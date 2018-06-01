Павел Астахов: «В «Химках» привыкли делать, а не болтать»

Подмосковные «Химки» смело могут занести нынешний сезон себе в актив. В марте команда впервые в своей истории пробилась в плей-офф Евролиги, в апреле на равных сражалась с ЦСКА за право сыграть в «Финале четырех» самого престижного клубного турнира Европы. На этой неделе подопечные Георгиоса Барцокаса довольно легко выбили «Локомотив-Кубань» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

Промежуточные итоги года в интервью «Известиям» подвел генеральный директор «Химок» Павел Астахов. Функционер рассказал о желании продолжить сотрудничество с Георгиосом Барцокасом, переговорах с Евролигой о получении лицензии А и перспективах сохранить Алексея Шведа и Энтони Гилла в составе на следующий сезон.

— Можете выделить основные факторы победы над «Локомотивом»?

— Эта серия показала, что мы объективно сильнее краснодарцев. Играя в Евролиге, мы накопили очень полезный опыт. Все 30 матчей регулярного сезона по уровню борьбы не уступали играм плей-офф. В каждой игре надо было показать свой максимум, чтобы добиться победы. Поэтому к четвертьфиналу Единой лиги мы подошли уверенными в своих силах и сверхмотивированными. Ни в одной игре мы не вошли в концовку, исход всех матчей с «Локо» решался в третьей — начале четвертой четверти. Это говорит о многом.

— Чем можно объяснить ухудшившиеся отношения с «Локомотивом» вне игровой площадки?

— У нашего клуба прекрасные отношения с «Локо». Но с их стороны по непонятным мне причинам шли какие-то неадекватные заявления. Пусть они останутся на совести руководства краснодарской команды. Еще один момент — наш клуб привык делать, а не болтать. И мы добились промежуточной цели — вышли в «Финал четырех».

— В этом сезоне «Химки» столкнулись с повышенной травматичностью. Из-за чего?

— Мы будем анализировать этот момент по окончании сезона. Но и по горячим следам можно сделать вывод, что все команды, выступавшие в этом году в Евролиге, несли серьезные потери. Например, чемпион турнира — мадридский «Реал» собрался в полном составе только на «Финале четырех». С эпидемией травм столкнулись и другие клубы — ЦСКА, «Фенербахче», «Панатинаикос»... Думаю, в первую очередь это связано с форматом турнира, который пересекается с национальными первенствами. Порой за одну неделю мы проводили по 3–4 игры, которые сопровождались перелетами, переездами, колоссальными физическими и психологическими нагрузками на игроков.

— Главным открытием сезона в составе «Химок» стал Энтони Гилл. Кто был инициатором подписания контракта с американским форвардом?

— Энтони действительно приятно нас удивил и без преувеличения стал одним из ключевых игроков нашего клуба. Идея его приглашения пошла от Георгиоса Барцокаса, который и предложил его кандидатуру. До перехода в «Химки» он провел всего один сезон в Европе, и мы понимали, что брать этого игрока — определенный риск. Но мы сделали свой выбор и рады, что угадали с его подписанием на все сто.

— Контракт Энтони Гилла действует еще один сезон. Вам уже поступали предложения о его выкупе?

— Действительно, Энтони имеет много предложений от ведущих клубов Европы. За него нам еще придется побороться. Но я очень надеюсь, что он примет решение остаться в нашей команде.

Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ/Ирина Сомова

— Иная ситуация со Стефаном Марковичем. Предполагалось, что экс-игрок сборной Сербии станет потенциальным лидером команды, но стоит признать, что закрепиться в этом статусе ему не удалось...

— Соглашусь, что Стефан не всегда играл ровно, но в ряде ключевых матчей он очень помог «Химкам». Его подписание вполне оправданно. Он высокий разыгрывающий, который одинаково хорош в защите и в нападении. Маркович разгружает на периметре нашего лидера Алексея Шведа, способен усилить игру со скамейки. Как у любого профессионального спортсмена, у Стефана есть проблемы со здоровьем, но с точки зрения профессионализма к нему нет никаких вопросов. Надеюсь, что он восстановится и поможет клубу в «Финале четырех».

— То же можно сказать про Андрея Зубкова. Его первый год в клубе ушел на адаптацию?

— Когда Андрею давали достаточно игрового времени проявить себя — он показывал свой потенциал. Например, в матчах Единой лиги в Минске и Красноярске он был лидером нашей команды, набирая более 20 очков за игру. Именно этого мы от него и ждем. Понятно, что прийти в новую команду с высокой конкуренцией и стабильно заиграть на высоком уровне — очень непросто. Но мы верим, что уже в следующем сезоне он станет полноправным лидером коллектива. Хотя и по итогам этого сезона мы довольны его выступлением. Опять же, впереди «Финал четырех», где он, я надеюсь, себя проявит.

Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ/Ирина Сомова

— Можете прояснить ситуацию с контрактом Алексея Шведа? Летом 2016 года он заключил контракт без выхода в NBA. Есть ли шанс, что в случае достойного предложения защитник вернется в США?

— Когда в клубе играет один из лучших или вообще лучший игрок Европы, разговоры о его возможном уходе будут идти всегда. Вне зависимости от опций контракта. Могу сказать, что он наш лидер и здорово чувствует себя в «Химках». В данный момент мне сложно говорить о том, есть ли у него предложения из NBA или европейских клубов. Закончится сезон, мы сядем и всё спокойно обсудим. Выслушаем мнение Алексея, озвучим позицию клуба. Лично я хотел бы, чтобы Швед завершил свою карьеру в «Химках». Тот баскетбол, который он показывает, нравится не только нам, но и всем российским болельщикам. Непонятно, когда в России еще появится игрок, который будет так же доминировать на европейской арене.

— Не расстроились, что он не получил приза самому ценному игроку (MVP) Евролиги?

— Уверен, он его еще получит.

— У вас уже есть понимание относительно будущего Георгиоса Барцокаса? Или всё будет зависеть от итогов «Финала четырех»?

— После окончания «Финала четырех» мы проанализируем сезон, узнаем, какие взгляды на будущее у нашего тренера. Но безусловно, мы намерены продолжить сотрудничество с Георгиосом. Не зря прошлым летом мы подписали двухлетний контракт.

Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ/Ирина Сомова

— Главная проблема всех российских топ-клубов, за исключением ЦСКА, — отсутствие лицензии А Евролиги. Есть ли у «Химок» возможность ее получить?

— Безусловно, это серьезная проблема. Без лицензии А мы не можем говорить о пятилетней или даже трехлетней стратегии развития клуба. Каждый год мы пытаемся убедить руководство Евролиги в том, что мы достойны многолетней лицензии. У нас есть стабильный бюджет, большая армия болельщиков со всей Московской области, в этом году мы играли на семитысячной арене в Мытищах, собирали аншлаги, делали красочные предыгровые шоу... По уровню игры мы входим в топ-8 лучших команд Европы, а при определенных раскладах могли попасть и в «Финал четырех». Но, к сожалению, у Евролиги сейчас нет дополнительных лицензий. Все квоты жестко распределены. Тем не менее мы не оставим своих попыток и на всех заседаниях Евролиги будем поднимать вопрос о постоянном участии нашего клуба в этом турнире. Очевидно, что мы этого достойны.

— Из вашего ответа я могу сделать вывод, что вы довольны вынужденным переездом своей команды в Мытищи...

— В начале сезона мы сильно переживали, как у нас всё сложится в Мытищах. Это хоккейная арена, где не было ни баскетбольного паркета, ни необходимого оборудования. Но наша команда, которая отвечает в клубе за это направление, здорово справилась со всеми поставленными задачами. Нас посетило большое количество болельщиков, многие впервые пришли на баскетбол в Мытищах и так увлеклись нашей игрой, что потом покупали абонементы. Конечно, нет предела совершенству, были и кое-какие недочеты. Поэтому в следующем году мы постараемся сделать всё на еще более высоком уровне.

— Сколько фанатов «Химок» ожидается на «Финале четырех»?

— Как минимум 2–3 тысячи. Ежедневно нам приходят сотни заявок со всех городов Московской области. Надеюсь, что у нас будет самая мощная поддержка в Москве.

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