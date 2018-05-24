Суперлига на пороге перемен

В следующем сезоне состав баскетбольной Суперлиги-1 может увеличиться с 14 до 16 команд. Такая возможность обсуждалась на прошедшем в Москве совещании представителей клубов лиги, посвященном ключевым вопросам развития турнира. Участники мероприятия рассмотрели необходимость изменения формата определения победителя Суперлиги-1, а также приняли решение выдвинуть своего представителя в исполком Российской федерации баскетбола (РФБ).

Уже известно, что в будущем сезоне к участникам турнира точно добавится ярославский «Буревестник», выигравший Суперлигу-2. Свои заявки на повышение в классе также подали бронзовый призер Суперлиги-2 «Уралмаш» (Екатеринбург) и возрожденный БК «Сахалин», который еще совсем недавно — в сезоне-2015/16 — становился победителем этого турнира. При этом не исключено, что в обратном направлении последует БК «Рязань», который рискует опуститься во второй дивизион из-за проблем с финансированием.

— Состав мужской Суперлиги-1 будет определен до 15 июня, когда закончится заявочная кампания, — рассказал «Известиям» глава департамента профессионального баскетбола РФБ, чемпион Европы Никита Моргунов. — Вариантов очень много. Мы знаем, что несколько клубов Суперлиги-2 и БК «Сахалин» выразили желание получить место в турнире. Мы ждем их заявок. Пока всё непредсказуемо, ведь кто-то из действующих участников может сняться. Возможно, таких клубов будет несколько. Поэтому мы подготовим варианты календарей с участием от 13 до 16 команд. Все участники совещания высказали свое видение ситуации и были услышаны. Окончательное решение по этому вопросу примет исполком РФБ.

Еще одним вопросом, который вызвал серьезную дискуссию среди участников совещания, стало возможное изменение формата турнира. Представители нескольких клубов предложили отказаться от полноценного плей-офф в пользу «Финала четырех». По этой системе определяется победитель Кубка России, а в текущем сезоне к «Финалу четырех» вернулась и Единая лига ВТБ.

— Действительно такой вопрос поднимался, но после более глубокого анализа представители клубов решили сохранить действующий формат, — продолжил Никита Моргунов. — После завершения четвертьфиналов у города, который получил бы право принять «Финал четырех», было бы всего полторы недели на подготовку. Это очень мало. Для организации необходим минимум месяц.

Кроме того, участники совещания решили добиться включения в состав исполкома РФБ представителя Суперлиги-1 с правом совещательного голоса. По информации «Известий», в качестве кандидата на вступление будет предложен президент БК «Урал» (Екатеринбург), председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин.

— Я не могу комментировать информацию относительно своей кандидатуры, — заявил «Известиям» двукратный чемпион мира. — Но уверен, что в исполкоме РФБ однозначно должен быть представитель Суперлиги-1, так как многие вопросы, которые там обсуждаются, напрямую касаются наших клубов. Мы должны иметь право отстаивать свои интересы и получать информацию о самых важных событиях в отечественном баскетболе. Я разговаривал с президентом РФБ Андреем Кириленко — он разделяет мою точку зрения.

Высказал Станислав Еремин и мнение об оптимальном количестве участников чемпионата.

— Я бы хотел, чтобы у нас было столько же матчей, как в NBA, — сказал он. — Но пока это невозможно — самый реальный формат тот, в котором мы играли в этом сезоне. Если Суперлига-1 все-таки расширится, это должно произойти по спортивному принципу. Мы должны установить четкие правила игры. Например, команда, занявшая последнее место, вылетает, а победитель Суперлиги-2 занимает ее место. Не подумайте, что я лично против «Сахалина» или его руководителя Эдуарда Сандлера, но все должны понимать, что место в турнире нельзя купить, его можно только заслужить. У нас уже был печальный опыт с командой из Волгограда.

Победителем Суперлиги-1 сезона-2017/18 стал «Спартак-Приморье». В драматичной финальной серии клуб из Владивостока переиграл БК «Самара» со счетом 3:2.

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