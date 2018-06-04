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Тренер Герман Титов возглавил клуб КХЛ «Трактор»

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Фото: ТАСС/Коротаев Артем
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Герман Титов назначен главным тренером челябинского клуба «Трактор» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Герман Титов — абсолютно хоккейный человек. Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также по тренерской работе», — приводит ТАСС слова генерального менеджера «Трактора» Евгения Губарева. Он также отметил умение Титова «быстро находить контакт с коллективом, особое внимание работе с молодежью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами». Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Герман Титов возглавлял омский «Авангард», который вышел в плей-офф, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии первого раунда. Титов также возглавлял новокузнецкий «Металлург» и московский «Спартак». Красно-белыми он руководил в мае 2015 года, когда клуб вернулся в КХЛ после отсутствия в лиге из-за финансовых проблем. В сезоне-2015/16 москвичи заняли 11-ю строчку в Западной конференции и не прошли в плей-офф, в следующем сезоне специалиста из-за неудовлетворительных результатов отправили в отставку.

Клуб «Трактор» в прошлом сезоне под руководством Анвара Гатиятулина дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу», сообщает «Спорт-Экспресс».

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