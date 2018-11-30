Спортивные выходные с «Известиями»
Футбол. Чемпионат России. «Спартак» — «Локомотив»
В воскресенье состоится одно из главных дерби страны, которое будет иметь колоссальное значение для обеих команд. «Спартак» проведет третью игру под руководством Олега Кононова, и до зимнего перерыва эта встреча будет самой статусной для нового главного тренера красно-белых. Сейчас команда идет седьмой и отстает от занимающего четвертое место «Локо» всего на три очка. «Железнодорожникам» после неожиданного домашнего поражения от «Урала» (1:2) нужно непременно побеждать, чтобы не отстать в борьбе за место в Лиге чемпионов от конкурентов — «Краснодара» и ЦСКА.
2 декабря, 19:00. Стадион «Открытие Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»
Биатлон. Кубок мира. Первый этап
За последние два года российский биатлон пережил серию скандалов, провалов, а также массовый недопуск спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Теперь при новом руководстве сборной и Союза биатлонистов России (СБР) борьба начинается заново. Наш состав очень ослаблен: в первых этапах не примет участие главная звезда Антон Шипулин. Кроме того, был изменен принцип отбора кандидатов в сборную. После анализа статистических показателей и набранных баллов на сборе в Контиолахти за бортом команды на стартах в Поклюке оказались чемпионы мира-2017 в эстафете Антон Бабиков и Максим Цветков. В Словению едут Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. У женщин состав получился еще более неожиданным: к Екатерине Юрловой-Перхт, Ирине Старых и Ульяне Кайшевой присоединились малоизвестные Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Кристина Ильченко и Валерия Васнецова.
2 декабря: 14:00, супермикст; 16:30, смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км. Биатлонный центр Поклюка (Словения). Прямые трансляции на Eurosport 1 HD и «Матч ТВ»
Лыжные гонки. Этап Кубка мира
После триумфа наших спортсменов на первом этапе в Руке болельщики вправе ждать успехов и на следующих стартах. Четырехкратный призер последней Олимпиады в Пхенчхане Александр Большунов выиграл два золота в прошлые выходные. Одно золото на счету обладательницы двух бронзовых медалей Игр в Корее Юлии Белоруковой. Оба наших спортсмена начнут выступления в Лиллехаммере в желтых майках лидеров. Не исключено, что в ближайшее время среди медалистов смогут оказаться Наталья Непряева, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин.
30 ноября, 14:00, спринт, женщины и мужчины. 1 декабря, интервальный старт: 12:30, женщины; 14:00, мужчины. 2 декабря, гонка преследования: 12:00, женщины; 14:45, мужчины. Лыжный центр Лиллехаммер (Норвегия). Прямые трансляции на Eurosport 1 HD
Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Первый групповой этап. Россия — Черногория
У болельщиков до сих пор сохраняются воспоминания о легендарном триумфе наших гандболисток и их главного тренера Евгения Трефилова, два года назад впервые в российской истории завоевавших золото Олимпийских игр в Рио. После этого произошли изменения в составе сборной, а также неудачи на чемпионате Европы 2016 года в Швеции и прошлогоднем ЧМ в Германии. Теперь национальной команде надо подтверждать свое реноме, и на новое континентальное первенство во Франции они приехали ради того, чтобы бороться за медали.
2 декабря, 20:00. Дворец спорта Жан Вейль (Нанси, Франция). Прямая трансляция на «Матч! Игра»
Волейбол. Клубный чемпионат мира. Полуфиналы. Матч за третье место. Финал
Изначально фаворитом мирового первенства среди клубов считался казанский «Зенит», выигравший этот трофей год назад. Однако победитель четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов неожиданно проиграл два стартовых матча группового этапа и досрочно покинул Польшу. Но упавшее знамя российского волейбола подхватил «Факел» из Нового Уренгоя. Именно ему предстоит принять участие в плей-офф, полуфинал пройдет уже завтра.
1, 2 декабря: 19:30; 22:30. Дворец спорта (Ченстохова, Польша). Прямые трансляции на «Матч! Арена»
Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск)
Противостояние «Ястребов» и «Магнитки» уже давно одно из самых принципиальных в российском хоккее. Еще с начала 2000-х годов «Авангард» и «Металлург» — флагманы восточной части нашего чемпионата. Сейчас они переживают перестройку состава, но всё равно являются одними из претендентов на борьбу за самые высокие места в КХЛ.
1 декабря, 17:00. Арена «Балашиха» (Московская область). Прямая трансляция на «Матч ТВ»
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