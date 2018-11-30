Ход Кононовым: «Спартак» проведет первое дерби при новом тренере

Игра против «Локомотива» — первая серьезная проверка для нового главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Под руководством 52-летнего специалиста, возглавившего команду в середине месяца, красно-белые успели провести всего два матча: в чемпионате России были обыграны самарские «Крылья Советов» (3:1), а на групповой стадии Лиги Европы москвичи уступили венскому «Рапиду» (1:2). В ближайшие выходные Олег Кононов постарается выправить положение «Спартака» в таблице РПЛ в первом для себя московском дерби.

«Спартак»–«Локомотив»

Эта игра станет центральной в предстоящем туре РПЛ и в значительной степени определит перспективы обеих команд в борьбе за медали и место в Лиге чемпионов следующего сезона. Победа над «Крыльями Советов» позволила провалившим осеннюю часть чемпионата красно-белым частично выправить свое положение и подняться на седьмое место. От идущего четвертым «Локомотива» их отделяет всего три очка.

— Кононову удался дебют в «Спартаке», но болельщики будут судить о нем и о том, что собой представляет команда под его руководством, далеко не по матчу с «Крыльями Советов», — поделился с «Известиями» знаменитый в прошлом нападающий красно-белых Валерий Рейнгольд. — Понятно, что времени с момента его назначения прошло не так много, но победа в дерби над «Локомотивом» стала бы очень хорошим подспорьем и помогла Кононову обрести уверенность в себе и упрочить свои позиции.

«Железнодорожники» после неожиданного поражения дома от «Урала» (1:2) выпали из тройки лидеров чемпионата. От идущего вторым «Краснодара» отрыв теперь составляет четыре очка, от занимающего третью строчку ЦСКА — одно. Улучшить настроение «железнодорожникам» должна первая победа в Лиге чемпионов — в среду дома был обыгран турецкий «Галатасарай» (2:0).

— «Спартак» для многих является серьезным раздражителем, — сказал «Известиям» советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — Для нашей команды в том числе. Болельщики ждут от «Локо» только победы. Надеемся, ребята не подведут.

«Ростов»–ЦСКА

В первом круге ростовчане нанесли поражение армейцам на выезде (1:0), воспользовавшись тем, что команда находилась еще в стадии перестройки. Сейчас ЦСКА играет гораздо лучше, хотя и допускает осечки. Одна из таких случилась во вторничной встрече с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов (1:2). Чтобы продолжить гонку за лидирующим «Зенитом» в чемпионате, красно-синим надо обыгрывать в гостях неуступчивый «Ростов».

— В «Ростове» выступает несколько моих соотечественников (Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Видар Кьяртанссон, Бьорн Сигурдарсон. — «Известия»), поэтому я иногда наблюдаю за этой командой, — заявил «Известиям» полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон. — Могу сказать, что нас ждет крайне непростая игра. Для обоих клубов она имеет важное значение с точки зрения борьбы за высокие места в РПЛ.

«Арсенал»–«Зенит»

Сине-бело-голубые уже обеспечили себе первое место на зимний перерыв. Теперь подопечным Сергея Семака нужно закреплять превосходство. В последних играх им крайне тяжело даются набранные очки, но домашняя победа над «Ростовом» (2:0) дала команде возможность перевести дух. Тульскому «Арсеналу» же необходимо выправлять турнирное положение — подопечных Игоря Черевченко, пришедшего на смену Олегу Кононову, отделяет от зоны стыковых матчей всего три очка.

— Всегда непросто играть против команды, только что сменившей главного тренера, — поделился с «Известиями» бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев. — Особенно тяжело в условиях эпидемии травм и игры на два фронта — в еврокубках и чемпионате России. Но деваться питерцам некуда — надо из последних сил дойти до перерыва с максимальным отрывом от преследователей и уже зимой усиливать состав, планомерно готовясь к весенней части чемпионата и Лиги Европы.

«Краснодар»–«Урал»

«Быки» уверенно идут по дистанции как в еврокубках, так и в чемпионате России. Отставание от «Зенита» составляет всего пять очков. Но команде предстоит пройти проверку матчем с подобравшимся к зоне еврокубков «Уралом» — коллектив Дмитрия Парфенова расположился на шестом месте.

— Мы намерены, как и в предыдущих матчах, бороться за победу, — сказал «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — С самого начала сезона ребята показывали отличную игру, а тренер четко понимал, в какой футбол должна играть команда. Но на старте не везло — много создавали моментов, не использовали их и проигрывали. Сейчас с результатами гораздо лучше — осенью случилось всего одно поражение. Думаю, победы над «Спартаком» (2:1) и «Локомотивом» (2:1) показали, что «Урал» может играть и добиваться успеха против любой команды.

16-й тур чемпионата России станет предпоследним в национальном первенстве перед зимним перерывом. Помимо вышеперечисленных матчей, в нем пройдет еще четыре встречи: «Рубин»–«Динамо», «Енисей»–«Ахмат», «Оренбург»–«Крылья Советов», «Анжи»–«Уфа».

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