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Шарапова попала в рейтинг самых популярных спортсменов мира

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Фото: TASS/Imago/Insidefoto/Andrea Staccioli
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Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 21-м месте в списке самых популярных спортсменов 2018 года. 

Согласно рейтингу американского спортивного телеканала ESPN, на первом месте в третий раз подряд оказался футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Вторым стал американский баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс. Тройку замкнул футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси, передает «Газета.ру».

19 мая Шарапова уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп в полуфинале турнира WTA в Риме. Победительницей соревнований стала украинка Элина Свитолина.

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