«Благодаря Мозгову я изменил теорию баскетбола»

Нынешним летом титулованный итальянский тренер Серджио Скариоло покорил новую вершину. Специалист вошел в тренерский штаб клуба NBA «Торонто Рэпторс», который уверенно лидирует в Восточной конференции и наверняка поборется за титул лучшей команды лиги. При этом 57-летнему Скариоло удалось сохранить и пост наставника сборной Испании, с которой он уже выигрывал три Евробаскета (2009, 2013, 2015), а также серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр (2012, 2016).

В интервью «Известиям» тренер оценил правильность выбора Серхио Родригеса в пользу ЦСКА, перспективы Тимофея Мозгова в «Орландо» и талант Никиты Михайловского, а также вспомнил период своей работы в «Химках» и рассказал о том, как ему удается совмещать две должности.

— Приветствую вас, друзья, — начал беседу Серджио Скариоло. — Извините, что нарушено время нашего разговора (тренер несколько раз просил перенести интервью. — «Известия»). Наверняка вы знаете, как работают тренеры в NBA? Только кажется, что свободное время есть, как это свободное время заканчивается.

— Вы единственный тренер, который работает и со сборной, и с клубом NBA. Как вам это удается?

— Мой секрет прост: работать, работать и еще раз работать. Любите свою работу, и вы будете везде успевать. А если заниматься тем, что вам не нравится, это быстро приведет к стрессу и усталости.

— Как вы смогли договориться с клубом?

— Руководство «Торонто» довольно результатами, которые я показывал, и любезно разрешило мне работать со сборной Испании в квалификации чемпионата мира – 2019. Более того, они всегда внимательны и отзывчивы ко всему, что касается меня и моей деятельности. За это я им безмерно благодарен.

— Летом у вас наверняка были предложения от клубов Евролиги — учитывая, что ваши интересы представляет один из самых влиятельных агентов Европы Обрад Фимич. Почему вы решили уехать в NBA в качестве ассистента?

— В последние пять лет моей тренерской деятельности я держал в уме цель попасть в NBA. В этом году я действительно отклонил несколько хороших предложений из Европы, чтобы реализовать свою мечту. К тому же в «Торонто» воедино совпали все факторы: город, клуб, условия работы, тренерский и игровой стиль команды. Канадский клуб ставит перед собой самые высокие цели, поэтому я уверен, что сделал правильный выбор.

— Какова ваша зона ответственности в тренерском штабе Ника Нерса?

— У главного тренера «Торонто» есть три ведущих ассистента. Мы отвечаем за три большие зоны — нападение, защиту и специальные ситуации — и постоянно меняем зоны ответственности, что дает нам определенную свободу в донесении своих мыслей. Такая «смена» происходит каждые 10–15 матчей. Однако не надо думать, что мы сами определяем, что делать. Есть главный тренер, который дает общее направление нашей работы. Можно сказать, мы объясняем одинаковые месседжи, но разными словами.

— Кто, кроме вас, относится к числу ведущих ассистентов?

— Эдриен Гриффин и Нэйт Бьоркгрен. Но не забывайте, что кроме тех, кого вы видите около скамейки, в нашем тренерском штабе есть много других специалистов, скаутов. Они не медийные персоны, но это очень и очень важные люди в любом тренерском штабе. Мы все работаем как единое целое.

— Как вы относитесь к решению Серхио Родригеса вернуться в Европу? Переход в ЦСКА — разрушение мечты об NBA?

— Давайте начнем с того, что Серхио — не тот игрок, который будет делать опрометчивые поступки. Он дважды был в NBA и прекрасно понимает, что это такое. Да, в первый раз он поехал туда рановато, но это был прекрасный опыт. Когда он «вернулся» в NBA во второй раз, то сделал это абсолютно обдуманно и взвешенно. Более того, надо понимать, что Чачо (прозвище Родригеса) хотел доказать и себе, и другим, что готов был играть за океаном еще и еще. Конечно же, мне сложно объективно оценивать Серхио. Все знают, как я его люблю, но думаю, что все шаги в его карьере были сделаны абсолютно правильно. В ЦСКА он еще обязательно выиграет Евролигу.

Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ Серхио Родригес

— Кто лучший разыгрывающий защитник в Европе?

— Это очень сложный вопрос, ведь на этой позиции выступает очень много классных игроков. Выделю Нандо де Коло, Серхио Родригеса, Милоша Теодосича, Рики Рубио, Серхио Юля, Горана Драгича. Вы также не можете не согласиться с тем, что Лука Дончич играет разыгрывающего защитника, когда мяч у него в руках. В последнее время очень сложно найти чистого разыгрывающего по той причине, что игроки делятся по другому принципу. Вы должны быстро принимать решение, хорошо владеть мячом, контролировать свое тело, защищаться против игрока, который больше тебя.

— Можем ли мы говорить, что в ближайшие пять-десять лет сотрутся границы между позициями на баскетбольном корте?

— Даже если такое и произойдет, то точно не в указанный вами срок. Проблема в том, что сейчас идет очень быстрая акселерация всех баскетбольных процессов. Допустим, что 20 лет назад мы не могли загадывать так далеко, но могли говорить, что будет в ближайшие пять лет. Теперь же мы не можем оперировать такими сроками. Все меняется гораздо быстрее. Если ответить на ваш вопрос, то определенный вектор в размытии границ между позициями виден.

— В NBA все в восторге от игры Луки Дончича. Он станет лучшим новичком сезона?

— Практически уверен в этом. Лука прошел отличную школу в «Реале», играя бок о бок с таким мастерами, как Серхио Юль, Руди Фернандес, Фелипе Рейес... Он был готов к игре в NBA как никто другой из новичков лиги.

— В летнем лагере NBA Global Camp в Тревизо под вашим руководством выступал защитник саратовского «Автодора», один из самых одаренных российских игроков Никита Михайловский. Какое мнение у вас осталось об этом игроке?

— Это очень обученный, немного стеснительный парень. Виден его талант, чувствуется хорошо поставленная техника, но над броском нужно еще поработать. Думаю, что у него большое будущее. Я видел его в действии не так много времени, но он мне очень понравился.

— У него есть шансы попасть в NBA?

— Если отвечать на ваш вопрос, то потенциал у Михайловского есть, но я хотел бы донести одну простую вещь до всех молодых игроков. Развивайте свои сильные стороны, живите своей баскетбольной жизнью, но не делайте попадание в NBA или другую лигу своей навязчивой идеей. Только таким образом вы сможете пройти свой собственный путь и понять всю прелесть игры.

Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ Никита Михайловский (слева)

— В чем, на ваш взгляд, причина такой высокой результативности на старте NBA?

— Во-первых, все команды в NBA нацелены на трехочковые броски. Это тренд, который серьезно изменил представление о баскетболе во всем мире. За один матч каждая команда делает по 25–35 трехочковых попыток. В таких ситуациях счет практически всегда будет крупным. Во-вторых, в современном NBA заметно уменьшилось количество контактной борьбы между игроками. Практически за любое столкновение между баскетболистами судьи дают фол в пользу атакующего игрока. Действовать в защите сейчас очень и очень сложно.

— Могли бы вы представить себе что-то подобное пять лет назад?

— Конечно, нет. Но не забывайте, что тогда трехочковым не придавали такое значение. Пять лет назад великих снайперов можно было пересчитать по пальцам. Сегодня же в каждом клубе есть по пять-шесть исполнителей, обладающих высочайшим процентом попаданий. Даже центровые усиленно работают над этим элементом. Современный пятый номер должен быть не только хорош в защите, поставке заслона, блок-шотах, передачах, но иметь поставленный бросок с любой дистанции. Если у него нет этого качества, то он заметно теряет в своей цене.

— В связи с этим хотелось бы спросить вас про Тимофея Мозгова. Способен ли он вернуться на свой былой уровень после двух подряд неудачных сезонов?

— Мне приятно периодически видеть Тимофея на играх NBA. Расскажу одну историю. Благодаря Мозгову я изменил теорию игры. Мы первыми начали использовать так называемый испанский пик-н-ролл (разновидность пик-н-ролла, при котором центровой может выступать в роли пасующего. — «Известия»), задействуя атакующие возможности Антона Покрашова, Виталия Фридзона и Тимофея Мозгова. Мне приятно, что многие тренеры в мире используют эту наработку в своей работе.

Что касается его перспектив в NBA, то сейчас ситуация не самая радужная. Он вряд ли будет получать много игрового времени в «Орландо», но в целом он может быть доволен своей карьерой.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Тимофей Мозгов (справа)

— Кто ваш фаворит в Восточной конференции?

— «Торонто» — вне конкуренции для меня. Также отмечу прогресс «Бостона» и «Милуоки». В этом году они сильны как никогда. Все ждут, что будет с «Филадельфией» после обмена Джимми Батлера, и ни в коем случае нельзя списывать со счетов «Индиану».

— А что скажите о Западной конференции?

— Думаю, что фаворит по-прежнему «Голден Стэйт». Даже несмотря на травму Стефена Карри, в распоряжении Стива Керра находятся баскетболисты космического уровня. Еще выделю «Оклахому» с прекрасным тренером Билли Донованом. Не обращайте внимание, что их шатает верх-вниз в начале сезона. Они еще возьмут свое. Также нельзя пройти мимо прогресса «Портленда». Это команда способна на многое.

— В этом году в NBA появился первый европейский главный тренер. Правда, пока дебют Игора Кокошкова сложно назвать удачным. Что происходит с его «Финиксом»?

— Мы встречались с Игором, когда «Торонто» встречалось с «Финиксом». Мы тепло общаемся, и я могу сказать, что это великолепный специалист. Если говорить про результаты «Финикса», то четыре-пять матчей в этом сезоне они проиграли в самой концовке. Это говорит о неопытности молодых игроков, которые собраны в «Финиксе». Их прогресс будет сопровождаться такими неудачами. Без этого никак. Каждый молодой игрок должен на своей шкуре испытать горечь поражения и разобраться в своих ошибках. В этом Игор, безусловно, поможет своим ребятам. Он находится на своем месте, и в «Финиксе» все очень высокого мнения о его работе. Уверен, что победы к «Финиксу» еще придут.

— Как вы относитесь к конфликту Евролиги и ФИБА?

— В теории я вижу два варианта решения этой проблемы. Первый — с использованием силы. Кто сильнее, тот и диктует свои условия. Второй — люди садятся за стол переговоров и общаются. Евролиге и ФИБА нужно найти зоны взаимодействия, которые являются наиболее слабыми в европейском баскетболе. На мой взгляд, им нужно уделить внимание развитию молодых игроков. Обратите внимание, что в NBA в команды каждый год привлекаются молодые баскетболисты. Ставка в первую очередь делается на подрастающее поколение. В Европе же во всех ведущих клубах на ведущих ролях возрастные игроки. Эту ситуацию надо как-то изменить.

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