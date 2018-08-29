Дмитрий Соколов завершил профессиональную карьеру

Российский центровой Дмитрий Соколов (33 года, 214 см) принял решение завершить карьеру. Неделю назад экс-центровой «Химок» подписал контракт с пермской «Пармой», но уже после старта тренировочного процесса понял, что травма плеча не позволит ему играть в полную силу. В итоге контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Эту информацию «Известиям» подтвердил официальный представитель игрока Вадим Михалевский.

— С большим сожалением стоит признать, что бывший игрок сборной России и просто прекрасный человек Дмитрий Соколов принял решение закончить профессиональную карьеру игрока, — рассказал агент Дмитрия Соколова. — Совсем недавно мы подписали однолетнее соглашение с «Пармой», и у нас была надежда, что Дима проведет хороший сезон. Но, приехав на первый сбор с командой, восстановившись после травмы плеча, Дима так и не смог тренироваться на 100% своих возможностей. А для него это самый главный аспект на протяжении всей карьеры, где бы он не играл. Я искренне желаю ему полного выздоровления и найти себя в каком-то новом качестве.

За свою карьеру Дмитрий Соколов стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным победителем Единой лиги ВТБ и двукратным обладателем Кубка России. Центровой имеет опыт выступления как в Евролиге, так и за сборную России (выступал на двух Евробаскетах — 2009 и 2013 годов). Предыдущие три сезона центровой провел в подмосковных «Химках», с которыми дважды стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.

Помимо «Химок» уроженец Ставропольского края успел поиграть за ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Ростов» и «Красный Октябрь».

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