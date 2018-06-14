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Томас Робинсон покидает «Химки»

Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с пятым номером драфта NBA-2012
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Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
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Центровой БК «Химки» Томас Робинсон покидает подмосковный клуб. Руководством команды было принято решение не продлевать контракт с 27-летним баскетболистом.

Эту информацию «Известиям» подтвердил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

— У Томаса закончился контракт с «Химками», и мы не планируем его продлевать, — рассказал он. — Хочется поблагодарить Робинсона, он внес свой вклад в удачное выступление нашего клуба в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Он был очень хорош в первой половине сезона, но травма помешала ему показать свой максимум. Желаю ему удачи в продолжении карьеры.

В прошлом ноябре Томас Робинсон получил перелом руки в игре Евролиги с «Фенербахче». Процесс восстановления игрока занял почти три с половиной месяца. После этого центровой так не смог выйти на свой привычный уровень. Средние показатели американца в самом престижном турнире Европы — 8,2 очка и 5,8 подборов в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ — 9,3 очка и 5,5 подборов.

По информации источника, близкого к окружению игрока, Томас Робинсон предпримет еще одну попытку закрепиться в одном из клубов NBA. У него уже назначено несколько индивидуальных просмотров.

До переезда в Подмосковье форвард отыграл более 300 матчей в NBA. Его карьера начиналась в университете Канзаса, с командой которого в 2012 году игрок едва не стал главным героем «Мартовского безумия» (так называют финальную часть баскетбольного чемпионата Национальной студенческой спортивной лиги — HCAA). Тогда канзасский коллектив неожиданно добрался до финала, но уступил баскетболистам из Кентукки.

На драфте-2012 Томаса Робинсона выбрали под пятым номером — тогда все считали, что «Сакраменто» досталась будущая суперзвезда лиги. Однако игрок так и не смог закрепиться сначала в калифорнийской команде, а затем еще в пяти клубах NBA — «Хьюстоне», «Филадельфии», «Портленде», «Бруклине» и «Лейкерс».

Сезон-2016/17 он провел с Коби Брайантом в составе «Лейкерс», набирая пять очков и 4,6 подбора в среднем за матч. Эти показатели не убедили тренера команды из Лос-Анджелеса Люка Уолтона, и Томас Робинсон стал свободным агентом. Интерес к его кандидатуре проявляли «Миннесота» и «Бостон», но игрок принял решение отказаться от негарантированных минимальных контрактов и попробовать свои силы в Европе.

В сентябре 2017 года в споре за Томаса Робинсона «Химки» опередили турецкий «Фенербахче».

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