Борьба за плей-офф, неудержимый Швед и джокер УНИКСа

6 января возобновится сезон Единой лиги ВТБ. В оставшихся 15 турах команды разыграют путевки в плей-офф международного турнира. Пока же напряжение в турнирной таблице зашкаливает. Караван топ-команд лиги привычно выстроился вслед за ЦСКА (армейцы одержали 10 побед в 10 матчах), но представители нижней части таблицы активно меняют позиции в борьбе за место в зоне плей-офф. На три вакантные путевки претендуют сразу восемь клубов. Не стоит сбрасывать со счетов даже рижский ВЭФ, который одержал пока только одну победу. Подопечные самого молодого тренера турнира Яниса Гайлитиса будут проводить последние шесть матчей у себя дома, где они традиционно сильны.

— Радует, что в этом году обострилась борьба за место в плей-офф, — рассказал «Известиям» чемпион мира, двукратный чемпион Европы, а ныне президент «Урала» Стаснилав Еремин. — Не удивлюсь, если итоговая восьмерка определится только по окончании последнего игрового дня. В 2018 году способен прибавить «Енисей», который постепенно привыкает играть без Элегара и Трушкина. А также «Нижний Новгород», где Зоран Лукич постепенно нащупывает костяк новой команды. Интересно, сможет ли демонстрировать такой же высокий уровень «Цмоки» (Минск), который в последние годы был аутсайдером турнира. Любопытно наблюдать и за «Пармой», существенно усилившейся в межсезонье. Конечно, хотелось бы, чтобы в Лиге было больше российских команд. Хочется видеть больше русских игроков, выступающих на самом высоком уровне.

Если говорить про личную стастику, то Алексей Швед уходит на новогодние каникулы в статусе лучшего снайпера Единой лиги ВТБ. В девяти играх защитник «Химок» набирал в среднем почти 24 очка. В играх с «Зенитом» и «Нижним Новгород» лидер подмосковного клуба повторял личный рекорд результативности — 34 очка за вечер. А в драматичном матче против «Нижнего Новгорода» именно его трехочковый помог команде Георгиоса Барцокаса перевести игру в овертайм и одержать итоговую победу.

Вслед за Шведом расположился Айзея Бриско. Разыгрывающий «Калева» пока провел только пять матчей в которых в среднем набирал чуть более 21 очка за матч. Также в пятерке лучших снайперов Джастин Картер из «Астаны» (19,7), Стеван Еловац из «Нижнего Новгорода» (18,8) и Нандо де Коло из ЦСКА (16,4). Кстати, француз - единственный в этом сезоне, кто смог, как и Швед, набрать в одном матче 34 очка: де Коло был неудержим в домашнем матче с «Пармой».

— В Лиге ВТБ много ярких игроков, но Швед, безусловно — главный снайпер не только турнира, но и всего европейского баскетбола, — отметил экс-тренер сборной России, наставник новосибирского «Динамо» Борис Соколовский. — Он доказал это в играх Евролиги и на Евробаскете, где стал лучшим снайпером - впервые за 18 лет этого почетного звания удостоился не представитель НБА. Надеюсь, Швед продолжит демонстрировать игру экстра-класса и поможет «Химкам» пробиться в «Финал четырех» Евролиги и Лиги ВТБ. Главное, обойтись без травм.

В другом важном компоненте игры — подборах — лидирует форвард «Зенита» Дню Гордон. Американец отлично начал сезон и в первых четырех играх трижды делал дабл-дабл, забрав в общей сложности 42 подбора. Затем Гордон немного сбавил обороты, но прежнему располагается на первой строчки в списке лучших подбирающих турнира (8,8). За ним расположился форвард «Астаны» Ике Удано, который проигрывает первому месту менее одного подбора за матч (8,1). А вот дальше разрыв серьезный — Коти Кларк из «Автодор» (6,6), Яник Морейра из «Пармы» (6,6) и Сулейман Браимо из «Енисея» (6,5).

В списке лучших ассистентов — неизменный лидер, игрок сборной Испании Хоаким Колом. Разыгрывающий УНИКСа отдает своим партнерам по 7,5 результативных передач за матч. Дважды в сезоне Колом достигал двузначных показателей передач за игру, а худший с этой точки зрения матч провел против «Химок». Тогда на его счету было всего четыре передачи, но последним попаданием испанец принес победу своей команде. За ним слудет главное открытие сезона — защитник «Пармы» — Коди Миллер-Макинтайр, который отстает всего на 0,2 передачи. В пятерку лучших также входят игрок ВЭФ Алекс Перез (6,6), которому принадлежит рекорд сезона (16 ассистов за матч), звезда ЦСКА Серхио Родригес (5,6) и защитник «Калева» Бранко Миркович (5,5).

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