Судьбоносная лотерея

С 8 по 10 июня 2018 года в Москве пройдет «Финал четырех» Единой лиги ВТБ. В полуфиналах подмосковные «Химки» сыграют с казанским УНИКСом, а московский ЦСКА — с петербургским «Зенитом». Победитель турнира, как говорится, получает всё. На кону — путевка в Евролигу, чемпионский титул и звание лучшей команды России.

По мнению большинства экспертов, безусловными фаворитами «Финала четырех» сейчас являются действующие чемпионы турнира — армейцы. Несмотря на потерю форварда Андрея Воронцевича и защитника Лео Вестерманна, красно-синие обладают самым мощным составом — почти на каждой позиции у московского клуба есть два равноценных игрока. ЦСКА уверенно выиграл регулярный сезон Евролиги, одержав 24 победы из 30 возможных. В Лиге ВТБ подопечные Димитриса Итудиса потерпели всего два поражения, одно из которых пришлось на гостевую встречу с «Зенитом».

— Мы подходим к «Финалу четырех» не в оптимальном составе. Но радует, что наши лидеры Нандо Де Коло и Кайл Хайнс набрали хорошие кондиции и чувствуют себя гораздо лучше, чем в Белграде, — рассказала «Известиям» вице-президент ЦСКА Наталья Фураева. — Надеюсь, они проявят свои лучшие качества в двух оставшихся матчах сезона и помогут команде завоевать титул. Что касается психологического состояния после неудачного «Финала четырех» Евролиги, могу сказать — у нас в составе собраны профессиональные игроки. А профессионализм состоит не только в том, чтобы забивать мячи, но и в том, чтобы подготовить себя к конкретному матчу. Все игроки ЦСКА хотят защитить свой чемпионский титул и уйти в отпуск в хорошем настроении.

На пути к «Финалу четырех» «Зенит» уверенно выиграл серию у саратовского «Автодора» (3:0). Петербургский клуб занял четвертое место в чемпионате, одержав 16 побед. В противостоянии с ЦСКА «Зенит» может не только надеяться на своих лидеров Сергея Карсева, Евгения Воронова и Кайла Курича, но и рассчитывать на психологическое состояние команды в целом. Терять питерцам нечего, а вот ЦСКА в несерийных противостояниях в конце сезона часто дает сбои.

— С нашей стороны будут небольшие сюрпризы, но в основном игроки прекрасно знают сильные и слабые качества друг друга, — рассказал «Известиям» главный тренер «Зенита» Василий Карасев. — Поэтому на первый план выйдет самоотдача, желание победить и психологическая стабильность. Последнее особенно важно. Зачастую бывает так, что одни игроки перегорают в важных матчах и не могут добыть легкие очки из-под кольца, а другие, наоборот, забивают сумасшедшие, сложные мячи и ведут свою команду за собой. В составе какого клуба в этот пятничный вечер будет больше таких ребят, тот и выйдет в финал.

Спортивный директор «Зенита» Андрей Спиридонов добавил, что решающий вклад в победу клуба из Санкт-Петербурга может внести экс-игрок ЦСКА Евгений Воронов.

— Воронов — игрок с большой буквы, который много лет выполнял важную роль в сборной России, — сказал «Известиям» Андрей Спиридонов. — В «Зените» он нашел своего тренера, который дал ему возможность проводить на площадке по 30 минут, и Женя сполна отплатил Василию Карасеву за доверие. Воронов действительно проводит выдающийся сезон, и мы надеемся, что он продолжит играть в том же духе в «Финале четырех» и поможет команде завоевать путевку в Евролигу.

За второе место в финале поборются «Химки» и УНИКС. В нынешнем сезоне казанцы дважды обыграли своего соперника в чемпионате. Но борьба в этих матчах была настолько упорной, что победа могла достаться как одной, так и другой команде. Поэтому силы в данной паре примерно равны, а учитывая форму, которую набрал лидер химчан Алексей Швед, можно говорить, что на стороне подмосковного коллектива будет небольшое, но преимущество.

— Мы уважаем УНИКС, — заявил «Известиям» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Их результаты говорят сами за себя: казанцы заняли второе место в чемпионате и здорово проявили себя в Еврокубке. В распоряжении Димитриса Прифтиса имеются очень сильные легионеры и мощный костяк российских игроков. Мы прочувствовали это на себе, дважды уступив им в этом сезоне. Перед «Финалом четырех» команда еще раз внимательно разобрала эти игры, проанализировала допущенные ошибки. Уверен, мы будем готовы к полуфиналу и постараемся показать максимальный результат. Но повторюсь, «Финал четырех» — это лотерея. В одной конкретной игре может произойти всё что угодно.

Главные козыри УНИКСа — 35-летний Стефан Ласме, который обрел вторую молодость в Казани и претендует на награду самому ценному игроку (MVP) сезона, также испанский разыгрывающий Хоаким Колом, своей игрой в России заслуживший вызов в национальную сборную.

— Мы очень хотим вернуться в Евролигу в следующем сезоне, — сказал «Известиям» Хоаким Колом. — Для этого нам осталось выиграть всего два матча. Сделать это будет очень сложно, но у нас подобрался классный коллектив, способный решать самые сложные задачи. Мы здорово действуем в защите, все игроки, которые выходят на паркет, выкладываются по полной. В этом наша сила. Надеюсь, в матче с «Химками» нам удастся навязать сопернику свою игру и оказаться более удачливыми в решающие моменты. Фактор Шведа? Нам важно сдержать лучшего снайпера сезона, но у соперника есть и другие опасные игроки. Поэтому надо быть максимально сконцентрированными все 40 минут. А может быть, и больше.

Победитель Единой лиги ранее уже определялся в рамках «Финала четырех». В 2011 году «Химки» в полуфинале обыграли УНИКС (84:78), а в решающей игре сезона были сильнее ЦСКА (66:64).

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