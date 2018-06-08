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«Химки» вышли в финал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Подмосковные «Химки» нанесли поражение казанскому УНИКСу и пробились в финал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 76:71. В составе «Химок» самым результативным стал Алексей Швед (36 очков, 6 подборов и 5 передач). 

В финале «Химки» сыграют с действующим чемпионом — московским ЦСКА, который ранее обыграл петербургский «Зенит».

Ранее «Голден Стэйт» третий раз обыграл «Кливленд» (110:102) в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 

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