосовал и сразу уехал. Не буду говорить, кого именно я поддержал. Хочу пожелать новому президенту ОКР удачи на его посту. Посмотрим, как будет складываться взаимодействие наших структур.

okr3 Игорь Левитин избран первым вице-президентом ОКР Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Свое мнение о прошедших выборах высказала и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

— На выборах было два достойных кандидата, но свой голос я отдала за Станислава Позднякова, — рассказала «Известиям» Елена Вяльбе. — Мы уже два года работаем со Станиславом Алексеевичем и всё это время всегда получали от него поддержку — не только на словах, но и на деле. Надеюсь, он сможет изменить отношение МОКа к российским спортсменам.

Довольны фигурой нового главы Олимпийского комитета и представители региональных спортивных ведомств.

— Победу одержал достойный человек и управленец, — заявил «Известиям» руководитель департамента физической культуры и спорта Москвы, член исполкома ОКР, олимпийский чемпион – 1988 по конькобежному спорту Николай Гуляев. — Станислав Алексеевич всю жизнь провел в спорте. Добился огромных успехов как спортсмен, имеет колоссальный опыт работы на руководящих постах, в том числе обладает высоким авторитетом в международных организациях. Последнее особенно важно в сложившейся вокруг нашего спорта обстановке, когда предстоит решать вопрос восстановления аккредитаций Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Московской антидопинговой лаборатории и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

okr4 Генеральным секретарем ОКР избрана Анастасия Давыдова Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Помимо главы комитета делегаты олимпийского собрания также избрали первого вице-президента ОКР (им стал помощник президента РФ Игорь Левитин), генерального директора (эту должность сохранил Владимир Сенглеев) и генерального секретаря — этот пост заняла пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

— Уверен, Поздняков придаст новый импульс развитию спорта и олимпийского движения в России, сохранив все положительные наработки Жукова и устранив отрицательные моменты, — заявил «Известиям» новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. — Очень рассчитываем на его помощь и в переговорах с международными организациями. Это очень важно и для нас с учетом отсутствия определенности статуса СБР в системе Международного союза биатлонистов (IBU).

Александр Жуков был выбран почетным президентом ОКР — этим статусом обладают также его предшественники Виталий Смирнов и Леонид Тягачев. Кроме того, на собрании был избран новый состав исполкома ОКР в количестве 25 человек.

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