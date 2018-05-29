Овечкин получил удар шайбой в лицо во время матча с «Вегасом»

Российский хоккеист Александр Овечкин во время первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс» получил удар шайбой в лицо.

Инцидент произошел в середине первого периода встречи. Капитан столичного клуба находился на скамейке запасных и наблюдал за ходом матча, когда шайба попала ему в область носа. Повреждение оказалось несерьезным — Овечкин самостоятельно проверил, целы ли зубы, после чего продолжил наблюдать за игрой.

Первый матч финальной серии завершился в пользу «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:4. Овечкин отметил, что причиной поражения стали неправильные действия хоккеистов «Вашингтона». В частности, им не хватало движения.

Следующий матч серии пройдет в ночь на 31 марта. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter