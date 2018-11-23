Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА–СКА

Два самых богатых клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведут предпоследний очный матч в 2018 году. Противостояние обеих базовых команд сборной России в последнее время было особенно ярким. Именно СКА и ЦСКА почти полностью были представлены на победной Олимпиаде в Корее. Это предало особый градус их серии в апрельском финале Западной конференции Кубка Гагарина, закончившейся победой ЦСКА (4:2). В нынешнем сезоне подопечные Игоря Никитина пока не дали питерцам взять реванш: обе первые встречи закончились победами московских армейцев.

24 ноября, 17:00. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Гренобль – Кубок Франции

Последний этап Гран-при станет ключевым для Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира и двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр еще не обеспечила себе место в финале. Для того чтобы туда попасть, ей необходимо победить во Франции. Также в женском одиночном катании выступят Мария Сотскова и Станислава Константинова. У мужчин Россию представят Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, у пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду — Бетина Попова и Сергей Мозгов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

23 ноября, короткие программы: 17:00, мужчины; 18:55, танцы на льду; 20:35, женщины; 22:30, пары. 24 ноября, произвольные программы: 15:50, мужчины; 18:05, танцы на льду; 21:00, женщины; 23:10, пары. Арена «Патинуар Палезю» (Гренобль, Франция). Прямые трансляции на Первом канале и «Матч ТВ»

Профессиональный бокс. Денис Лебедев – Майк Уилсон, Дмитрий Бивол – Жан Паскаль

На двух боксерских вечерах в грядущие выходные главными героями будут россияне. В Монако впервые за восемь лет за пределами нашей страны на ринг выйдет Денис Лебедев. Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF сразится с американцем Майком Уилсоном. Соперник не хватает звезд с неба, но на своем уровне не проиграл ни одного из последних 19 боев. Лебедев может провести защиту титула WBA (Super), от которого отказался в 2016 году, получив статус «чемпиона в отпуске». В Атлантик-Сити другой россиянин, Дмитрий Бивол, будет противостоять канадцу Жану Паскалю. Наш боксер является чемпионом WBA, и победа в предстоящей схватке еще больше поднимет его популярность. Также в рамках боксерского вечера в США выступят россияне Евгений Тищенко и Сергей Кузьмин.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

24 ноября, 23:00, арена Casino de Monte Carlo Salle Medecin (Монте-Карло, Монако). Прямая трансляция на «Матч! Боец». 25 ноября, 05:00, Mark G. Etess Arena (Атлантик-Сити, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

«Формула-1». Чемпионат мира. Гран-при ОАЭ

Вчера руководство команды «Уильямс» объявило, что в следующем сезоне ее пилотом станет Роберт Кубица — поляк заменит Сергея Сироткина. Таким образом, для россиянина ближневосточный этап станет последним в составе конюшни «Уильямс» и, возможно, последним в главной гоночной серии. Теперь заключительный Гран-при первого для Сергея Сироткина сезона в «королевских гонках» будет иметь особое значение в его карьере. В Эмиратах он попытается доказать свое право остаться на этом уровне и получить предложение от другой команды Ф-1.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

23 ноября: 12:00, свободная практика 1; 16:00, свободная практика 2. 24 ноября: 13:00, свободная практика 3; 16:00, квалификация. 25 ноября 16:10, гонка. Автодром «Яс Марина» (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Ахмат»–ЦСКА

Грозненский клуб многие годы является одним из самых неудобных соперников для армейцев. Осенью, после возвращения на пост главного тренера Рашида Рахимова, «Ахмат» сумел обыграть двух конкурентов ЦСКА за место в тройке: «Спартак» (2:1) и «Краснодар» (1:0). Красно-синие отстают от идущих вторыми «быков» всего на три очка. Чтобы укрепить свои позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов следующего сезона команде Виктора Гончаренко надо обязательно побеждать в столице Чеченской Республики. Однако для отстающих на одно очко от еврокубковой зоны хозяев эта встреча также будет иметь важное значение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

23 ноября, 18:00. «Ахмат Арена» (Грозный). Прямые трансляции на «Матч Премьер»

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