Евроинтеграция КХЛ: лига продолжит практику вынесенных матчей

После проведения в Вене и Цюрихе вынесенных матчей регулярного чемпионата Континентальная хоккейная лига (КХЛ) продолжит завоевывать европейские рынки. В перспективе эти игры помогут привлечь в турнир западные команды, считает президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Хотя не обязательно, что участниками лиги в будущем станут клубы именно из тех стран, где проходили тестовые матчи.

В понедельник рижское «Динамо» принимало в Цюрихе петербургский СКА. Встреча завершилась победой номинальных гостей (2:1). В среду там же клуб из столицы Латвии сыграл с ЦСКА. Армейцы одержали оглушительную победу (5:0).

Швейцария не значится в списке стран, на которые в первую очередь возможно расширение лиги, пояснил Дмитрий Чернышенко.

— Есть другие страны, где мы лучше продвинулись, — отметил он. — Но матчи, подобные тем, что прошли в Вене и Цюрихе, помогают исследовать рынок — мы не скрываем, что КХЛ имеет планы расширения на Европу. Сейчас ведутся переговоры с четырьмя клубами, но никаких документов пока нет, и ничего официально не подписано.

Экспансия продолжится

Руководство КХЛ в будущем планирует повторять практику вынесения матчей регулярного чемпионата в города и страны, не представленные в лиге. Зампред правления КХЛ, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и вице-президент СКА Роман Ротенберг предположил, что следующими принять такие встречи могут Лондон, Париж, Берлин и Копенгаген.

— Эти города заслуживают увидеть матчи такого уровня, — заявил он перед матчем СКА– «Динамо» (Рига). — Тем более сейчас Великобритания вышла в элитный дивизион чемпионата мира. Для англичан было бы полезно показать публике игры уровня КХЛ. Нам интересно задействовать в лиге такие страны, как Германия, поэтому я назвал Берлин. Во Франции и Дании сейчас устойчиво растет интерес к хоккею — мы это видели, когда сборная России играла в Париже и Копенгагене на двух последних чемпионата мира. С точки зрения популяризации российского хоккея такие выезды, как нынешний в Швейцарию, очень позитивны.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Великобритании Энди Френч заявил о договоренностях по поводу проведения в этой стране выставочных матчей с участием трех команд КХЛ. Они состоятся в апреле 2019 года. Одна из этих игр пройдет в Шеффилде, другие города станут известны позже. О намерении провести у себя вынесенные встречи КХЛ также заявили главы федераций хоккея Франции и Германии Люк Тардиф и Франц Райндль.

Выездные серии игр КХЛ взаимовыгодны и для самой лиги, и для стран, которые их принимают, полагает президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель.

— Как гражданин Швейцарии я хорошо знаю, как популярен в нашей стране российский хоккей, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Это идет еще со времен игры сборной СССР на Олимпиадах и чемпионатах мира, а также выступлений во «Фрибурге» таких звезд, как Вячеслав Быков и Андрей Хомутов. Сейчас европейские страны, в том числе Швейцария, озабочены повышением популярности хоккейной Лиги чемпионов. Думаю, одним из способов поднять к ней интерес стало бы участие команд КХЛ. Или хотя бы проведение отдельных турниров с участием лучших команд этих двух соревнований.

Рене Фазель добавил, что опыт совместной организации матчей, который появился у КХЛ и ХК «Цюрих» после вынесенных игр, может помочь найти точки соприкосновения в вопросе объединения усилий российского и европейского хоккея для популяризации своих лиг.

Театральная атмосфера

Единственным неожиданным аспектом мероприятий в Цюрихе стала низкая посещаемость матчей. Встреча рижского «Динамо» против СКА собрала 4178 зрителей при общей вместимости местной арены в 11,2 тыс. человек, матч с ЦСКА — 4698. Обе октябрьские игры в менее «хоккейной» Вене суммарно посетило более 11 тыс. зрителей.

— Я ожидал, что (в Цюрихе. — «Известия») будет полный стадион, но на нашем матче атмосфера была как в театре — очень тихо, — поделился с «Известиями» нападающий СКА Николай Прохоркин. — Тем не менее такие игры надо проводить. Всегда интересно выехать за границу, побывать на арене, где ты еще не был. Цюрих — прекрасный город, и играть здесь — одно удовольствие.

Исполнительный директор ХК «Цюрих» Петер Занер отметил, что невысокая посещаемость игр КХЛ на арене его клуба — следствие ряда объективных факторов.

— Швейцарскую публику непросто с первого раза завлечь на матчи, связанные не с ее командами, — пояснил менеджер, являющийся также председателем совета директоров хоккейной Лиги чемпионов. – Во-первых, в Цюрихе достаточно много развлечений, помимо спорта, — арена постоянно загружена концертными программами. Во-вторых, наши хоккейные болельщики больше любят смотреть на своих хоккеистов, они охотнее идут на национальное первенство, чем на международные соревнования.

По словам Петера Занера, Лига чемпионов имеет схожие с КХЛ проблемы на территории Швейцарии. Недавно «Цюрих» играл дома с «Кярпят», чемпионом Финляндии — на матч пришло чуть больше 3 тыс. человек, хотя в чемпионате Швейцарии обычно домашние игры проходят при полных трибунах. Возможно, стоило немного иначе выстроить программу продвижения этих встреч — например, больше рекламировать их за счет звездных имен уровня Павла Дацюка, отметил менеджер. Он также выразил уверенность, что по итогам совместной с лигой работы над ошибками интерес местных зрителей к матчам КХЛ и Лиги чемпионов в дальнейшем усилится.

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