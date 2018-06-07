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«Голден Стэйт» третий раз победил «Кливленд» в финальной серии плей-офф НБА

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Фото: REUTERS/Gregory Shamus/pool photo-USA TODAY Sports
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«Голден Стэйт» третий раз обыграл «Кливленд» (110:102) в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 

В составе победителей 43 очка и 13 подборов записал в актив Кевин Дюрант. У хозяев трипл-дабл сделал Леброн Джеймс — 33 очка, 11 передач, 10 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч пройдет 9 июня.

Российский бизнесмен Михаил Прохоров ранее продал 49% акций клуба НБА «Бруклин». Покупателем стал китайский предприниматель Джозеф Цай.

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