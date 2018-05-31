Родионов: «Через два-три года Михайловский будет играть в NBA»

БК «Автодор» стал главным открытием прошедшего сезона Единой лиги ВТБ. Команда с самым низким бюджетом турнира (169,8 млн рублей) заняла пятое место в чемпионате и очень достойно проявила себя в плей-офф, навязав серьезную борьбу в серии с «Зенитом». При этом главный тренер саратовского клуба Евгений Пашутин не раз давал шанс молодым игрокам. В международном турнире в составе «Автодора» дебютировали сразу пять баскетболистов, не достигших 20 лет. 17-летний Никита Михайловский и вовсе выходил на площадку в стартовой пятерке и в итоге попал в топ-12 самых перспективных европейских игроков своей возрастной категории, получив приглашение в NBA Global Camp в Тревизо.

Последние новости из жизни команды корреспондент «Известий» Тимур Ганеев обсудил с президентом «Автодора», заслуженным тренером России Владимиром Родионовым.

— Вы довольны итогами сезона?

— Безусловно. Мы финишировали шестыми (пятое место досталось «Локомотиву-Кубани», финишировавшему выше «Автодора». — «Известия») вслед за пятеркой наших топ-клубов, которые имеют миллиардные бюджеты. Размер нашего бюджета вы знаете, поэтому думаю, что в категории «цена–качество» мы показали максимум. Возможно, могли чуть лучше сыграть с «Зенитом», но в целом я доволен.

— В следующем сезоне команда имеет шанс выступить в Еврокубке?

— Если нас пригласят в Еврокубок — будем думать. Но пока наш приоритет — Лига чемпионов ФИБА. Там и условия получше, и соперники нам по зубам.

— Результаты «Автодора» — большая заслуга Евгения Пашутина?

— А как вы думаете? Команда играет так, как ее подготовил тренер, я не лезу в тренировочный процесс. С приходом Евгения Пашутина команда стала играть гораздо стабильнее, мы одержали несколько знаковых побед над лидерами, показывали наш фирменный баскетбол. Поэтому приглашение Пашутина себя оправдало.

— Тяжело было убедить его продлить контракт на следующий сезон?

— Нет. Мы одинаково смотрим на многие вещи в современном баскетболе, к тому же давно знакомы. Так что о продлении контракта договорились без всяких проблем.

— Многие удивлены прогрессом Никиты Михайловского. Расскажите, как он попал в систему «Автодора»?

— Тренер его детской команды из города Павлово в Нижегородской области привез его к нам на просмотр. Он был очень худой и довольно маленький ростом, недотягивал даже до 190 см. Про него никто не слышал даже в Нижнем Новгороде, но мы увидели в парне потенциал и оставили в своей системе. За последнее время он здорово прибавил, заметно подрос (рост форварда 201 см). Потенциал у него огромный, постараемся помочь ему реализовать его.

— На ваш взгляд, у него есть шанс в ближайшее время пробиться в сборную России?

— Я бы говорил немного о другом. Если всё будет в порядке со здоровьем, то через два-три года он сможет уехать в NBA. Чтобы не выглядеть голословным — посмотрите на его статистику в турнире Альберта Швейцера (неофициальный чемпионат мира среди сборных U-18). Там он был признан лучшим легким форвардом, попал в символическую пятерку и был однозначным лидером команды.

— Кроме Михайловского, в команде есть таланты такого уровня?

— Да, с молодежью в «Автодоре» всё в порядке. В следующем сезоне помимо Михайловского на игровое время — при должном уровне самоотдачи — могут рассчитывать Савелий Макаров (19 лет) и Антон Квитковских (17 лет). Еще два-три игрока на подходе, они будут тренироваться с командой.

— А вы довольны прогрессом центрового сборной России Артема Клименко, который заметно прибавил с приходом Евгения Пашутина?

— Игру Клименко я не готов комментировать. За годы работы в «Автодоре» он мне стал как сын, поэтому я необъективен.

— Прошла информация, что лидер команды американец Коти Кларк покидает команду. Это так?

— Всё верно. Мы не хотели его удерживать. Он хороший игрок, но не подходит под стиль моей команды. Его агенты грамотно поработали и уже нашли ему новый клуб, где он сможет еще ярче проявить свои индивидуальные качества и будет зарабатывать в два раза больше.

— Это черногорская «Будучность»?

— Не могу комментировать.

— У других легионеров команды есть шансы остаться в Саратове на следующий год?

— Пока сложно говорить об этом — сезон только закончился. Но думаю, останутся единицы. Один или два человека. Мы хотим с каждым годом всё больше и больше делать ставку на своих.

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