Кайл Хайнс: «Россия стала для меня вторым домом»

Сегодня ЦСКА и «Химки» разыграют титул лучшей команды Единой лиги ВТБ – 2017/18. Накануне решающего матча сезона «Известиям» удалось пообщаться с лидером армейцев, трехкратным чемпионом Евролиги Кайлом Хайнсом. В ходе беседы один из самых титулованных игроков европейского баскетбола рассказал о любимом месте в Москве, сравнил Нандо Де Коло и Милоша Теодосича, а также поделился мнением о завершившемся сезоне в NBA.

— За счет чего вам удалось добиться такой легкой победы над «Зенитом» в полуфинале?

— Мне кажется, главное наше преимущество сегодня — это командная защита. В первой половине мы сумели сделать вполне понятный задел, который сумели удержать в третьей и четвертой четвертях. Дирижеры наших атак — Серхио Родригес и Нандо Де Коло — отлично двигали мяч, создавая тем самым возможности и для себя, и для своих партнеров. Особо отмечу Родригеса, который за первые 16 минут набрал 21 очко. При достаточно быстром переходе из защиты в нападение «большим», в том числе и мне, было легче подстроиться под мяч.

— В финале вас ждет встреча с «Химками», с которыми вы уже сыграли восемь матчей в этом сезоне. Что скажете об этой команде?

— Я с уважением отношусь к химчанам. Мы прекрасно знаем о сильных и слабых качествах своих соперников, но в решающей игре сезона будем отталкиваться от своей игры. Считаю, что если мы покажем такой же настрой, как в полуфинале, то выиграем титул.

— Позвольте поздравить вас с рождением второго ребенка.

— Спасибо большое!

— Расскажите о ваших ощущениях в связи с этим событием. Не собираетесь оформить российское гражданство для сына?

— Вся наша семья безумно счастлива. Особенно мы рады тому, что у нас мальчик. Я всегда говорил, что мне нравится в России, так же как и всем членам моей семьи. Всё зависит от того, как долго я буду находиться в команде.

— У вас остается еще один год контракта с московским клубом. Можно ли сказать, что ЦСКА уже стал родным для вас?

— Вполне. Я уже пять лет нахожусь в Москве и смело могу сказать, что это мой второй дом. Тут комфортно и мне, и моей семье, что особенно важно после рождения второго ребенка.

— Вы чувствуете себя полноценным ветераном клуба? Все-таки не так часто игроки задерживаются в клубах высокого уровня на пять и более лет.

— Вероятно, я уже ветеран (смеется). Кажется, только Андрей Воронцевич и Виктор Хряпа играют в ЦСКА дольше меня. Для меня в данном случае главное, что я переживал с командой и победы, и поражения. Если всё это время клуб доверяет мне — значит, я грамотно выполняю свою работу и заслуживаю играть здесь.

— Недавно у вас появилась еще одна личная награда — второй раз за три года вас признали лучшим защищающимся игроком Евролиги. Что для вас значит этот титул?

— О, это очень большая честь! Все-таки Евролига — один из самых престижных и зрелищных баскетбольных турниров мира, где собраны отличные игроки и блестящие тренеры. Признание со стороны этих людей — большая гордость для меня. А второй приз говорит о том, что я на правильном пути — то есть можно даже сказать, что первая такая награда была неслучайной. Также надо отметить всю команду ЦСКА, которая верит в меня и позволяет мне реализовывать свои лучшие качества. В этом — их часть награды.

— Правда ли, что Нандо Де Коло является не только лидером на паркете, но и душой команды в раздевалке?

— Думаю, можно так сказать. Складывается впечатление, что он свои лидерские качества правильно переносит на неформальное общение, что позволяет ему привлекать внимание и объединять людей вокруг себя.

— Вы ожидали, что ваш бывший партнер по ЦСКА Аарон Джексон попадет в NBA?

— Конечно. Аарон провел отличные годы в Евролиге, неплохо показал себя в ЦСКА, очень сильно играл в Китае, что и позволило скаутам поверить в него и дать ему шанс проявить себя в «Хьюстоне».

— Удастся ли вам посетить матчи чемпионата мира по футболу в России?

— Я очень и очень хочу сходить, но боюсь, что не получится. Вероятно, сразу после «Финала четырех» Единой лиги мы поедем в США. Все-таки двое маленьких детей — это маленькое сумасшествие.

— За какую сборную будете болеть?

— У меня нет любимой команды, я все-таки любитель хорошей борьбы и ярких эмоций. Если бы остался тут, то точно болел бы за сборную России.

— А среди футболистов кого поддерживаете?

— Мне очень нравятся два игрока — Неймар и Халк, особенно когда он играл в «Зените».

— За столько лет в Москве у вас наверняка появились любимые места. Где, на ваш взгляд, лучшее место в российской столице?

— Я думаю, что это парк Горького. Там прекрасная атмосфера, особенно для людей семейных. Множество видов активности позволяет постоянно бывать там и не уставать.

— В парке Горького вновь открылась баскетбольная площадка для стритбола — на ней вы, кажется, тоже бывали?

— Да, я был в прошлом году практически в один из первых дней после открытия. Мне нравится, что подобные форматы появляются в Москве всё чаще. Все-таки идея предельно проста и максимально привлекательна — особенно если учесть, что проходимость в парке Горького просто колоссальная. Популяризация баскетбола именно так и должна происходить, когда люди, не имеющие отношения к нашему виду спорта, наблюдают за классной «движухой». Ну а дети просто без ума от таких форматов! Я обязательно схожу туда, но, вероятно, уже после возвращения из США.

— Вы играли и с Милошем Теодосичем, и с Нандо Де Коло. Их можно между собой сравнить?

— О, это великие игроки! Разница такова, что Милош больше настроен на пас, а Нандо все-таки рассматривает бросок в качестве своей главной опции. Но я бы ни в коем случае не сказал, что кто-то из них лучше. Эти двое парней — пожалуй, лучшие партнеры, с которыми я когда-либо играл.

— Помните времена, когда «Нью-Джерси Нетс» базировался еще в вашем родном городе (в 2012 году команда стала называться «Бруклин Нетс» и переехала в Нью-Йорк. — «Известия»)? Тогда команда, ведомая Джейсоном Киддом, Ричардом Джефферсоном и Кеньоном Мартином, дважды играла в финале NBA...

— Конечно! Все уроженцы Нью-Джерси следили за выступлениями этого клуба. Я тоже, хотя никогда не был фанатом именно этой команды.

— Вы болеете за «Филадельфию»?

— Да, мне нравится эта команда.

— На ваш взгляд, Леброн Джеймс должен сменить команду по окончании сезона?

— Вероятно, и мне очень хотелось бы, чтобы он перешел именно в «Филадельфию».

— Самый ценный игрок регулярного чемпионата NBA?

— Джеймс Харден.

— Лучший по игре в защите?

— Руди Гобер.

— Самый прогрессирующий игрок?

— Виктор Оладипо.

— Лучший новичок?

— Бен Симмонс.

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