«Парма» продлила контракт Николайса Мазурса

37-летний тренер Николайс Мазурс продолжит руководить «Пармой» в сезоне-2018/19. Пермский клуб воспользовался опцией в контракте латвийского специалиста и пролонгировал его соглашение на следующий сезон.

Эту информацию подтвердил генеральный директор «Пармы» Александр Башминов.

— Николайс останется тренером «Пармы» на следующий сезон, — рассказал он «Известиям». — Мы воспользовались опцией в его контракте, позволяющей продлить договор.

Под руководством Николайса Мазурса «Парма» заняла 11-е место в Единой лиге ВТБ, одержав семь побед в 24 матчах. Долгое время команда шла в зоне плей-офф, но шесть поражений подряд на финише чемпионата не позволили пермскому клубу войти в топ-8. Тем не менее по сравнению с прошлым сезоном команда сделала шаг вперед и стала конкурентоспособной на фоне сильнейших команд Восточной Европы (в сезоне-2016/17 клуб одержал всего одну победу).

— Думаю, каждый из игроков в прошедшем сезоне сделал определенный шаг вперед, — рассказал «Известиям» Николайс Мазурс. — Например, это будет видно, когда каждый из иностранцев подпишет новый контракт с клубами европейского уровня и получит зарплату выше, чем была у них в этом сезоне. Это будет объективным показателем, который можно измерить в цифрах. Есть игроки, которые вышли на новый уровень. Я рад, что молодые ребята добавляют в мастерстве с каждой тренировкой и уже в следующем сезоне будут готовы полноценно участвовать в игровом процессе и получать минуты. Также стоит отметить, что сам клуб тоже прогрессирует и развивается. В этом сезоне у нас был усовершенствован тренажерный зал, улучшилась работа с игроками, с видеонарезками. В работе с командой появилась система, и я уверен, что мы на правильном пути. Игра, которую мы пропагандируем, — это быстрая игра. Она зрелищная, нравится болельщикам, но нам есть, в чем совершенствоваться, — есть моменты, которые мы будем корректировать. Поэтому всё еще впереди.

Большая часть тренерской карьеры Николайса Мазурса прошла в структуре клуба рижского ВЭФа, где он в роли помощника Валдиса Валтерса, Римаса Куртинайтиса и Рамунаса Бутаутаса, а затем и в качестве главного тренера четыре раза становился чемпионом Латвии.

В 2011, 2013 и 2014 годах Николайс Мазурс возглавлял кадетскую, юниорскую и молодежную сборную Латвии. В 2013 году Латвийский баскетбольный союз признал его лучшим тренером страны.

В сезоне-2014/15 ВЭФ под его руководством выиграл оба матча у «Автодора» в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Именно тогда молодого тренера заметил президент саратовского клуба Владимир Родионов, который спустя сезон пригласил латвийского специалиста в свою команду. Николайс Мазурс провел с «Автодором» полноценную предсезонную подготовку и занимался комплектованием состава, но был уволен после поражения в первом официальном матче сезона от «Астаны». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2015/16 Николайс Мазурс тренировал грузинскую «Виту», когда она участвовала в Единой лиге ВТБ. Под руководством латвийца тбилисский клуб одержал свою единственную победу в сезоне. В сезоне-2016/17 специалист входил в тренерский штаб казанского УНИКСа, получив опыт участия в Евролиге.

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