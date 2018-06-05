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«Химки» удержали капитана

Подмосковный клуб воспользовался опцией в контракте Сергея Мони и Егора Вяльцева
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Форвард «Химок» Сергей Моня останется в составе подмосковной команды еще на один год. Руководство клуба приняло решение воспользоваться опцией в контракте 35-летнего капитана, позволяющей пролонгировать его до конца сезона-2018/19. Также «Химки» автоматически продлили трудовое соглашение с другим важным игроком — 32-летним защитником Егором Вяльцевым. Об этом «Известиям» сообщил агент баскетболистов Вадим Михалевский. 

По словам представителя спортсменов, контракты Сергея Мони и Егора Вяльцева были продлены 1 июня.

— Новые соглашения игроков с «Химками» действуют до конца сезона-2018/19, — пояснил Вадим Михалевский.

При этом подмосковную команду в новом сезоне покинут двое центровых — Руслан Патеев и Дмитрий Соколов. С приходом греческого тренера Георгиоса Барцокаса оба практически перестали играть за подмосковный клуб. 33-летний Дмитрий Соколов принял участие всего в двух матчах Евролиги и шести играх Единой лиги ВТБ, а 28-летний Руслан Патеев выступал только в Единой лиге (шесть матчей). 

— Клуб уведомил меня, что контракты Патеева и Соколова продлеваться не будут, — рассказал «Известиям» Вадим Михалевский.  — Мы уже начали поиски новых команд для них.

В отличие от Дмитрия Соколова и Руслана Патеева Сергей Моня и Егор Вяльцев в этом сезоне были очень важными игроками в ротации «Химок». 

Так, показатели Сергея Мони в Единой лиге-2017/18 — 6,9 очка, 3,3 подбора, 2 передачи и 10,3 балла за эффективность в среднем за матч. Также капитан желто-синих был очень полезен в играх Евролиги и стал одним из главных героев четвертьфинальной серии с «Локомотивом-Кубанью», блестяще отыграв все три матча. 

Новый тренер химчан сначала не замечал Егора Вяльцева, но постепенно стал доверять опытному ветерану клуба игровые минуты, и это очень быстро принесло результат. Баскетболист оказался надежен в защите, бился за каждый мяч и доказал свою преданность «Химкам», жертвуя личными амбициями в пользу интересов команды. 

— Мы рады, что сохранили в составе Сергея Моню и Егора Вяльцева, — сказал «Известиям» генеральный директор клуба Павел Астахов. — Это суперпрофессионалы, многолетние лидеры команды не только на площадке, но и в раздевалке. И тот факт, что в этом году они так здорово выступали в решающих матчах, не стал для меня неожиданностью. Поэтому у меня даже не было мысли о том, что мы можем расстаться с ними. 

Клубная карьера Сергея Мони начиналась в саратовском «Автодоре». Ему хватило двух сезонов на высоком уровне, чтобы заинтересовать скаутов ЦСКА. Знаменитый тренер армейцев Душан Ивкович постепенно вводил молодого спортсмена в основной состав, и в итоге баскетболист стал игроком стартовой пятерки армейцев.

В 2004 году Сергей Моня под 24-м номером был выбран в первом раунде драфта NBA и подписал контракт с «Портлендом». В начале сезона-2005/06 россиянин неожиданно для всех стал одним из основных игроков «Трэйл Блэйзерс», но закрепиться в стартовой пятерке российскому баскетболисту не удалось. Уже спустя полтора месяца после старта регулярного сезона вместо Сергея Мони на паркете стал появляться другой россиянин — Виктор Хряпа. После «Звездного уикенда – 2006» форварда обменяли в «Сакраменто», где он и доигрывал свой единственный сезон в NBA. Из США Сергей Моня вернулся уже не в ЦСКА, а в московское «Динамо». Когда бело-голубые столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, он перешел в «Химки». На протяжении всех семи лет в подмосковной команде Сергей Моня был системообразующим игроком и помог клубу дважды выиграть Кубок Европы и Единую лигу – 2011.

Егор Вяльцев выступает за «Химки» с 2011 года и также успел поучаствовать в самых значимых победах в истории клуба, дважды поднимая над головой Кубок Европы.

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