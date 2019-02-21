«Стараюсь взять какие-то элементы у Брайанта и Ирвинга»

Широкая публика узнала о 21-летнем разыгрывающем «Пармы» Александре Платунове после «Финала четырех» Кубка России в Нижнем Новгороде. Там воспитанник пермского баскетбола стал самым ценным игроком (MVP). Он оказался лучшим снайпером финального матча с «Нижним Новгородом» (17 очков), а в полуфинале с «Новосибирском» был близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл (10 очков, 9 подборов и 8 результативных передач). Спортсмена похвалил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, а главный тренер национальной команды Сергей Базаревич вызвал Платунова на подготовку к решающим матчам чемпионата мира-2019.

В интервью «Известиям» Александр Платунов рассказал о своем пути к профессиональному спорту, стремительном развитии карьеры, любви к NBA и дружбе с Иваном Уховым.

— После победы в «Финале четырех» Кубка России вас встречали сотни болельщиков в Перми. Расскажите о своих эмоциях от такого приема?

— Было очень приятно. Знали, болельщики придут, но не ожидали, что будет так много народу. Все радовались, фотографировались с нами, благодарили за победу. Действительно, я пережил очень крутые эмоции, у «Пармы» великолепные фанаты, которые всегда поддерживают нас, в том числе в тяжелых ситуациях.

— Соскучились по большим победам?

— Так и есть. Мы уже третий сезон подряд не очень удачно играем в Единой лиге. После победы в Кубке России в 2016 году у «Пармы» было мало хороших матчей. Болельщики заждались. Поэтому мы очень вовремя выиграли «Финал четырех» в Нижнем Новгороде.

— Вы стали настоящим героем этого турнира. Ожидали от себя такой игры?

— Рассчитывал, что сыграю хорошо, но не думал, что получится проявить себя настолько ярко. Еще могу сказать, что очень круто сыграли и другие ребята. Особенно Глеб Шейко. В финале он спасал нас своими точными трехочковыми.

— После двух матчей в Нижнем вы сыграли почти 16 минут против ЦСКА и получили вызов в национальную сборную. Стремительный поворот в карьере?

— Еще бы. До Кубка России ко мне не было никакого внимания. Да, я играл в Единой лиге, но не показывал выдающуюся статистику, где-то стеснялся брать инициативу на себя. Но когда я получил звание MVP, ко мне стали обращаться СМИ, вызвали в сборную. Честно, не ожидал, что все будет так стремительно. При этом вызов в сборную расцениваю как аванс. Мне надо еще много работать, чтобы быть среди лучших российских игроков.

— Связываете ли вы свои успехи с уходом тренера Николайса Мазурса?

— Нет. Думаю, что это просто совпадение — Николайс ушел и у меня стало что-то получаться. Но хочу сказать, что при нем мы хорошо выступали в Кубке России, он поставил нам защиту и нападение. В большой части эта победа — его заслуга.

— Как вы попали в баскетбол?

— В детстве я жил в одном доме с игроком «Урал-Грейта» Энтони Боуи. Однажды мы со старшим братом бросали мяч в кольцо во дворе. Тогда мне было четыре, а брату шесть. Боуи проходил мимо и решил с нами побросать, показал простейшие элементы, нам это все невероятно понравилось. Дедушка увидел наше увлечение и начал водить на матчи «Урал-Грейта», потом, когда мне исполнилось семь лет, я пошел в «Урал-Грейт-Юниор». В «Парме» оказался, когда учился в 11-м классе, начал играть за Детско-юношескую баскетбольную лигу (ДЮБЛ).

— Известно, что вы выступали в Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Что это был за период?

— Я всегда играл за ДЮБЛ «Пармы». Но один год в Перми не было молодежной команды, поэтому я решил не терять время и поиграть за свой университет. Хотя мне уже в 18 лет предлагали тренироваться с основной командой, но решил, что пока не готов к этому. К тому же в университете был сильный баскетбольный тренер, который впоследствии стал работать в системе «Пармы». Так что я провел один год в АСБ и не считаю это потерянным временем.

— Дружите ли вы с Иваном Уховым, перешедшим из «Пармы» в ЦСКА?

— Конечно, мы хорошие друзья, отлично общаемся. Вместе играли 3–4 года.

— Его можно назвать примером для молодых российских баскетболистов?

— Думаю, да. Ваня показал высокий уровень игры в «Парме». Не зря его заметили в ЦСКА, пригласили в сборную, за которую он уже успел дебютировать. Ухов доказал, что если у тебя есть талант, то ты можешь играть на самом высоком уровне, конкурировать с иностранными игроками. Он очень много работает над собой, настоящий трудоголик.

— В «Парме» в этом году выступает шесть легионеров. Кого бы вы выделили из них?

— Яниса Блумса. У него великолепный бросок, большой опыт, которым он делится с молодежью «Пармы».

— На кого из знаменитых баскетболистов вы равняетесь?

— Люблю Коби Брайнта, Кайри Ирвинга. Стараюсь взять какие-то элементы у них, но все равно пытаюсь находить какие-то свои фишки.

— Вообще следите за NBA? Есть ли у вас платная подписка (League Pass)?

— Да, у меня есть подписка на NBA. Очень активно смотрю хайлайты. Иногда удается посмотреть матчи целиком.

— За каким клубом больше всего следите?

— За «Лейкерс». Пожалуй, это моя любимая команда после «Пармы».