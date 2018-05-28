«Кливленд» обыграл «Бостон» и стал первым финалистом НБА

«Кливленд Кавальерс» стал первым финалистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В седьмом матче финальной серии Восточной конференции «Кавальерс» взяли верх над «Бостон Селтикс» со счетом 79:87.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, записав в свой актив 35 очков.

В финале НБА «Кавальерс» встретятся с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», передает «Газета.ру».

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси ранее был отправлен в отставку после семи лет работы. В прошедшем регулярном сезоне клуб одержал 59 побед в 82 матчах, показав лучший результат в своей истории.

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