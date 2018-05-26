Михаил Головков: «Контракты Сёмина и Афиногенова - одного уровня»

Прошедший розыгрыш Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сложно назвать удачным для одного из главных открытий сезона-2016/2017 - подольского «Витязя». Команда Валерия Белова ещё до олимпийского перерыва лишилась шансов на выход в плей-офф. Этот шаг назад нисколько не смутил руководство подмосковного клуба, которое по-прежнему доверяет 50-летнему главному тренеру, в свой дебютный сезон принёсшему «Витязю» первое в его истории участие в Кубке Гагарина. В "Витязе" Валерий Белов окончательно утвердился в качестве самостоятельной фигуры, а не многолетнего помощника Зинэтулы Билялетдинова в чемпионском «Ак Барсе» второй половины 2000-х и сборной России образца победного чемпионата мира-2012 и сочинской Олимпиады-2014.

В нынешнее межсезонье «Витязь» удивил многих подписанием контракта со знаменитым нападающим Александром Сёминым. Карьера 34-летнего двукратного чемпиона мира после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) шла по нисходящей. Он помог магнитогорскому «Металлургу» выиграть Кубок Гагарина-2016, но в следующем сезоне сдал в плане статистики и не смог удержаться не только в «Магнитке», но и в КХЛ. Минувший сезон Александр Сёмин провёл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в составе «Сокола» из родного Красноярска. Теперь он получил шанс перезапустить карьеру в составе «Витязя». До него это уже удалось другому звёздному ветерану – Максиму Афиногенову. Он провёл пять результативных сезонов в Подольске, и в мае в 38 лет неожиданно вернулся в родное московское «Динамо».

В интервью «Известиям» президент «Витязя» Михаил Головков поделился ожиданиями от возвращения Алекандра Сёмина, а также рассказал об отношении руководства клуба к Валерию Белову и месте своей команды в обновлённом рейтинге КХЛ.

- У вас есть вопросы по нахождению «Витязя» на 20-м месте в рейтинге клубов КХЛ?

- Я считаю наш рейтинг абсолютно заслуженным. Да, мы не попали в плей-офф в этом сезоне, и по сравнению с прошлым опустились на одно место. Это заслуженно – я принимаю рейтинг как должное. Первоочередной критерий в этом рейтинге – спортивные достижения. Мы не попали в плей-офф, так что вопросов к КХЛ нет. Другое дело, что мы снизили свои позиции всего на одну строчку. Видимо, лига учла наш предыдущий сезон, когда мы вышли в плей-офф, а также веру в «Витязь» его болельщиков. Всё-таки, несмотря на ухудшение спортивного результата, наша посещаемость сохранилась на том же уровне, что и во времена побед. Мы улучшаем инфраструктуру дворца. И будем улучшать. Сейчас завершаем комплектование – надеюсь, в следующем сезоне вернём на хороший уровень и спортивные результаты.

- Вы ещё до олимпийского перерыва объявили, что не будете увольнять Валерия Белова с поста главного тренера, хотя уже тогда «Витязь» лишился формальных шансов на плей-офф. Почему решили обойтись без изменений?

- У него уже был контракт на два года. Мы сказали, что оставляем Валерия Геннадьевича, чтобы избежать ненужных разговоров о будущем команды и спокойно, планомерно готовиться к следующему сезону. Мы провели изменения в тренерском штабе – ушли Равиль Якубов и тренер вратарей Михаил Шталенков. Пришёл Александр Прокопьев, а работать с голкиперами мы наняли Андрея Малкова и Симо Йоханнеса Вехвилайнена. Надеемся, что эти обновления нам помогут. А в Белова мы по-прежнему верим. Считаем, что неудачи прошедшего сезона носят объективный характер. Всё-таки очень тяжело показывать один и тот же результат два сезона подряд. Но мы уверены, что Валерий Геннадьевич сможет вернуть «Витязь» в плей-офф. Верят в Белова и команду наши болельщики - судя по тому, что они продолжают ходить на наши игры, несмотря на неудачи.

- Нет опасений, что можете оказаться в зоне риска на исключение, как «Северсталь»?

- Нет, никакой угрозы я не ощущаю. Надо просто играть и работать. И всё будет нормально. Могу сказать, что мы - единственный клуб из Московской области в КХЛ. Для Подмосковья было бы совсем неправильно не иметь ни одного клуба на таком уровне. К тому же, мы не стоим на месте – улучшаем инфраструктуру, работаем на увеличение посещаемости арены в Подольске. Работаем с дворцом спорта, с болельщиками. Ну и о спортивном результате не забываем. Комплектуемся, ставим задачи вернуться в плей-офф. Так что всё нормально.

- При этом в последнее время после каждого сезона вас…

- Объединяют? (смеётся)

- Да. Хоть раз были разговоры о слиянии с московским «Динамо»?

- Это всё - только разговоры. Не знаю, откуда они брались. Никто никогда об этом даже не заикался. Могу гарантировать, что под этими слухами нет никакой почвы.

- Почему вы решили подписать контракт с Александром Сёминым? После ренессанса Максима Афиногенова вашему клубу понравилось возрождать карьеру звёздных ветеранов?

- Мы вели переговоры с Александром ещё до ухода Макса, когда не знали, уйдёт Афиногенов или нет. Эти переходы никак не связаны. Что касается Саши Сёмина, то про уровень его мастерства даже говорить не стоит. Лишь единицы игроков КХЛ могут сравниться с ним по качеству игры. Когда шёл чемпионат мира в Дании, многие сравнивали его с героями золотого мирового первенства в Квебеке. Да, прошло уже 10 лет, но вспоминая голы Саши на том турнире, многие говорили, что сейчас не так много сопоставимых ему мастеров. Да, он провел год вне КХЛ, многие о нем подзабыли. Но я уверен, что мастерство он не растерял и нам поможет.

- Сумма его контракта ниже, чем у Афиногенова?

- Я не буду называть цифры. Но контракты у них одного уровня.

- Как поменяется легионерская группа "Витязя"?

- С прошлого сезона остались Борна Рендулич и Войтек Мозик. Уже подписан Йони Ортио – финский вратарь из шведской лиги. Достигнуты договорённости с двумя иностранными нападающими. На наш взгляд, это игроки высокого уровня. Пока не могу их назвать, поскольку у них ещё не истекли контракты. Кроме того, мы сделали предложение продлить контракт Роману Гораку. Пока он не принял его, но это его право – контракт с ним закончился. Может быть, он ещё согласится переподписать его. Сейчас он уезжал в Данию, играл в составе сборной Чехии на чемпионате мира. После завершения турнира мы ещё не возвращались к разговору о его новом соглашении. Но генеральный менеджер Игорь Варицкий постоянно на связи с его агентом. Поэтому скоро мы узнаем о его решении. В любом случае, мы благодарны Роману за всё, что он сделал для «Витязя».

- Какой результат будет для вас приемлемым? Повторение того, чего добился Белов в свой первый сезон – выход в плей-офф? Или хотите пройти первый раунд Кубка Гагарина?

- Не хочется сейчас говорить о чём-то. Задачи будут ставиться высокие. Но всё-таки будет много новичков – и иностранных, и российских. Поэтому на первых порах надо говорить не о конкретных турнирных результатах, а о том, чтобы в межсезонье сложился коллектив – мужской, амбициозный и жёсткий в хорошем плане. Чтобы эти жёсткость и агрессия - в хорошем смысле - проявлялись на льду. Вот этим тренерский штаб и займётся в подготовительный период. А по его итогам посмотрим, на что мы можем рассчитывать в сезоне.

- Бюджет клуба изменится?

- Он будет таким же, как и в прошедшем сезоне. Есть определённые цифры, которые мы можем себе позволить, но за рамки которых не выходим. Всё стабильно.

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