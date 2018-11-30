Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Спартак» — «Локомотив»

В воскресенье состоится одно из главных дерби страны, которое будет иметь колоссальное значение для обеих команд. «Спартак» проведет третью игру под руководством Олега Кононова, и до зимнего перерыва эта встреча будет самой статусной для нового главного тренера красно-белых. Сейчас команда идет седьмой и отстает от занимающего четвертое место «Локо» всего на три очка. «Железнодорожникам» после неожиданного домашнего поражения от «Урала» (1:2) нужно непременно побеждать, чтобы не отстать в борьбе за место в Лиге чемпионов от конкурентов — «Краснодара» и ЦСКА.

2 декабря, 19:00. Стадион «Открытие Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Биатлон. Кубок мира. Первый этап

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

За последние два года российский биатлон пережил серию скандалов, провалов, а также массовый недопуск спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Теперь при новом руководстве сборной и Союза биатлонистов России (СБР) борьба начинается заново. Наш состав очень ослаблен: в первых этапах не примет участие главная звезда Антон Шипулин. Кроме того, был изменен принцип отбора кандидатов в сборную. После анализа статистических показателей и набранных баллов на сборе в Контиолахти за бортом команды на стартах в Поклюке оказались чемпионы мира-2017 в эстафете Антон Бабиков и Максим Цветков. В Словению едут Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. У женщин состав получился еще более неожиданным: к Екатерине Юрловой-Перхт, Ирине Старых и Ульяне Кайшевой присоединились малоизвестные Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Кристина Ильченко и Валерия Васнецова.

2 декабря: 14:00, супермикст; 16:30, смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км. Биатлонный центр Поклюка (Словения). Прямые трансляции на Eurosport 1 HD и «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Этап Кубка мира

Фото: ТАSS/Zuma/Carl Sandin

После триумфа наших спортсменов на первом этапе в Руке болельщики вправе ждать успехов и на следующих стартах. Четырехкратный призер последней Олимпиады в Пхенчхане Александр Большунов выиграл два золота в прошлые выходные. Одно золото на счету обладательницы двух бронзовых медалей Игр в Корее Юлии Белоруковой. Оба наших спортсмена начнут выступления в Лиллехаммере в желтых майках лидеров. Не исключено, что в ближайшее время среди медалистов смогут оказаться Наталья Непряева, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин.

30 ноября, 14:00, спринт, женщины и мужчины. 1 декабря, интервальный старт: 12:30, женщины; 14:00, мужчины. 2 декабря, гонка преследования: 12:00, женщины; 14:45, мужчины. Лыжный центр Лиллехаммер (Норвегия). Прямые трансляции на Eurosport 1 HD

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Первый групповой этап. Россия — Черногория

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

У болельщиков до сих пор сохраняются воспоминания о легендарном триумфе наших гандболисток и их главного тренера Евгения Трефилова, два года назад впервые в российской истории завоевавших золото Олимпийских игр в Рио. После этого произошли изменения в составе сборной, а также неудачи на чемпионате Европы 2016 года в Швеции и прошлогоднем ЧМ в Германии. Теперь национальной команде надо подтверждать свое реноме, и на новое континентальное первенство во Франции они приехали ради того, чтобы бороться за медали.

2 декабря, 20:00. Дворец спорта Жан Вейль (Нанси, Франция). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Полуфиналы. Матч за третье место. Финал

Фото: fakelvolley.com

Изначально фаворитом мирового первенства среди клубов считался казанский «Зенит», выигравший этот трофей год назад. Однако победитель четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов неожиданно проиграл два стартовых матча группового этапа и досрочно покинул Польшу. Но упавшее знамя российского волейбола подхватил «Факел» из Нового Уренгоя. Именно ему предстоит принять участие в плей-офф, полуфинал пройдет уже завтра.

1, 2 декабря: 19:30; 22:30. Дворец спорта (Ченстохова, Польша). Прямые трансляции на «Матч! Арена»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Противостояние «Ястребов» и «Магнитки» уже давно одно из самых принципиальных в российском хоккее. Еще с начала 2000-х годов «Авангард» и «Металлург» — флагманы восточной части нашего чемпионата. Сейчас они переживают перестройку состава, но всё равно являются одними из претендентов на борьбу за самые высокие места в КХЛ.

1 декабря, 17:00. Арена «Балашиха» (Московская область). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

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