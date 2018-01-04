УНИКС обыграл «Виллербан» в матче ТОП-16 Кубка Европы

Российский УНИКС с победы стартовал на этапе топ-16 баскетбольного Кубка Европы. Казанцы обыграли французский «Виллербан» в овертайме со счетом 88:84.

Самым результативным игроком матча стал защитник французского клуба Эй Джей Слотер, набравший 19 очков. В составе УНИКСа больше других набрал разыгрывающий Хоаким Колом (15), передает ТАСС.

Российский клуб занимает второе место в группе H, уступая по дополнительным показателям итальянской «Реджо-Эмилии». У команд по два очка.

В следующем матче УНИКС в гостях сыграет с французским «Лиможем», а «Виллербан» — с «Реджо-Эмилией».

Добавим, что в турнире принимают участие еще два российских клуба — «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Обе команды в первом туре одержали победы — над литовским «Летувос Ритас» и черногорской «Будучностью» соответственно.

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