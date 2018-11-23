Поставили на Кононова: «Спартак» проведет первый матч под руководством нового главного тренера

К концу первого круга в чемпионате России интрига сохраняется во всех частях турнирной таблицы. Основным событием 15-го тура национального первенства станет дебют Олега Кононова на посту главного тренера московского «Спартака». После осенних неудач красно-белые идут на девятом месте: от второй строчки их отделяет 6 очков, столько же — от зоны прямого вылета в первый дивизион.

Колоссальная плотность таблицы может серьезно поменять расклад сил в нынешнем сезоне. Несколько лет борьба за выживание и места в еврокубках идет вплоть до последнего тура, отмечает президент РФПЛ Сергей Прядкин.

— На моем счету это уже четвертый или пятый чемпионат, где абсолютно непонятно, кто станет победителем — говорит Сергей Прядкин. - Думаю, текущий сезон будет не менее интересным.

«Спартак» – «Крылья Советов»

Первый матч под руководством нового главного тренера «Спартак» проведет против «Крыльев Советов». Волжане уже пережили в этом сезоне перестановки как в менеджменте, так и в тренерском штабе. В частности, в октябре вместо Андрея Тихонова наставником команды был назначен Миодраг Божович. Пока самарцы располагаются в зоне переходных матчей, но в случае воскресной победы вплотную подберутся к «Спартаку», от которого отстают на пять очков.

— Нам надо набирать очки, поэтому мы усиленно готовимся к предстоящей игре и намерены биться за победу, — заявил «Известиям» директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов. — Очевидно, что для «Спартака» и его нового главного тренера этот матч будет особым. В связи с перестановками в тренерском штабе красно-белых трудно понять, в какой манере наш соперник будет действовать в игре против нас. Поэтому мы будем отталкиваться от собственной игры.

«Спартак» начинал сезон под руководством Массимо Карреры, с которым выиграл золото позапрошлого чемпионата России и бронзу прошлого. Поначалу дела на внутренней арене у красно-белых складывались неплохо. По итогам летнего отрезка они ни разу не проиграли в шести турах и шли в таблице вторыми после «Зенита». Но осенью из восьми встреч победа была одержана только в одной: на выезде был повержен занимающий последнее место в РПЛ красноярский «Енисей». Особенно плохо даются спартаковцам домашние игры: все четыре последних матча на «Открытии Арене» были проиграны. Фиаско в одной из них —против тульского «Арсенала» (2:3) — и привело к отставке Карреры. Примечательно, что «оружейников» на тот момент возглавлял как раз Кононов. Назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Рауль Рианчо выправить ситуацию в Премьер-лиге не смог.

— Игра команды в последних матчах чемпионата — это никуда не годится, — поделился мнением с «Известиями» экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Особенно странно, что игроки были способны при Рианчо показать характер в еврокубках, победив «Рейнджерс» (4:3), и в то же время проигрывали в национальном первенстве «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:2). Тяжело понять, в мотивации тут дело или в тактике. Хочется надеяться, что в матче с «Крыльями Советов» Кононову удастся если и не показать хорошую игру, то хотя бы добиться нужного результата. Всё равно основную работу ему придется проводить уже в зимнем перерыве, а сейчас нужно любой ценой избежать потерь в оставшихся матчах национального первенства, а также выйти из группы в Лиге Европы.

По мнению Александра Шикунова, от «Спартака» можно ожидать любых решений по составу и тактике.

— Мы знаем стиль Кононова по его работе с предыдущими командами, особенно с «Краснодаром», — отметил менеджер «Крыльев». — Но что он мог наиграть в «Спартаке» за две недели? Тем более что часть футболистов разъезжалась по своим сборным. Возможно, он продолжит ставить в состав молодых Максименко, Рассказова, Ломовицкого, как это делал Каррера. А может быть вернет на поле опытных ребят вроде Глушакова и Ещенко. Какой будет сделан выбор, в какой футбол они будут играть против нас — сейчас этого, наверное, не знают даже в самом «Спартаке».

«Ахмат»–ЦСКА

Матч в Грозном откроет предстоящий тур. После убедительной победы над «Зенитом» (2:0) ЦСКА вновь вплотную приблизился к призовой тройке. «Ахмат» также расположился недалеко от группы лидеров и всего на одно очко отстает от зоны еврокубков.

— Учитывая атмосферу на стадионе в Грозном, где болельщики всегда активно поддерживают свою команду, матч получится непростым для ЦСКА, особенно для его молодых игроков, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник армейцев и грозненской команды Дмитрий Хомуха. — «Ахмат» одержал несколько ярких побед этой осенью, в частности, над «Спартаком» (2:1) и «Краснодаром» (1:0). Если команда будет показывать такие результаты и в дальнейшем, то сможет побороться за попадание в еврокубки. Для ЦСКА же этот выезд станет хорошей проверкой на прочность. Если армейцы проявят характер и добьются победы, то у команды в нынешнем обновленном составе появятся серьезные шансы занять самые высокие места.

«Локомотив»–«Урал»

Обе команды провалили старт сезона, но осенью набрали ход. «Железнодорожники» идут третьими в таблице, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита» и на одно от занимающего второе место «Краснодара». Екатеринбургский «Урал» поднялся на седьмое место и находится в одном балле от зоны еврокубков.

— Этой осенью мы проиграли всего один матч из восьми, что раскрепостило команду после неудачного летнего старта, — рассказал «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — К игре с «Локомотивом» готовимся с хорошим настроением и намерены биться за победу. Будет непросто — нам все-таки противостоит действующий чемпион России, но считаю, что по качеству игры «Урал» способен с ним побороться. Если ребята проявят такую же самоотдачу и выполнение тренерской установки, как это было в предыдущих встречах, то нас ждет успех.

«Зенит»–«Ростов»

После провального матча с ЦСКА качество игры петербургской команды вызывает всё больше и больше вопросов. Но турнирное положение подопечных Сергея Семака пока выглядит комфортным — пять очков преимущества перед ближайшим преследователем.

— Случилось то, что ожидалось: не очень высокий класс резерва привел к тому, что тренерам просто некем проводить ротацию, — заявил «Известиям» чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев. — Видно, что основные футболисты, особенно те, кто был задействован в сборной на чемпионате мира и в большинстве матче Лиги наций, банально устали. И еще в октябрьских играх это было заметно, но тогда за счет характера удавалось добиваться минимальных побед в чемпионате и еврокубках. С ЦСКА это не прошло. И с «Ростовом» может не пройти — слишком уж организованный соперник. Для Семака сейчас главное с минимальными потерями пройти оставшиеся матчи чемпионата и Лиги Европы, а уже зимой по возможности усилить состав и более планомерно ставить игру.

Помимо вышеперечисленных матчей в туре также пройдут еще четыре встречи: «Динамо»–«Енисей», «Оренбург»–«Уфа», «Анжи»–«Рубин» и «Краснодар»–«Арсенал».

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