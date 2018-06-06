Саша Обрадович продолжит руководить «Локо»

49-летний Саша Обрадович продолжит тренировать «Локомотив-Кубань» в сезоне-2018/19. По информации источника «Известий» в краснодарском клубе, руководство «Локо» приняло решение не увольнять сербского специалиста несмотря на неудачное завершение года. Из-за поражения команды в финале Еврокубка и четвертьфинале Единой лиги ВТБ краснодарцы третий год подряд не примут участия в самом престижном баскетбольном турнире Старого света — Евролиге.

В пресс-службе «Локомотива» «Известиям» подтвердили, что тренер будет готовить команду к следующему сезону.

— У Саши Обрадовича действующий контракт с клубом (соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. — Ред.), — сообщили в столичном клубе. — Тренер продолжает свою работу в штатном режиме.

Под руководством серба «Локомотив-Кубань» провел очень противоречивый сезон. Второй год подряд краснодарцы упустили возможность выйти в Евролигу через победу в Еврокубке. В 2017 году российский клуб на полуфинальной стадии остановил будущий чемпион — испанская «Уникаха». В этом сезоне «Локо» сделал шаг вперед и вышел в финал, установив исторический рекорд турнира, проведя 20 игр без поражений. Но самые важные встречи подопечным Обрадовича выиграть не удалось — Кубок завоевала турецкая «Дарушафака».

В Единой лиге краснодарцы также выдали впечатляющую серию из 11 побед подряд, но досадные поражения в концовке турнира не позволили команде закрепиться на вершине турнирной таблицы. Команда заняла третье место по итогам чемпионата и в серии плей-офф встретилась с «Химками», которые неожиданно для всех оказались шестыми. Эксперты ожидали, что в этой паре будет очень серьезная борьба — многие прогнозировали, что победитель серии определится в решающем пятом матче. Но интриги как таковой не вышло. Подмосковный клуб уверенно выиграл три матча и отправил баскетболистов и тренеров «Локо» в незапланированный отпуск.

Тем не менее, без титула краснодарцы не остались, спустя 18 лет завоевав Кубок России (в этом турнире не могут играть легионеры). Саша Обрадович, в свою очередь, был признан лучшим тренером Еврокубка-2017/18.

— Обрадович — сильный тренер, который, безусловно, еще может прибавить, — сказал «Известиям» чемпион мира, двукратный чемпион Европы Станислав Еремин. — В нынешнем сезоне «Локо» здорово провел первую часть сезона, но в какой-то момент от команды отвернулась удача, а ведущие игроки получили повреждения в самый ответственный момент. Так бывает. Теперь руководству «Локо» важно разобрать ошибки, которые были допущены тренером при комплектовании команды, отсечь «балласт» и попытаться усилить слабые позиции качественными исполнителями. Что касается выбора в пользу Обрадовича, то это — выбор руководства «Локомотива». Обсуждать его нет смысла. Хотя мне бы хотелось, чтобы в наших топ-клубах работали российские специалисты. Без клубной работы сейчас главный тренер сборной Сергей Базаревич, а Евгений Пашутин близок к подписанию контракта с «Канту». Не думаю, что это лучший вариант для него.

Саша Обрадович пришел в «Локомотив» в ноябре 2016 года, сменив на посту главного тренера грека Фотиса Кацикариса. Ранее серб четыре сезона тренировал немецкую «Альбу». С берлинским клубом он завоевал три кубка Германии и остановился в шаге от плей-офф Евролиги в сезоне-2014/15. В 2015 году он был признан лучшим тренером Бундеслиги.

Кроме того, Саша Обрадович тренировал украинские «Киев» и «Донецк», с которым стал чемпионом страны (2012), а также польский «Туров» и немецкий «Рейн-Энерги». В 2006 году он привел клуб из Кельна к его первому и пока единственному чемпионскому титулу.

За свою игровую карьеру в составе сборной Югославии Саша Обрадович стал чемпионом мира 1998 года, серебряным призером Олимпийских игр 1996 года, чемпионом Европы (1995, 1997, 2001) и бронзовым призером Евробаскета-1999.

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