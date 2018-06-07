Прямой эфир

Татьяна Петрушина пропустит ЧМ-2018

Сборная России по баскетболу «три на три» лишилась своего лидера перед чемпионатом мира
0
Фото: пресс-служба УГМК
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 8 по 12 июня на Филиппинах состоится чемпионат мира по баскетболу «три на три». Женская сборная России — действующий победитель турнира — за несколько дней до старта мирового первенства понесла серьезную потерю. Форвард БК УГМК Татьяна Петрушина получила микротравму и пропустит ЧМ-2018. Вместо чемпионки мира и Европы по баскетболу «три на три» в сборную была вызвана форвард МБА, чемпионка Европы-2011 Людмила Сапова. 

Также в заявку сборной вошли Анастасия Логунова («Динамо» Курс), Анна Лешковцева (МБА) и Александра Столяр («Казаночка»).

— У нас действительно произошло изменение в составе, — сообщил «Известиям» генеральный менеджер женской сборной России «три на три» Игорь Кочарян. — Вместо Татьяны Петрушиной в команду вызвана Людмила Сапова. 

Женская сборная сыграет в группе С с командами США, Ирана, Уганды и Андорры. Россиянки возьмут старт 9 июня.

— Мы постараемся защитить чемпионский титул, — продолжил Игорь Кочарян. — Команда долго добирались до Манила и надеюсь, нам хватит времени на аклиматизацию. Конкуренция на ЧМ в этом раз очень высокая. Наши главные соперники — команды США, Венгрии, Чехии, Франции, Испании и Австралии. Сюрприз может преподнести и команда Китая. 

Мужская сборная России в группе С встретится с командами Бразилии, Канады, Филиппин и Монголии. На ЧМ-2017 россияне выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала, не сумев обыграть Голландию (13:15). Чемпионами турнира тогда стали баскетболисты из Сербии. 

Женская сборная России в прошлом году, напротив, оказалась непобедимой, одержав победы на чемпионате мира во французском Нанте и первенстве Европы в Амстердаме. Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира была признана Анна Лешковцева, награду MVP чемпионата Европы получила Анастасия Логунова. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суперлига на пороге перемен
До 15 июня определится окончательный состав участников второго по значимости баскетбольного турнира России
Иван Савельев: «Буду играть там, где буду востребован»
Лидер «Спартака-Приморье» — о победе над «Самарой» в финале Суперлиги, готовности клуба вступить в Единую лигу и шансах ЦСКА на успех в «Финале четырех» Евролиги

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017