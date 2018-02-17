Швед пропустит Матч звезд Единой лиги ВТБ

Баскетболист «Химок» Алексей Швед не сможет принять участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы голеностопа.

«К большому сожалению, я вынужден пропустить Матч звезд из-за травмы. Я хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто приедет в Санкт-Петербург и кто будет смотреть игру по телевизору», — приводит «Газета.ру» слова Шведа.

Баскетболист отметил, что очень ждал Матча звезд и уверен, что он пройдет на высоком уровне и станет праздником баскетбола.

Как сообщили «Химки», Швед получил травму в матче регулярного чемпионата с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Матч звезд пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

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