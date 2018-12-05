«У этого поколения сборной России есть шанс выиграть что-то значимое»

После двух побед подряд в квалификации чемпионата мира-2019 шансы сборной России на поездку в Китай существенно увеличились. Перспективы нашей национальной команды «Известия» обсудили с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко. В ходе беседы он объяснил, почему ЦСКА и «Химки» пошли навстречу сборной и отпустили своих игроков на матчи с Финляндией и Чехией, и рассказал о посещаемости клубов Единой лиги.

— Сборная России практически обеспечила себе участие в чемпионате мира – 2019. Что скажите о выступлении подопечных Сергея Базаревича в квалификации?

— Эта было серьезное испытание для нашего тренерского штаба. Перед каждым окном, за исключения летнего, они могли только гадать кто приедет в сборную, а кто — нет. Надо было налаживать коммуникацию между игроками в кратчайшие сроки — 2–3 дня. Вводить новых игроков в систему сборной. Думаю, что Сергей Базаревич постепенно привык к этим условиям, и результаты с Финляндией и Чехией выглядят обнадеживающими.

Думаю, у нас хорошие шансы квалифицироваться на чемпионат мира. При этом в феврале сборную ждут два очень ответственных матча с Болгарией и Финляндией. Мы обыграли эти команды в первых играх группы, но увидели, что это очень сильные оппоненты, которые наверняка дадут нам бой. При этом я уверен, что на решающий матч отбора с финнами в Перми будет аншлаг и зрители помогут нашей сборной закончить квалификацию на мажорной ноте.

— ЦСКА и «Химки» стали единственными клубами Евролиги, кто отпустил игроков в сборную. Чем это можно обьяснить?

— У нас хорошая коммуникация между клубами, Единой лигой и РФБ. Руководители ЦСКА и «Химок» понимали, что должны помочь сборной в этом окне и отпустить своих игроков. Возможно, в ущерб собственным результатам. Сборная у нас одна, и мы все вместе должны ей помогать. Считаю, что они сделали правильный шаг, который принес результат. Воронцевич, Ухов, Губанов и Боломбой сыграли важную роль в победных матчах с Чехией и Финляндией.

— Как вы думаете, какого результата могут добиться наши баскетболисты на мировом первенстве в Китае?

— Если нам удастся собрать оптимальный состав, если все наши лидеры будут здоровы, то мы способны на многое. Я согласен с Сергеем Базаревичем, который сказал, что мы одна из сильнейших сборных Европы, когда собираемся в полном составе. Думаю, что у этого поколения сборной России есть шанс выиграть что-то значимое.

— Хотелось бы перейти к текущим делам Единой лиги. Вы довольны конкуренцией в этом сезоне?

— Да, вполне. В Лиге нет явных аутсайдеров, все результаты достаточно плотные. Из-за насыщенного графика клубов, которые участвуют в еврокубках, у команд из второй половины таблицы появляется шанс обыграть фаворитов. Мы уже видели несколько сенсационных результатов: «Локомотив-Кубань» уступил «Калеву», «Зенит» проиграл «Астане». Такие матчи украшают Единую лигу.

— Как оцениваете изменения в «Зените» после смена руководства?

— Пока они играют довольно нестабильно, но на это есть объективные причины. В межсезонье «Зенит» серьезно обновился, большая ставка делалась на американского разыгрывающего Брендона Дженнингса, который не смог закрепиться в составе. Но я вижу, что у нового руководства есть понимание, как решать сложившиеся проблемы. Мне импонирует, что команда вернулась на «Сибур Арену» и стала еще активнее работать со своими болельщиками. Думаю, что у них всё будет хорошо.

— Довольны посещаемостью?

— Она не везде хорошая. Во многом это связано с календарем. Порой матчи выпадают на будние дни. Это связано с участием наших клубов в Евролиге и Еврокубке, а также с телевизионными слотами, под которые мы должны подстраиваться. Мы пытаемся исправить эту ситуацию, работаем над тем, чтобы избежать игр по понедельникам и вторникам и выработать комфортное время начала матчей для наших зрителей в регионах.

— Какие команды можно отметить по их работе с болельщиками?

— Очень сильную программу для зрителей делает в последнее несколько лет ЦСКА. Причем, как на играх Евролиги, так и на матчах Единой лиги. Это отражается на посещаемости армейской команды и выручки от продажи билетов. Также очень сильно прибавили в плане менеджмента «Химки». Отлично работают с болельщиками в Краснодаре. Про «Зенит» я уже сказал, но не везде такая радужная картина.

— Какие клубы разочаровывают?

— Много работы еще предстоит с прибалтийскими клубами. «Астана» слышит и понимает наши требования, но пока не всё у них получается.

— Многие любители баскетбола не понимают, почему эта команды из Казахстана до сих пор играет в Лиге, учитывая полупустые трибуны на их домашней арене...

— В плане баскетбола у «Астаны» каждый год формируется очень приличная команда, которая всегда борется за место в плей-офф. Что касается отсутствия зрителей, то этот вопрос, безусловно, нас беспокоит. Мы выработали специальную маркетинговую программу для казахстанского клуба и проведем встречу с их руководством до Нового года. Вот увидите, что уже на играх в январе будут серьезные изменения.

— А что скажите про казанский УНИКС?

— Тяжело было сдвинуть их работу в плане маркетинга, но сейчас я вижу, что они делают очень правильные шаги. Еще в прошлом сезоне казанский «Баскет-Холл» значительно преобразился. Это сразу же сказалось и на посещаемости. В УНИКСе поняли, что лучше продавать билеты по 50, 100 рублей, чем иметь пустые сектора. Могу с уверенность сказать, что наши маркетинговые совещания и проведения Матча всех звезд, где собирается вся баскетбольная общественность, дает свои плоды. После проведения Матча звезд в Сочи и Санкт-Петербурге многие руководители клубов стали совсем по-другому выстраивать свою работу с болельщиками.

— В феврале 2019 года Матч всех звезд пройдет в Москве. «ВТБ Арена» точно будет готова к этому времени?

— Конечно. Это новая арена нашего основного спонсора, и мы будем делать всё, чтобы это событие прошлом на самом высоком уровне. Мы не должны опускать планку.

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