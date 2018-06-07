Выиграть в Вегасе

Ближайшей ночью в Лас-Вегасе самый звездный российский хоккеист ХХI века Александр Овечкин, а также его партнеры по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов могут завоевать первый в своей карьере Кубок Стэнли. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» на выезде сыграет в пятом матче финальной серии плей-офф с главной сенсацией Национальной хоккейной лиги (НХЛ) последних лет — «Вегас Голден Найтс». После четырех игр счет в серии 3:1 в пользу «Вашингтона». Чтобы завоевать самый престижный хоккейный клубный трофей, команде Александра Овечкина осталось выиграть всего одну игру.

В этом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» уже вряд ли упустит Кубок, который не покорялся клубу столько лет, считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Если первые три матча прошли в равной борьбе, то разгром «Вегаса» в четвертой игре (6:2) показывает, что Овечкин, Кузнецов и их партнеры уже поймали кураж, максимально раскрепощены и готовы добить соперника, — заявил он «Известиям». — «Вегас» достойно сопротивлялся, но, похоже, уже выработал свой ресурс.

Однако ряд экспертов предлагают не списывать дебютантов НХЛ со счетов раньше времени, отмечая характер и неуступчивость этой команды.

— Надо учитывать, что «Вегас» в этом плей-офф отлично играет дома, поэтому в пятом матче на его льду «Вашингтону» будет очень непросто, — заявил «Известиям» бывший главный тренер нижегородского «Торпедо», экс-вратарь клубов НХЛ Петерис Скудра. — Команда из Лас-Вегаса очень здорово выступает при поддержке собственных трибун, она способна с первых минут оказать давление на соперника, которое мало кто выдерживает. Я могу ошибаться, но в нынешнем Кубке Стэнли «Вегас» в домашних матчах за редким исключением забивал первым. Это может создать сложности его сопернику.

По мнению латышского специалиста, за океаном выступавшего за «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Ванкувер Кэнакс», шансы изменить ход этого финала у противника «Вашингтона» еще есть.

— Редко бывает, что финалы отыгрываются с 1:3, но у «Вегаса» есть два домашних матча, — отметил Петерис Скудра. — Сейчас многие считают, что, добившись такого грандиозного успеха, как выход в финал Кубка Стэнли в дебютном сезоне в НХЛ, команда успокоится. Но в ней много опытных игроков. И еще есть такой фактор, как возможность сыграть на своем льду в седьмом матче. В случае победы в пятой игре мотивация побороться за выигрыш в шестой встрече в Вашингтоне будет запредельной. «Вашингтон» может занервничать. И тут многое будет зависеть от лидеров «Кэпиталз» — Овечкина, Кузнецова, Дмитрия Орлова, Ти Джея О’Ши и их вратаря Брэйдена Холтби. Они уже показали, что могут побеждать в условиях давления в этом сезоне. Но сейчас ставки будут еще выше.

Отдельно Петерис Скудра отметил ключевую роль российских хоккеистов в нынешних успехах «Вашингтона».

— Орлов окончательно закрепился в качестве ведущего защитника команды, их пара с Мэттом Нисканненом очень надежна и играет одну из ключевых ролей, — считает специалист. — Овечкин всегда был первоклассным хоккеистом, лидером «Вашингтона», но сейчас почти всё американское хоккейное сообщество отмечает, что в этом сезоне он играет по-другому. Больше работает на команду, часто отдаёт пас там, где в былые времена взял бы игру на себя. А Кузнецов и вовсе проводит лучший период в своей карьере. Он и раньше был хорош, но я не мог подумать, что Женя дойдет до того, что станет ключевым игроком первого звена, затмив такого мастера, как Никлас Бекстрем. Сейчас за океаном все только и говорят, что о Кузнецове.

В случае успеха «Кэпиталз» в НХЛ впервые за 15 лет победит клуб с тремя российскими игроками в составе. В последний раз это произошло в 2003 году, когда Кубок Стэнли достался «Нью-Джерси Дэвилз», за который играли Олег Твердовский и Сергей Брылин, а тренером по физподготовке был Владимир Буре. Годом ранее главный трофей сильнейшей лиги мира в составе «Детройт Ред Уингз» завоевали Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Павел Дацюк.

— Наши хоккеисты как раньше, так и сейчас играют серьезные роли в заокеанской лиге, — отметил обладатель Кубка Стэнли – 1996 в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский. — В предыдущие два сезона трофей выигрывал Малкин в качестве лидера «Питтсбурга». Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владимир Тарасенко, Евгений Дадонов, Александр Радулов, Артемий Панарин, Сергей Бобровский и Никита Зайцев играют ключевые роли в своих командах. Они держат марку нашего хоккея, и это очень радует.

По мнению Петериса Скудры, «Вашингтон» в итоге возьмет Кубок Стэнли, но серия продлится как минимум до шести матчей.

— Как я уже говорил, фактор своего льда должен сказаться в пользу «Вегаса», — резюмировал специалист. — Поэтому склоняюсь к тому, что серия всё же переедет в Вашингтон. Но по итогам шестой игры столичная команда завоюет трофей.

Пятый матч финальной серии между «Вегасом» и «Вашингтоном» начнется в пятницу в три часа ночи по московскому времени.

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