Успех российских тренеров, прорыв Кулагина и лидерство УНИКСа

Единая лига ВТБ уходит на более чем двухнедельный перерыв, связанный с играми национальных сборных в квалификации чемпионата мира – 2019. Итоги первой части сезона «Известиям» помогли подвести ведущие баскетбольные эксперты — знаменитые в прошлом игроки Евгений Кисурин и Никита Моргунов.

Прорыв

Саратовский «Автодор» преобразился после ухода Андреа Маццона. Известному итальянскому специалисту не удалось найти общий язык с президентом саратовского клуба Владимиром Родионовым. Сменившему Маццона Евгению Пашутину времени на раскачку не понадобилось: в девяти проведенных матчах экс-тренер УНИКСа и сборной России добился шести побед, а «Автодор» поднялся на пятое место в турнирной таблице. При этом команда, имеющая один из самых низких бюджетов в Единой лиге, обыгрывает не только прямых конкурентов в борьбе за плей-офф, но и дает бой фаворитам. Саратовцы переиграли на выезде «Локомотив-Кубань» и на равных сражались с «Химками» вплоть до заключительной четверти. Из игроков саратовского клуба стоит выделить Коти Кларка (третье место в Лиге по эффективности — 17,92) и Джастина Робинсона (третий результат по передачам — 6,36).

— Считаю, что результаты команды при Пашутине — это что-то невероятное, — заявил «Известиям» двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин. — При всем уважении к его предшественникам, Саратов никогда не представлял из себя более организованной и боевой команды. Это еще раз доказывает, что российский тренер способен сделать с российской командой гораздо больше, чем иностранный специалист.

Разочарование

Подмосковные «Химки» — как и в прошлом году УНИКС — оказались не готовы к плотному графику игр в двух сложных турнирах. Отсутствие собственного чартера, травмы лидеров и ставка на Евролигу — все эти факторы откинули химчан на непривычное шестое место в турнирной таблице. При этом подопечные Георгиоса Барцокаса потерпели два болезненных поражения от аутсайдеров Лиги — «Калева» и ВЭФа. Понятно, что в плей-офф «Химки» наверняка сыграют, но сценарий, при котором за выход в «Финал четырех» им придется играть серию с топ-клубом, явно не входил в планы руководства перед началом сезона. В оставшихся матчах лучшему снайперу турнира Алексею Шведу (22,27 очка в среднем за игру) явно нужна подмога.

— Видно, что не всем игрокам «Химок» хватает мотивации на выступление в Единой лиге, — продолжил Евгений Кисурин. — Евролига — это большая сцена, от выступления на которой зависит твой новый контракт. Баскетбол изменился. Сейчас последнее слово остается не за главным тренером, а за агентами и генеральными менеджерами, которые могут не обращать внимания на внутренний чемпионат, а наблюдать за игроком только в Евролиге. Поэтому баскетболисты, которые не могут ровно проводить весь сезон, начинают делить игры на важные и неважные.

Лидерство

Новый тренер УНИКСа Димитрис Прифтис использует широкую ротацию, что позволяет лидерам казанцев равномерно распределять силы между Еврокубком и Единой лигой. Как итог — выход в плей-офф Еврокубка и всего одно поражение в Единой лиге. Греческий специалист намерен уже в первый год своей работы вернуть казанцев в Евролигу, что доказывают результаты УНИКСа в играх с прямыми конкурентами: разгром «Зенита», победы над «Химками» и «Локомотивом-Кубанью». Из лидеров клуба стоит выделить испанского разыгрывающего Хоакима Колома, заслужившего в этом году приглашение в сборную, а также 35-летнего центрового Стефана Ласме. Титулованный баскетболист сейчас переживает вторую молодость и является лидером своего клуба по результативности (13,9) и подборам (6,2).

— УНИКС здорово проводит этот сезон, — отметил чемпион Европы Никита Моргунов. — После ухода Кита Лэнгфорда и практически всех ключевых игроков менеджмент клуба провел хорошую селекционную работу, укрепив состав качественными россиянами и легионерами. Понятно, что решающие игры еще только ждут УНИКС, но промежуточное лидерство говорит о том, что команда Прифтиса движется в правильном направлении.

Лучший игрок

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин долгое время пытался определиться с новым клубом после ухода из ЦСКА и, похоже, сделал правильный выбор. В лице наставника «Локо» Саши Обрадовича игрок наконец-то нашел своего тренера, получил полный кредит доверия на площадке и статус лидера в раздевалке. Может быть, показатели Кулагина-старшего пока не поражают воображение — 9,9 очка, 3,6 передачи и 2,4 подбора в среднем за игру — зато его вклад в игру краснодарского клуба сложно переоценить. Благодаря подписанию контракта с этим игроком «Локомотив» заметно повысил свои шансы на возвращение в Евролигу.

— В первую очередь Дима нашел свой клуб, в котором он получает возможность прогрессировать, — продолжил Никита Моргунов. — Благодаря его уверенности «Локо» навязывает настоящую борьбу действующему чемпиону ЦСКА, идет без поражений в Еврокубке и уже выиграл Кубок России. Поэтому, безусловно, по сравнению с прошлым сезоном он сделал шаг вперед. Наличие такого игрока, обладающего лидерскими качествами и постоянной игровой практикой, очень полезно и для сборной России в квалификации ЧМ-2019. Можем только порадоваться, что его карьера складывается по нарастающей.

Открытие

Молодой российский тренер Михаил Карпенко довольно успешно работал в российской Суперлиге, но так и не получив приглашения от клубов Лиги ВТБ, принял решение продолжить карьеру в Казахстане. Последние три сезона специалист провел в актауском клубе «Каспий», где познакомился с казахстанским баскетболом, игроками и особенностями национальной лиги. Успехи в «Каспии» (две бронзы чемпионата Казахстана) позволили Михаилу Карпенко получить пост главного тренера национальной сборной и приглашение от сильнейшего клуба страны — «Астаны». Сменив грека Костаса Флеваракиса на посту главного тренера, Михаил Карпенко добился двух побед в последних трех матчах, что позволило клубу вернуться в борьбу за плей-офф.

— Мне нравится, как Карпенко начал проявлять себя в «Астане», — отметил Евгений Кисурин. — Команда выглядит очень собранно в защите и не боится фаворитов. Хотя у «Зенита» и были проблемы с составом, это не умаляет заслуг Карпенко в разгроме петербургской команды. Он молодец, что добился своего шанса поработать в Единой лиге. Это лишний раз говорит о том, что российская школа тренеров никуда не пропала, просто нашим специалистам надо давать шанс. А для этого необходимо расширить количество российских клубов в Единой лиге.

Турнир возобновится 3 марта.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter