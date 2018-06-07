Татьяна Петрушина пропустит ЧМ-2018

С 8 по 12 июня на Филиппинах состоится чемпионат мира по баскетболу «три на три». Женская сборная России — действующий победитель турнира — за несколько дней до старта мирового первенства понесла серьезную потерю. Форвард БК УГМК Татьяна Петрушина получила микротравму и пропустит ЧМ-2018. Вместо чемпионки мира и Европы по баскетболу «три на три» в сборную была вызвана форвард МБА, чемпионка Европы-2011 Людмила Сапова.

Также в заявку сборной вошли Анастасия Логунова («Динамо» Курс), Анна Лешковцева (МБА) и Александра Столяр («Казаночка»).

— У нас действительно произошло изменение в составе, — сообщил «Известиям» генеральный менеджер женской сборной России «три на три» Игорь Кочарян. — Вместо Татьяны Петрушиной в команду вызвана Людмила Сапова.

Женская сборная сыграет в группе С с командами США, Ирана, Уганды и Андорры. Россиянки возьмут старт 9 июня.

— Мы постараемся защитить чемпионский титул, — продолжил Игорь Кочарян. — Команда долго добирались до Манила и надеюсь, нам хватит времени на аклиматизацию. Конкуренция на ЧМ в этом раз очень высокая. Наши главные соперники — команды США, Венгрии, Чехии, Франции, Испании и Австралии. Сюрприз может преподнести и команда Китая.

Мужская сборная России в группе С встретится с командами Бразилии, Канады, Филиппин и Монголии. На ЧМ-2017 россияне выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала, не сумев обыграть Голландию (13:15). Чемпионами турнира тогда стали баскетболисты из Сербии.

Женская сборная России в прошлом году, напротив, оказалась непобедимой, одержав победы на чемпионате мира во французском Нанте и первенстве Европы в Амстердаме. Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира была признана Анна Лешковцева, награду MVP чемпионата Европы получила Анастасия Логунова.

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