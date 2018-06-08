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Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию

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Фото: REUTERS
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые привезет Кубок Стэнли в Россию. Информацию подтвердил агент хоккеиста Глеб Чистяков.

«Конечно, Саша планирует привезти кубок в Россию. Тем более когда есть возможность привезти награду в свою страну», — приводит его слова РБК.

7 июня «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Российский форвард Александр Овечкин, который за время турнира забросил 15 шайб, признан самым ценным игроком.

«Это просто незабываемо. У меня нет слов. Я счастлив за всю команду, за город Вашингтон. На протяжении всех этих 13 лет, что я играю в НХЛ, я верил, что могу выиграть Кубок Стэнли», — приводит его слова «Газета.ру».

Другой российский игрок «Кэпиталз» россиянин Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 очка. Он забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач.

Овечкин стал первым российским капитаном клуба НХЛ, которому удалось привести свою команду к этой награде. До него это сделали лишь два представителя Европы. В 2008 году кубок завоевал Никлас Лидстрем (Швеция) в составе «Детройт Ред Уингз», а в 2011-м Здено Хара (Словакия) — «Бостон Брюинз».

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