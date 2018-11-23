Худшее время для дебюта: Пути «Уильямс» и Сироткина разошлись

Пилот «Уильямс» Сергей Сироткин, добившийся серьезного прогресса во второй половине 2018 года, рассчитывал остаться в команде на следующий сезон и доказать свою состоятельность в «Королевских гонках». Однако боссы британской конюшни решили иначе. Место россиянина займет поляк Роберт Кубица, который последний раз выступал в элитной гоночной серии восемь лет назад.

За двадцать гонок Сироткин ни разу не финишировал в очковой зоне (топ-10). Единственный набранный балл на Гран-при Италии он получил благодаря дисквалификации пилота «Хаас» Романа Грожана. Другой гонщик «Уильямс» канадец Ланс Стролл набрал шесть очков. При этом, в квалификациях россиянин был быстрее своего напарника (12:8). В беседе с «Известиями» Сергей признался, что не готов к роли резервного пилота в составе другой команды пелотона — в следующем году его не будет в «Формуле-1».

— К сожалению, моя команда не могла зарабатывать очки, полагаясь на свой темп, — рассказал «Известиям» Сироткин. — Финишировать в топ-10 можно было только в случае каких-то неожиданных обстоятельств, которые от нас никак не зависели. Так случилось, что я заработал очков меньше своего партнера Ланса Стролла. С одной стороны, это обидно, с другой — мы оба понимаем, по каким причинам это произошло. Я не обращаю внимание на личный зачет в этом сезоне. Я вложил много сил, как физических, так и моральных. Скажу даже так: вложил всю душу в этот болид, и, конечно, мне бы хотелось доказать всему миру, что это был лишь один неудачный сезон, и в следующем году мы будем там, где достойны быть. Но ситуация сложилась иначе... К большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в «Формуле-1» — сейчас я не готов к роли резервного пилота.

По мнению экспертов, в текущем сезоне Сергей Сироткин был единственным пилотом в «Королевских гонках», кто стойко переносил ошибки своей команды, лихачество соперников и ездил на объективно самой слабой машине пелотона.

— Но, я занимался тем, о чем мечтал всю жизнь. Многим другим талантливым гонщикам никогда не удавалось стать боевыми пилотами команды «Формулы-1», — продолжил Сироткин. — Никто не обещал мне, что будет легко, поэтому смысла жаловаться я не вижу. Я был готов к трудностям, и каждое последующее испытание — еще один дополнительный шанс и возможность проявить себя, показать, на что способен.

Учась на своих собственных ошибках, во второй половине сезона россиянин всё же провел несколько неплохих гонок. Однако прогресс Сироткина был нивелирован недостатками болида «Уильямса». Но это не убедило боссов британской конюшни продлить с ним контракт.

Титулованный российский пилот Михаил Алешин считает, что неудачи Сергея Сироткина связаны с ошибками механиков «Уильямса» и слабыми возможностями болида.

— Неудачные результаты Сергея — это в первую очередь слабая машина и слабая команда, — поделился мнением с «Известиями» Алешин. — Достаточно вспомнить количество ошибок, которые допускались механиками «Уильямс» по ходу сезона. Например, не вовремя надевали колеса перед стартом, в результате чего наш пилот получал штраф. Таких ошибок не делают даже в картинге. Но главную задачу на сезон Сироткин все-таки выполнил. Он опередил своего партнера по команде по результативным финишам и квалификациям. Когда ты выступаешь за команду, которая не позволяет тебе стабильно набирать очки, твой главный ориентир — это партнер. С учетом поддержки со стороны SMP Racing мы ожидали большего от «Уильямс». Жаль, что они оказались неконкурентоспособными.

В качестве напарника молодому британскому пилоту Джорджу Расселлу, который пришел на смену Лансу Строллу, «Уильямс» выбрали опытного Роберта Кубицу. Польский пилот произвел хорошее впечатление на команду. Он, начав сотрудничать с ней в 2017 году, в этом сезоне выполнял роль резервного гонщика. Заместитель руководителя «Уильямс» Клэр Уильямс объяснил заключение контракта с Кубицей.

— У Роберта отличные технические способности, он также хорошо умеет мотивировать инженеров и руководство команды, — сказал «Известиям» Уильямс. — У него большой профессиональный опыт, и мы помним, каких результатов он добивался в прошлом, до аварии (Перед началом сезона-2011 поляк, участвуя в «Ралли Ронди ди Андора», получил серьезную травму, перенес тяжелую операцию и находился в больнице 2,5 месяца. — «Известия»).

Клэр Уильямс также поблагодарил Сергея Сироткина и его напарника.

— Что касается Лэнса Стролла и Сергея Сироткина, то они прекрасно работали в команде в этом году в очень сложных обстоятельствах, показав себя как настоящие профессионалы. В команде благодарны им за то, что они сделали для «Уильямс», — сказал замруководителя конюшни.

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг, во многом благодаря которому Сергей Сироткин оказался в британской команде, подчеркнул, что пилот рассматривает другие версии продолжения карьеры.

— Мы довольны работой Сергея и в настоящее время думаем над различными вариантами. Он обязательно проведет много гонок в составе SMP Racing. О своем решении мы объявим в ближайшее время, — подчеркнул Борис Ротенберг.

Таким образом, в следующем году у России останется только один представитель в «Формуле-1». После годового перерыва на позицию боевого пилота Торо Россо возвращается Даниил Квят.

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