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Овечкин получил удар шайбой в лицо во время матча с «Вегасом»

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Gary A. Vasquez
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Российский хоккеист Александр Овечкин во время первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс» получил удар шайбой в лицо.

Инцидент произошел в середине первого периода встречи. Капитан столичного клуба находился на скамейке запасных и наблюдал за ходом матча, когда шайба попала ему в область носа. Повреждение оказалось несерьезным — Овечкин самостоятельно проверил, целы ли зубы, после чего продолжил наблюдать за игрой.

Первый матч финальной серии завершился в пользу «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:4. Овечкин отметил, что причиной поражения стали неправильные действия хоккеистов «Вашингтона». В частности, им не хватало движения.

Следующий матч серии пройдет в ночь на 31 марта. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

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