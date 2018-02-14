Илона Корстин: «Наша задача — не опускаться ниже заданной планки»

В субботу, 17 февраля, в Санкт-Петербурге состоится второй в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Команды «Звезды России» и «Звезды мира» определят сильнейшего в СК «Юбилейный». О деталях предстоящего мероприятия корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву рассказала генеральный директор Лиги, знаменитая в прошлом российская баскетболистка, двукратная чемпионка Европы, призер Игр в Афинах-2004 и Пекине-2008 Илона Корстин.

— Матч всех звезд состоится уже на этой неделе. С какими сложностями вы столкнулись при его подготовке?

— Самая главная сложность была с выбором даты. Из-за совпадения календарей ФИБА и Евролиги у нас, по сути, были всего одни свободные выходные, когда мы могли провести наше мероприятие. Слава богу, что этот вариант устроил абсолютно всех. В прошлом году получилось организовать настоящий баскетбольный праздник, Матч звезд прошел на очень высоком уровне. Возможно, поэтому в этом сезоне клубы достаточно легко отпустили своих игроков, да и сами баскетболисты очень хотели поехать в Санкт-Петербург.

— На традиционные конкурсы трехочковых и данков также не было «отказников»?

— В этом году было много желающих поучаствовать в конкурсе трехочковых. Многие игроки обращались с просьбой рассмотреть их кандидатуру. Но при отборе кандидатов для конкурса снайперов у Лиги были определенные критерии: учитывался процент попадания и количество попыток.

Что касается конкурса по броскам сверху, он требует больших энергетических затрат. Игрокам необходимо быть в оптимальной физической форме, а также проявить креатив — данки должны понравиться взыскательному жюри и болельщикам. В итоге по причине усталости и травм, которые накопились из-за напряженного календаря, несколько потенциальных кандидатов были вынуждены отказаться от участия в конкурсе.

— Все участники в ходе сезона не раз радовали болельщиков запоминающимися данками. Кто ваш фаворит?

— Сейчас трудно сказать, кто станет победителем. В ходе сезона Тайлер Ханикатт из «Химок» часто удивлял своей прыгучестью. В прошлом году он участвовал в подобном конкурсе в чемпионате Турции и одержал победу. Девон Сандлер из «Цмоки-Минска» и Ике Удано из «Астаны» также очень хотели попасть на наш конкурс — последний даже записал видеообращение к Лиге. Эти ребята уже несколько недель целенаправленно готовятся к конкурсу, и я уверена, что зрители увидят много красивых данков в их исполнении.

— Если говорить о главном матче дня — довольны ли вы составами сборных, все ли лучшие игроки в них попали?

— Да, на мой взгляд, в Петербурге зрители смогут увидеть всех главных звезд Лиги. Жаль, что в последний момент травму получил центровой сборной России Артем Клименко, но в то же время свой шанс получил Евгений Воронов, который сейчас показывает, возможно, свой лучший баскетбол в карьере.

— СК «Юбилейный» сможет вместить только 5,5 тыс. зрителей. Не считаете, что экономически выгоднее было бы вновь провести игру в столице зимних Олимпийских игр – 2014?

— Мы не хотим привязывать Матч звезд к определенному городу. Несмотря на то, что это прежде всего шоу, цель данного мероприятия — популяризация Лиги и баскетбола в целом. В прошлом году был наш первый опыт, и могу откровенно сказать, что Матч всех звезд получился достаточно затратным в финансовом плане. В этом сезоне нам удалось найти спонсоров, которые помогают минимизировать расходы на организацию и проведение нашего мероприятия.

Если говорить о месте его проведения в 2018 году, то Санкт-Петербург — настоящий баскетбольный город. Эта локация удобна для всех участников: спонсоров, партнеров и особенно болельщиков. СК «Юбилейный» — арена с богатой баскетбольной историей, сейчас там играет один из лидеров Лиги — «Зенит». Арена располагается в центре города, до нее легко добраться. Кроме того, могу открыть секрет — во время Матча всех звезд «Юбилейный» будет выглядеть иначе, нежели на матчах «Зенита». Мы добавляем зрительские места на паркете, устанавливаем сцену, а также корректируем цветовую палитру.

— В прошлом году вы говорили, что Матч звезд может пройти за границей. Эта идея еще актуальна?

— На сегодняшний день об этом говорить рано. Перед тем как отправиться за границу, Матч звезд должен возмужать и окрепнуть. Наша задача — проводить его ярко и не опускаться ниже заданной планки.

— Тогда можете сказать, кто является главным претендентом на проведение Матча звезд в 2019 году?

— Не исключаю, что матч может пройти в Москве.

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