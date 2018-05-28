«Кливленд» обыграл «Бостон» и стал первым финалистом НБА
«Кливленд Кавальерс» стал первым финалистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В седьмом матче финальной серии Восточной конференции «Кавальерс» взяли верх над «Бостон Селтикс» со счетом 79:87.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, записав в свой актив 35 очков.
В финале НБА «Кавальерс» встретятся с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», передает «Газета.ру».
Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси ранее был отправлен в отставку после семи лет работы. В прошедшем регулярном сезоне клуб одержал 59 побед в 82 матчах, показав лучший результат в своей истории.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter