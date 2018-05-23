Шарапова попала в рейтинг самых популярных спортсменов мира
Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 21-м месте в списке самых популярных спортсменов 2018 года.
Согласно рейтингу американского спортивного телеканала ESPN, на первом месте в третий раз подряд оказался футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Вторым стал американский баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс. Тройку замкнул футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси, передает «Газета.ру».
19 мая Шарапова уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп в полуфинале турнира WTA в Риме. Победительницей соревнований стала украинка Элина Свитолина.
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