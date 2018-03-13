УНИКС постарается вернуть Коти Кларка

Форвард баскетбольного «Автодора» Коти Кларк, скорее всего, покинет саратовскую команду по окончании сезона. По информации источника «Известий», знакомого с ситуацией в клубе, экс-игрок «Бостона» получил ряд предложений от ведущих команд чемпионата Турции. Также 25-летнего американца не прочь вернуть и его бывший клуб — казанский УНИКС, в составе которого Коти Кларк выступал в сезоне Единой лиги ВТБ 2016/17, набирая в среднем по 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи.

Президент «Автодора» Владимир Родионов в беседе с «Известиями» подтвердил интерес к Коти Кларку со стороны иностранных клубов.

— К нам действительно обращались несколько иностранных команд по поводу контракта Кларка, — рассказал Владимир Родионов. — Мы приняли решение оставить его в команде до конца сезона. При этом есть понимание, что удержать его после окончания контракта вряд ли получится.

Нынешний сезон — лучший в карьере Коти Кларка. Уверенная игра форварда позволила ему принять участие в Матче звезд Единой лиги, где Кларк вышел в стартовой пятерке и стал самым результативным игроком команды «Звезды мира» (20 очков). При этом выступление игрока в прошлом сезоне омрачили травмы, отметил президент УНИКСа Евгений Богачев.

— Мы не хотели отпускать Кларка, но он сам стал искать другие варианты продолжения карьеры, очень хотел вернуться в НБА, — рассказал Евгений Богачев. — Когда у него это не получилось, он вновь решил рассмотреть предложение из России и выбрал «Автодор». Показать свой уровень в УНИКСе ему помешали травмы, которые преследовали его весь сезон, и плохая дисциплина. При этом амбиции у него были очень серьезные. Он сразу сказал, что ему потребуется месяц, чтобы стать лучше Кита Лэнгфорда (лучший снайпер Евролиги-2016/17). Но не получилось.

Евгений Богачев также не исключил, что казанский клуб может вернуть Коти Кларка по окончании текущего сезона.

— Мы продолжаем следить за его игрой, — подчеркнул он. — Пусть научится в Саратове дисциплине, и, возможно, мы позовем его на следующий сезон.

В прошлом году УНИКСу пришлось применять к игроку дисциплинарные санкции: значительный штраф и отстранение от тренировок на несколько дней. Президент казанцев объяснил это решение опозданиями баскетболиста на тренировки и игнорированием требований тренера. Позднее форвард помирился с Евгением Пашутиным, который волею случая продолжил тренировать Коти Кларка и в «Автодоре».

Благодаря универсализму, бойцовским качествам и стилю игры Коти Кларка часто сравнивают со знаменитым форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином. Как и двукратный чемпион НБА, баскетболист «Автодора» очень универсален: умеет подбирать и разгонять быстрые отрывы, точно атаковать из-за дуги, обыгрывать один на один, защищаться против защитников и центровых, находить партнеров передачами, забивать сверху и ставить эффектные блок-шоты.

Нынешний сезон стал для Коти Кларка четвертым в профессиональном баскетболе. Выпускник Arkansas State University не был выбран на драфте, но все-таки пробился в НБА благодаря удачным выступлениям за «Мэн Ред Клоуз» — фарм-команду «Бостона» в Лиге развития. В сезоне-2015/16 форвард провел на площадке 46 матчей за дочернюю команду «Селтикс» в D-лиге НБА. Там отличная игра (16,3 очка, 7,5 подбора, 2,6 передачи, 1,1 перехвата за 26,2 минуты) обеспечила ему место во второй символической пятерке D-лиги, а с марта 2016 года позволила дебютировать за «Бостон» в сильнейшей лиге мира. С самой титулованной командой НБА Коти Кларк дважды подписывал 10-дневные контракты, но на паркете появлялся всего три раза, в итоге проведя на площадке 6 минут и набрав в сумме 6 очков.

В нынешнем сезоне средние показатели Коти Кларка в Единой лиге — 16,7 очка, 7,9 подбора и 2,4 передачи. По очкам это шестой показатель в лиге, по подборам — второй. Во многом благодаря действиям американца «Автодор» сейчас идет на пятом месте в турнирной таблице и очень близок к выходу в плей-офф.

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