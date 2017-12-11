«Моя жена — русская, поэтому я легко адаптировался в Казани»

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одержал гостевую победу над казанским УНИКСом (88:75). Команда Димитриса Прифтиса потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше международного турнира. Армейцы остались единственной командой, которая пока идет в лиге без потерь.

По окончании центрального матча тура один из самых результативных игроков этой встречи — новичок казанского клуба Стефан Ласме дал интервью «Известиям». Центрового из Габона без преувеличения можно назвать одним из самых важных баскетболистов обновленного УНИКСа. За плечами Стефана Ласме не только опыт игры в НБА, где он успел поиграть с Дуэйном Уэйдом и Шакилом О’Нилом, но и успешная карьера в Европе. Баскетболист становился лучшим оборонительным игроком чемпионата Греции (2013, 2014) и Евролиги (2013). А в сезоне-2015/16 Стефан Ласме помог «Галатасараю» выиграть Еврокубок, получив приз самого ценного игрока (MVP) финальной серии.

— В чем причина поражения вашей команды в игре с ЦСКА?

— Во-первых, ЦСКА — одна из лучших команд не только Единой лиги ВТБ, но и Евролиги. Армейцы всегда играют на победу, поэтому застать их врасплох не так просто. Во-вторых, нам немного не хватило защитных действий в четвертой четверти, что в конечном итоге и решило исход матча.

— Кто был лучшим игроком в составе команды соперника?

— Мне сложно выделить кого-то одного. Скажу так: все игроки ЦСКА показали качественный баскетбол в защите и нападении.

— Морис Ндур сегодня дебютировал в УНИКСе. Каким вы видите его будущее в Казани?

— Он атлетичный игрок, который должен помочь нам во всех аспектах игры в защите, а также надеемся на его игру на щите соперника. Все-таки мы потеряли несколько «больших», что заметно ослабило игру на подборе. Морис должен восполнить эти потери.

— Вы провели полгода в УНИКСе. Какой главный итог можно подвести за это время?

— Мы вышли на приличный уровень игры, но он пока неидеальный. Нам есть куда расти, и мы не перестаем это делать. Нам надо показывать высокие результаты в Лиге ВТБ и Еврокубке, поэтому будем смотреть вперед и не думать об осечках.

— Насколько УНИКС соответствует уровню одного из лучших клубов континента? Сравните его с клубами Европы или НБА по уровню организации?

— Главное отличие в том, что УНИКС — команда, в которой царит семейная атмосфера. Мне лично это очень нравится. Условия создаются максимально комфортные для каждого игрока. Мне сложно сравнить УНИКС с кем-то. Я играл в Сербии, Израиле, Греции — каждый клуб по-своему уникален.

— Как вам живется в Казани?

— Мне очень нравится Казань. Перед переездом сюда я знал лишь то, что это очень древний город, с большой историей, с красивыми памятниками архитектуры. Немного холодно, не это не так страшно. В целом город достаточно удобный, и он продолжает разрастаться.

— Как здесь вашей семье? Не жалуются, что им чего-то не хватает?

— Немного солнца (смеется). На самом деле мы нашли всё необходимое для жизни, нам всё нравится. Моя жена — русская, и мне было легко адаптироваться к новому месту. К тому же этот этап карьеры будет полезен для наших детей. Им не помешает познакомиться с культурой родины своей матери, подучить язык.

— Как ваши успехи в русском?

— Пока я уделяю изучению русского не так много внимания, но мне легко даются языки. Еще чуть-чуть общения, и дела пойдут вверх.

— Как вам русская и татарская кухни? Что понравилось больше всего?

— Моя жена готовит разные блюда русской кухни. Мне очень нравятся плов и борщ в ее исполнении. Вообще русская кухня очень похожа на африканскую: те же специи, похожая техника приготовления.

— Следите ли за НСАА в этом году?

— К сожалению, нет.

— Почему в НБА давно не было игроков из вашего университета UMASS?

— У них сменился тренерский штаб в прошлом году. Этим летом мы познакомились, я даже немного потренировался с командой в межсезонье. Коллектив многообещающий, но пока молодой. Уверен, они еще пошумят в НСАА. Не забывайте, UMASS — не самый «баскетбольный» вуз. Уверен, что спустя некоторое время в НБА окажутся и игроки из моего университета.

— Вы следите за результатами «Голден Стэйт», за который выступали в сезоне-2007/08?

— Конечно! Сейчас все следят за «Уорриорз».

— Поддерживаете отношения?

— Я знаю нескольких человек, которые до сих пор работают в клубе. Мы не созваниваемся регулярно, но при встрече всегда тепло общаемся. Особенно часто это случается во время летних лагерей в Лас-Вегасе.

— А вы знаете, что НБА отказалась от проведения лагеря в Лас-Вегасе?

— Правда? Не знал, если честно. Мне там очень нравилось.

— Как вам болельщики УНИКСа? Насколько они эмоциональны?

— В Казани отличные фанаты, которые безумно любят баскетбол. Меня часто встречают около арены и всегда желают удачи. Практически везде узнают игроков и здороваются с ними. В том районе, где я живу, почти каждый благодарит за игру при встрече. Это очень приятно.

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