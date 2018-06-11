Новый триумф ЦСКА

Столичный ЦСКА выиграл у подмосковных «Химок» в решающей игре «Финала Четырех» — 95:84 (27:18, 27:23, 25:28, 16:15). Решающий вклад в победу армейцев внес защитник Кори Хиггинс, набравший 20 очков. Также стоит отметить результативную игру Серхио Родригеса (15 очков + восемь передач) и Семена Антонова, который великолепно смотрелся в защите и реализовал два важных броска в последней четверти. Самым результативным игроком матча по традиции стал Алексей Швед (21 очко).

Дебют остался за ЦСКА. Армейцам удалось расшатать защиту «Химок» за счет Кори Хиггинса — 11 очков, четыре из пяти с игры в первой четверти. Армейцы раскрепостились, нащупали свой баскетбол и реализовали в сумме девять из 13 с поля, быстро создав двузначный задел.

Проблемой химчан стал подбор (10–17), отсутствие трехочковых (38%) и слабая реализация штрафных (60%, восемь промахов). В середине второй четверти игравший без замен Малкольм Томас нарушил правило «зоны», а затем оттолкнул Нандо Де Коло — этот эпизод в итоге обернулся для химчан «-6» на табло. С учетом обстоятельств 41:54 к большому перерыву были для «Химок» не самым худшим исходом.

В первой половине Швед набрал девять очков. За пять минут третьей четверти лучший снайпер Лиги записал на свой счет восемь баллов. «Химки» встрепенулись, организовали рывок 9:0 и вернули игре нерв. И всё же индивидуальное мастерство Де Коло и Уилла Клайберна позволило армейцам сохранить контроль и удержать двузначный перевес перед решающей десятиминуткой — 79:69.

В начале четвертого периода армейцы снова начали постепенно уходить вперед. Главным героем в эти моменты стал Антонов — он дважды выиграл отскок на чужом щите и в одном из эпизодов мудро разобрался в нападении, забросив мяч с фолом. Подуставшие «Химки» стали вязнуть в агрессивной обороне красно-синих, а москвичи с удовольствием уходили в отрывы.

Самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» был признан Серхио Родригес. После матча титулованный испанец признался, что великолепно чувствует себя в новой команде.

— Безусловно, я счастлив, — сказал «Известиям» игрок. — Это мой первый титул с ЦСКА. Целый год мы работали для достижения двух целей: победы в Евролиге и Единой лиге. В Белграде мы не смогли порадовать своих болельщиков, но продолжили много работать и уверенно выиграли «Финал четырех» Единой лиги. Хочу поздравить всех своих партнеров с победой. Они лучшие, у нас сложился невероятный коллектив. Очень рад, что летом 2017 года сделал выбор в пользу московского клуба. Это великолепный опыт для меня.

Поражение своей команды в «Финале четырех» для «Известий» прокомментировал и Алексей Швед.

— Организация «Финала четырех» показывает, что Лига ищет варианты для развития, — отметил он. — Мне лично без разницы, каким он будет: «Финал четырех» или же полноценный плей-офф. Мы выходим играть и побеждать, но не всегда получается. Сегодня был не наш день, но всё-таки мы выполнили главную цель на сезон — сохранили прописку в Евролиге. Теперь хочется просто отдохнуть, это был тяжелейший год.

В матче за третье место петербургский «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом — 93:79. Героем встречи стал американский снайпер Кайл Курич. Рекорд Серхио Родригеса по набранным очкам продержался всего два дня — Курич в первой половине набрал 23 очка. После экватора матча питерский снайпер сбавил атакующую активность, но созданного им задела «Зениту» в итоге хватило для достижения результата.

— Для меня большая честь стать частью команды, которая провела такой достойный сезон, — заявил «Известиям» Кайл Курич. — У нас было много травм, мы постоянно не могли рассчитывать на своих ключевых игроков. Тем не менее мы справились с поставленными задачами и выдали великолепный конец сезона. Не надо думать, что «Зенит» изначально рассчитывал играть в матче за третье место. Мы очень хотели обыграть ЦСКА, но сделать это в Москве практически невозможно. Хорошо, что у нас остались силы на игру с УНИКСом, в которой мы доказали, что не зря попали в «Финал четырех».

К слову, УНИКС также может занести этот сезон себе в актив. Команда добыла путевку в Еврокубок, очень уверенно отыграв в регулярном сезоне — 22 победы и всего два поражения.

— Обидно, что год заканчивается для нас только четвертым местом, — сказал «Известиям» форвард казанцев Мелвин Эджим. — Мы очень хотели попасть в Евролигу, но в полуфинале удача была на стороне «Химок», а в матче за бронзу нам банально не хватило сил.

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ седьмой раз подряд.

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