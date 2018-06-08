«На возрождение «Бруклину» потребуется четыре–пять лет»

С 26 мая по 2 июня ПБК ЦСКА организовал занятия в баскетбольном лагере для мальчиков 2004–2008 годов рождения. В программе каждого дня были двухразовые тренировки, теоретическое занятие, мастер-классы армейских ветеранов и звездных баскетболистов прошлого и настоящего.

Главным действующим лицом мероприятия стал Дон Шоуолтер — директор по тренерскому развитию юниорской программы Федерации баскетбола США, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Америки в качестве главного тренера кадетской сборной (U-17). Под его руководством в составе «звездно-полосатых» кадетов выступали нынешние звезды NBA Брэдли Бил, Андре Драммонд, Джабари Паркер, Джалил Окафор и Джейсон Тэйтум. По окончании занятий в тренировочном лагере знаменитый специалист пообщался с «Известиями».

— Расскажите, почему вы решили прилететь в Москву?

— Я уже сталкивался с представителями ЦСКА в нескольких моих лагерях. Теплые отношения и идентичные взгляды на проведение подобных мероприятий и стали решающим фактором, почему я оказался в Москве. Для меня большая честь была стать ведущим специалистом кэмпа ЦСКА.

— Что можете сказать об уровне баскетболистов, которые участвовали в занятиях?

— Я люблю повторять, что все баскетболисты этого возраста приблизительно одного уровня. Есть определенная разница в технической подготовке, но многие из них могут стать неплохими игроками в будущем.

— А если говорить об игроках этого возраста в США?

— Тут различие в том, что у нас гораздо больший выбор, так как в этом возрасте у нас тысячи и тысячи игроков занимаются баскетболом повсеместно.

— Почему у нас таких детей сотни, а у вас десятки тысяч?

— Причин этому несколько. Во-первых, у нас в каждом парке, на каждом пляже, в каждом закоулке есть площадка, а то и несколько. Во-вторых, что максимально важно, у нас проводятся многочисленные соревнования, которые позволяют пробовать свои силы начиная с шести–семи лет. Более того, при должном развитии игрок может в 12 лет соревноваться против 15-летних, что, несомненно, хорошо для него.

— В продолжение темы уличных площадок. Что вы думаете о развитии баскетбола «три на три», который введен в программу Олимпийских игр?

— Это очень важное направление развития баскетбола. Наши игроки не настолько хороши в «три на три», как европейцы. Они изначально заточены на игру «пять на пять», так как именно этот вид является доминирующим. Я даже не уверен, что сборные США пройдут квалификацию на Олимпиаду — мы пока еще не совсем поднаторели в этой дисциплине. Однако я как тренер очень ценю и понимаю важность этого вида для разностороннего развития игроков: более ограниченное пространство, больше пасов и много передвижений, необходимость броска с любой дистанции, краткое время атаки. Я очень высоко оцениваю этот вид баскетбола и считаю, что ФИБА проделала и продолжает делать огромную работу по популяризации этого направления и организации мероприятий.

Еще один очевидный плюс — эта дисциплина дает шанс принять участие в Играх многим баскетболистам и странам, которые никогда бы не попали туда через классический баскетбол. И это заставляет их работать с еще большим упорством.

— Вы имеете в виду, например, Монголию, Катар и Филиппины?

— Да, абсолютно верно! Более того, я считаю, что Филиппины в этом отношении — просто уникальный пример. Они сходят с ума от баскетбола в целом и от «три на три» в частности. Любое баскетбольное мероприятие там — практически государственный праздник. Наиболее показательный случай произошел, когда даже во время землетрясения болельщики смотрели баскетбол и нисколько не думали об собственной безопасности. Это было поистине впечатляюще.

— Если вспомнить экс-разыгрывающего «Торонто» и «Майами» Рафера Элстона, который пришел в NBA с уличных площадок, кто мог быть сейчас «зажигать» на улице?

— Первый, кто приходит мне на ум, это Кевин Дюрэнт. Я лично видел его в действии в Ракер-парке (баскетбольный корт в Гарлеме, самая известная уличная площадка в США — «Известия») и в одной из «клеток» Нью-Йорка. У него есть фантастическое качество, которые нельзя измерить или описать: он готов играть в баскетбол в любом месте и в любое время. Думаю, в случае открытия площадки на Луне или на Марсе Кевин первым полетит туда играть. Другой игрок, который «отметился» практически на всех значимых улицах в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и Лос-Анджелесе, — Деррик Роуз. Похожая ситуация и с Крисом Полом. Стеф Карри, конечно, рожден для классического баскетбола, но он мог бы реализоваться и на улице.

Основная проблема уличных игроков — способность ретранслировать свои умения на «большую» площадку. И тут приходит на ум другой выдающийся игрок — Аллен Айверсон, который практически вырос на площадках, подобных Ракер-парку. То, что он сделал с баскетболом в свое время, практически необъяснимо. Для игрока такого роста обладать умением один на один обыграть абсолютно любого — это дар свыше. Коби Брайант тоже играл на улице, так как вырос в Филадельфии. Вообще, у игроков, которые проходили «повышение квалификации» на открытом воздухе, есть одно неотъемлемое качество: его можно назвать упорством или жесткостью.

— Раньше вы уже бывали в России или в странах бывшего СССР?

— Семь лет назад я проводил лагерь в Москве, а 20 лет назад мы с университетской командой приезжали на показательные игры в Ставрополь. Играли сначала в Москве, а затем несколько встреч в самом Ставрополе. Нам действительно тогда очень понравилось наше турне.

— Страна изменилась за это время?

— Абсолютно! Москва стала похожа на крупнейшие мегаполисы США — например, на Нью-Йорк или на Лос-Анджелес. Внешний вид города — поистине фантастический.

— Кто ваш любимый действующий игрок NBA?

— Стеф Карри, Клей Томпсон и Кевин Дюрэнт играли за мои команды, и уже тогда было видно, что они станут великими игроками. Но для меня лично лучший игрок — это Леброн Джеймс. В седьмой игре против «Бостона» он сыграл 48 минут и набрал 45 очков, кому это не понравится? Мне нравится и история Кайла Корвера, который играл в штате Айова. В его семье было четыре мальчика, и все они играли в баскетбол. В течение 15 лет в сильнейшей лиге он действительно проделал большую работу над собой, что позволяет ему находиться в одной команде с Леброном.

— «Голден Стейт» выиграет финальную серию у «Кливленда» всухую?

— Думаю, что нет. В финальной серии будет пять–шесть игр.

— В чем секрет броска Стефена Карри?

— Мы неоднократно с ним говорили на эту тему, так как мне самому хотелось узнать его секрет. Главное правило, которое вынес Стеф, в следующем: никогда не надо «уставать» бросать мяч в кольцо. Под этим он подразумевает, что во всех случаях, когда тренируешься, надо работать не только с помощниками или тренером по бросковой подготовке, но и в одиночку. Не лениться подбирать свои собственные мячи и бежать за промахами. Нельзя «уставать» от броска.

При этом надо помнить, что Стеф не всегда был суперзвездой, отнюдь. Он пришел в Лигу из не самого популярного университета, хотя у него были предложения от топовых команд. В первые годы он не был великим снайпером, хотя был лидером по результативности в НСАА. Большую роль в его становлении сыграл Боб МакКиллоп, его тренер в университете. Также колоссальная роль выпала и на долю его отца — бывшего игрока «Шарлотт» Делла Карри. Не лишним будет напомнить и тот факт, что его брат Сет также играл в НСАА и в NBA. Ну и фанатичность его работы над собой заслуживает отдельного интервью. Если бы назвать его одним словом, я бы подобрал эпитет «смиренный». Безусловно, все были шокированы тем, на какой уровень ему удалось выйти, но это целиком и полностью результат кропотливой работы.

— Насколько детям баскетболистов — таких как Стефен Карри и Люк Уолтон — было полезно постоянно присутствовать на баскетбольных матчах своих отцов? Вообще, насколько необходимо, как говорится, спать с мячом, гулять с мячом, жить баскетболом?

— Вы вспомнили отличные примеры. Но мне больше всего нравится история с Питом Маравичем.

— Вы, наверное, застали его, когда он еще творил чудеса в Lousiana State University в чемпионате НСАА?

— Конечно, застал. История этого игрока, который вошел в число 50 лучших баскетболистов NBA за всю историю, очень похожа на историю Стефа Карри. Его отец Петар Маравич, будучи тренером LSU, брал сына на все игры, начиная с трех–четырех лет. Он постоянно видел всё происходящее в мире баскетбола, порой даже не понимая, о чем идет речь. Ему передалась своего рода «магия баскетбольной площадки», что и выразилось в его игре. Приблизительно такая ситуация была и со Стефеном Карри, чей отец Делл постоянно водил малыша на все игры. Так же поступал и отец Коби Брайанта — Джо «Мармелад» Брайант. В таком случае у детей есть доступ ко всему самому сокровенному, что есть в баскетболе. Годам к 12–14 они начинают понимать практически всё, и это дает им значительное преимущество.

— Чего не хватает Тимофею Мозгову в его заокеанской карьере?

— Вопрос очень хороший, но в то же время очень сложный для объяснения. Начнем с того, что в NBA собраны лучшие игроки со всего мира, что уже делает их исключительными. Но даже в такой ситуации специалисты не могут точно сказать, в каком именно направлении нужно использовать возможности этих игроков. Таких уникумов, как Джеймс, Карри или Харден можно пересчитать на пальцах одной руки. У каждого есть свои преимущества, но их не всегда умеют использовать. Важно научиться направлять свои плюсы в нужное русло и играть строго отведенную роль. Тут я опять приведу в качестве примера Кайла Корвера. Он чистый снайпер, который не должен играть пик-н-роллы, проходить под кольцо или разыгрывать мяч. Он точно понимает свою роль и великолепно с ней справляется. В этом плане выделяются «Бостон» и «Юта», которые сочетают в себе игроков с четко обозначенными ролями.

Если у игрока есть своя фишка, то ее надо разыгрывать. Если ты хорош на подборе, будь Деннисом Родманом. Если ты можешь забросить мяч в самый ответственный момент, играя рядом с Майклом Джорданом, будь Стивом Керром. Если ты играешь рядом с Леброном Джеймсом и умеешь забрасывать издали, будь Кайлом Корвером. Проще говоря, у вас должны быть специфические умения для того, чтобы быть востребованными в NBA. Возвращаясь к вашему вопросу про Мозгова, скажу, что он не смог найти свою команду. Хотя, по моему мнению, находясь в «Нью-Йорке», он мог бы превратиться в элитного центрового. Ему надо было остаться в этой команде.

— Как вы доносите это до своих воспитанников?

— Каждому молодому игроку я задаю два простых вопроса. Первый — насколько он конкурентоспособен, то есть как далеко он может пойти в своем развитии ради достижения своей цели. Второй — что он может привнести своей игрой в NBA, то есть в чем именно выражается его ценность.

— Какова основная проблема «Бруклина»?

— «Проклятие российского владельца» (улыбается). Им надо несколько лет для того, чтобы избавиться от трейдов, которые не самым удачным образом сказались и на игре, и на платежной ведомости команды. Думаю, что на возрождение «Бруклину» потребуется еще четыре–пять лет. Только после они могут бороться за место в плей-офф.

— Удавалось ли вам наблюдать игру Алексея Шведа?

— Да, я видел видеонарезки в интернете. И в его случае также следует сказать, что всё зависит от команды, в которой играет баскетболист. Всегда нужно попадать в свою команду, что совсем не просто. Шведу не повезло с клубами.

— В таком случае, надо говорить об искусстве генерального менеджера, который выбирает того или иного игрока на драфте.

— Абсолютно так.

— Кто лучший генеральный менеджер в NBA сейчас?

— Я бы выделил президента «Филадельфии» по баскетбольным операциям Брайана Коланджело, который уже долгое время отлично выполняет свою работу. Также следует упомянуть Коби Альтмана («Кливленд»), который только начал двигаться в этом направлении. Он упорно работал над своей основной задачей – окружить Леброна нужными игроками. Обязательно скажу про Ар Си Баффорда («Сан-Антонио»), который уже 20 лет является одним из лучших. Его плюс – максимально близкие отношения с Греггом Поповичем, что вылилось в одержанные победы и завоеванные титулы. Ар Си несколько лет работал помощником Грегга, что позволило ему прочувствовать тренерские взгляды наставника. На самом деле это работа сродни работе целого завода, где надо учитывать все возможные варианты: драфт-пики, зарплатную ведомость, окончания контрактов и прочее.

— Вы считаете, что Маркелл Фультц – провальный выбор драфта предыдущего года?

— Я так не думаю. Он играл за команду США, которую я тренировал в свое время. Как и в других случаях, ему нужно найти свою команду. «Сан-Антонио» - оптимальный вариант для него. Его можно сравнить с Тони Паркером. Но он - более атлетичная версия великого француза.

— Кто лучший тренер в этом году?

— Думаю, все-таки Брэд Стивенс. Я видел его путь начиная с поста главного тренера Университета Батлера. Он сумел перенести те теплые взаимоотношения, которые отрабатывал в течение университетской карьеры, на паркет NBA. Для тренеров НСАА еще более важно попасть в нужную команду. Есть куча примеров, когда великие тренеры НСАА (Рик Питтино или Джон Калипари) не смогли реализоваться в NBA. Брэд Стивенс и Билли Донован – два примера, которые еще должны заявить о себе. Конечно, надо отметить и Куинна Снайдера, который получил отличный опыт в Европе, работая помощником главного тренера ЦСКА.



— Что вы думаете о работе Этторе Мессина?

— У него есть ясное понимание, как игроки должны взаимодействовать между собой. Также он не лезет в игру, когда того не требует ситуация. На таком уровне очень важно не мешать людям делать свое дело, а Мессина неплохо оперирует этим качеством. Плюс, долгая работа рядом с Поповичем ни для кого не пройдет даром.

— Как вы думаете, сможет ли экс-баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон стать первой женщиной-тренером команды NBA?

— Вполне вероятно. Я видел ее в работе в «Милуоки», где она показала себя вполне состоятельным тренером. Она провела отличную карьеру на позиции разыгрывающего, она умна, она получила отличную «практику» в «Сан-Антонио».

— Самый ценный игрок чемпионата?

— Если рассматривать регулярный чемпионат, то я назову Джеймса Хардена. Его команда показала лучший результат, он выдавал фантастическую статистику. Ему очень повезло, что Крис Пол оказался с ним в одной команде. Если говорить в целом, то Леброн Джеймс делает все на несколько порядков лучше любого другого игрока. Но в этом сезоне надо назвать Хардена.

— Лучший новичок года?

— Донован Митчелл. Но обязательно отмечу и Джейсона Тейтума. Все говорят, что Бен Симмонс лучше провел сезон, но я не считаю его новичком. Даже если он и не выходил на паркет, но он был с командой - тренировался, общался, вникал во все составные части NBA в прошлом году.

— В чем секрет таланта Джейсона Тейтума?

— Если честно, я не думал, что он сможет так выстрелить в своей первый сезон. Действительно, это просто невероятный результат. Перед драфтом многие скауты спрашивали меня про его сильные стороны, а я всем твердил, что он безумно конкурентоспособный. Так оно и оказалось. Он понимал, что на первых ролях в «Бостоне» будут Кайри Ирвинг и Гордон Хейворд, но получилось, что на первый план вышел именно этот новичок. Отмечу также роль Майка Кржижевски, который привил Джейсону правильный взгляд на работу над собой. И Тейтум продолжает совершенствоваться.

— Видели ли вы игру Андрея Кириленко в свое время?

— Конечно, видел. Он – один из лучших всесторонне развитых игроков в истории. Желание бороться на каждом участке площадки у него преобладало над всем. Любой из баскетбольных аспектов был у него на очень высоком уровне.

— Смотрели игры Евролиги в этом году?

— Да, я постоянно отсматриваю игры этого турнира. Есть вполне ощутимая разница между Евролигой и NBA. В Европе игрокам надо больше двигаться, больше открываться. Там меньше играют изоляции, так как подстраховки всегда готовы активироваться. Ну, а в NBA на скамейках сидят более классные игроки, чем в Евролиге. Через Евролигу прошли очень сильные тренеры (Дэвид Блатт, Этторе Мессина), которые понимают современные тенденции развития баскетбола.

— Как вы оцениваете шансы Игора Кокошкова на посту главного тренера «Финикс»?

— Для начала надо дать ему немного времени на становление. Все-таки «Финикс» - не самая сильная команда в настоящий момент. Джош Джексон обязательно будет звездой, но надо дать ему время на развитие. Кокошков обладает огромным опытом, теперь надо реализовать все свои знания.

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