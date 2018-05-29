Свищёв: «Олимпийское собрание еще не приступило к выборам главы ОКР»

После двух с половиной часов с начала выборного олимпийского собрания делегаты и участники мероприятия еще не приступили к процедуре избрания руководителей ОКР. Об этом «Известиям» сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв, покинувший здание Олимпийского комитета России (ОКР).

— Вы окончательно покидаете собрание? Всё уже закончилось?

— Нет, просто у меня в 14:00 встреча — уезжаю на нее. Сейчас еще не пройдено и половины повестки дня олимпийского собрания.

— Голосование по кандидатам в президенты ОКР уже прошло?

— Нет, олимпийское собрание еще не приступило к выборам. Поздняков и Попов даже не начинали свои выступления перед делегатами.

— Собрание началось в 11:00. Чем его участники занимались два с половиной часа?

— Перед моим уходом закончилось выступление контрольно-ревизионной комиссии. До этого выступали делегаты, которые хотели высказаться.

— Вы будете голосовать?

— Да, думаю, успею вернуться на мероприятие после встречи как раз к голосованию.

На пост президента ОКР претендуют четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Действующий глава ОКР Александр Жуков после восьми лет управления организацией принял решение сложить с себя полномочия и не переизбираться на третий срок.

Помимо президента ОКР, сегодня также будут избраны члены исполкома, генеральный директор, генеральный секретарь, первый вице-президент и вице-президенты комитета.

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