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БК ЦСКА седьмой раз подряд выиграли Единую лигу ВТБ

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Фото: РИА Новости/Михаил Сербин
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Московский ЦСКА в седьмой раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальном матче армейцы одолели подмосковные «Химки». 

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 95:84 (27:18; 27:23; 25:28; 16:15), сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед. Он набрал 21 очко, а также сделал четыре подбора и три перехвата. В составе армейцев больше всех набрал Кори Хиггингс — 20 очков.

Таким образом, ЦСКА побеждал в девяти турнирах из десяти. Лишь однажды армейцы уступили в финале. В сезоне-2010/11 ЦСКА проиграли «Химкам» со счетом 66:64.

В матче за третье место встретились УНИКС и «Зенит». Петербургский клуб одержал победу со счетом 93:79.

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