Антон Слепышев: «В Москве сложнее бороться за зрителя»

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА уверенно идет в лидерах регулярного чемпионата и является одним из фаворитов Кубка Гагарина. Учитывая финансовые и кадровые возможности клуба, это не удивляет, однако такого тотального превосходства от подопечных Игоря Никитина практически никто не ожидал.

ЦСКА и раньше успешно выступал в «регулярке»: еще под руководством Дмитрия Квартальнова армейцы трижды выигрывали Кубок Континента. Этой осенью они только недавно вышли в лидеры, опередив побеждавший всех подряд до паузы на Евротур «Автомобилист». Но, если раньше красно-синих критиковали за примитивный стиль игры, то с октября штабу Никитина удается в полной мере раскрывать потенциал игроков уровня Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Константина Окулова и других мастеров хоккея.

Лидером ЦСКА стал вернувшийся летом из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Антон Слепышев. На прошлой неделе 24-летний уроженец Пензы забил один из самых красивых голов сезона, сравняв счет в матче с основным конкурентом - петербургским СКА. Эта шайба перевернула ход встречи, закончившейся третьей подряд победой ЦСКА (3:1) в армейском дерби.

За океаном Слепышев играл за «Эдмонтон Ойлерз» вместе с лучшим игроком мира своего поколения Коннором Макдэвидом. Но первый год он провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд Кондорс». В интервью «Известиям» Антон Слепышев рассказал, каков в жизни Макдэвид, оценил свой период в НХЛ, а также поделился мнением о причинах успешного выступления ЦСКА и своей игре за сборную России на недавнем Кубке Карьяла.

- Как объясните тотальное доминирование ЦСКА в текущем сезоне с двумя длинными победными сериями в 12 и 14 матчей?

- Хороший состав, профессиональные тренеры, которые подробно разбирают каждый матч и соперника. Игроки полностью выполняют тренерскую установку, а сам коллектив очень дружный – все ребята общаются между собой и вне хоккея.

- При этом одержаны три убедительные победы даже над СКА...

- Я бы не сказал, что они были такими уж убедительными. Мы вообще не смотрим, какой у нас соперник - на каждую команду настраиваемся максимально серьезно. За счет этого и побеждаем.

- Как оцените свое выступление на Кубке Карьяла в составе сборной России?

- Всегда приятно получать вызов в национальную команду. Считаю, что два матча сыграл неплохо. Но нужно еще прибавлять, чтобы постоянно попадать в сборную.

- До отъезда в НХЛ Вас вызывал в сборную Олег Знарок, сейчас попали в нее при Илье Воробьеве. Различия сильные?

- В целом, идеи и тактика похожи на то, что видел три года назад, когда в прошлый раз приезжал в сборную России на этап Евротура.

- Как адаптировались к жизни в Москве за полгода?

- Нормально. Сначала переживал, что это большой город с пробками. А в итоге адаптация прошла довольно легко.

- Сильный контраст с Эдмонтоном?

- Конечно, Москва гораздо больше, и жизнь в ней активней. Эдмонтон – тихий, спокойный город. Кроме хоккея там ничего нет. Особо и заняться то нечем – скучно. А в Москве, помимо хоккея, еще много других развлечений есть, поэтому гораздо сложнее бороться за зрителя. Хочется, чтобы люди более активно ходили на матчи.

- Сильно КХЛ изменилась с момента вашего отъезда за океан из «Салавата Юлаева»?

- Я бы не сказал. В целом, лига развивается. Организация становится более серьезной и профессиональной. Это радует.

- Вы присоединились к ЦСКА с самого начала подготовительного периода. Успели отвыкнуть от полноценных сборов, которых нет в НХЛ?

- Да. В этом плане там удобней, поскольку ты готовишься в том месте, где тебе больше нравится. Подбираешь себе тренеров на время подготовки к сезону, присоединяешься к команде уже за три недели до старта «регулярки». В Северной Америке доверяют хоккеистам в плане подготовки. Но в России сборы практикуются по «старинке». Я это все проходил до отъезда в НХЛ, поэтому в ЦСКА быстро перестроился обратно.

- А сам тренировочный процесс и тактика сильно отличаются от того, с чем сталкивались за океаном?

- Может быть, в детском хоккее есть сильные различия, но я не видел, как за океаном работают в этом направлении. А у команд мастеров не так много времени – тактика, командные схемы, работа над игрой в большинстве и меньшинстве не особо отличаются. Разве что в НХЛ площадки меньше – под это и адаптируется тактика. Если у нас все площадки станут маленьких размеров, то и мы схемы перестроим.

- В КХЛ есть как большие, так и маленькие площадки. Тяжело перестраиваться, когда во время выездных серий приходится с интервалом в два дня играть на коробках разных размеров?

- Эту ситуацию я не понимаю. Вроде бы интересно посмотреть, как игроки перестраиваются с одной площадки на другую. Но все-таки лига должна прийти к одному формату, чтобы не было различий.

- Вас часто спрашивают про Макдэвида?

- В каждом интервью (смеется). Коннор - один из лучших в мире. Я даже не побоюсь сказать, что лучший.

- Как хоккеист чему научились у него?

- Когда на него смотришь, поражаешься, насколько легко он все делает. Человек просто на другом уровне. Для себя почерпнул, что талант - талантом, но Макдэвид еще остается и большим профессионалом. Каждый день поражаешься, как он готовится к матчам, как отдыхает, как восстанавливается. А научиться у него... Ты следишь за такими игроками, пытаешься пробовать повторить, но они просто на несколько порядков выше тебя. А уж соперникам удержать его очень тяжело.

- Вы с ним часто общались?

- Да, он в быту отличный парень. Это еще один показатель его личности. Коннор - уже такая звезда мирового хоккея, одна из самых главных звезд. А в жизни ни грамма звездности: ни на льду, ни в раздевалке, ни вне хоккея. Вот это в первую очередь поразило.

- Вам Макдэвид много помогал, когда вы только приехали в Эдмонтон?

- Поддерживал и помогал с английским. Он простой парень, и к нему можно было подойти по любому вопросу. Иногда он сам предлагал помощь - объяснял упражнение на английском языке. И так по отношению ко всем игрокам. Если у кого-то проблемы, Макдэвид одним из первых поможет.

- Недавно «Эдмонтон» уволил с поста главного тренера Тодда Маклеллана, возглавлявшего команду все три сезона вашего выступления за нее. Как отреагировали на это?

- Никак. Я сейчас в ЦСКА. Особо не следил за результатами «Эдмонтона» в этом сезоне, но общался с ребятами. Так понял, что ситуация с прошлого года не поменялась. Чехарда побед и поражений продолжилась. Наверное, пришло время для каких-то перемен.

- В чем были причины неудач команды в ваше время?

- Нужны более длительные выигрышные серии. У «Ойлерз» есть хороший состав, но нет стабильности. Две игры выиграли – три проиграли. Потом пять матчей выиграли – три проиграли. А в плей-офф НХЛ попадают более стабильные команды. Но при такой чехарде результатов даже при хорошей игре тяжело добиться участия в Кубке Стэнли.

- Считается, что в некоторых клубах НХЛ предвзято относятся к российским хоккеистам. В частности, помимо вас «Эдмонтон» год назад покинул так и не заигравший в нем Зият Пайгин. До этого клуб обменял в "Сент-Луис" Наиля Якупова. Есть общая тенденция в этих историях?

- Нет, просто так сложились обстоятельства. Я не думаю, что в клубе существует какое-то предвзятое отношение к русским игрокам.

- Сами довольны своим периодом за океаном?

- Конечно, у меня были ошибки и недочеты. Верни ситуацию назад, и я, может быть, что-то сделал по-другому. Но в целом я доволен своими тремя годами за океаном - это был отличный опыт. Выжал из себя все, что можно. И под конец уперся в тупик, поэтому надо было что-то менять, чтобы дальше развиваться.

- Некоторые игроки говорят, что ехать в НХЛ имеет смысл только, когда чувствуешь максимальное желание клуба тебя видеть у себя. Как было у Игоря Ожиганова, когда главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прилетал в Москву на переговоры с ним...

- Я так не считаю. Молодой игрок, если чувствует, что готов, должен попробовать себя там – хотя бы в АХЛ. Если докажешь, что сильнее других, будешь играть в НХЛ. Если ты такой же, как местные хоккеисты, тренеры выберут канадцев. Так же, как и в России – если приедет канадец, который наравне с русским, то выберут русского. И, приезжая в НХЛ, ты должен быть на голову выше канадца, чтобы не было вопросов, почему тебе дают больше игрового времени.

- Поэтому отправка в фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд Кондорс» вас не удивила?

- Да, когда я приехал и сыграл десять игр, понял, что не столько в плане мастерства, сколько психологически не готов к НХЛ. В плане быта и языка. Ожидал, что меня переведут в фарм-клуб. Пришлось практически целый сезон провести в АХЛ. И уже на следующий год, когда я приехал в «Эдмонтон», понял, что готов играть в главной команде. Но год понадобился, чтобы подучить язык. После этого чувствовал себя комфортно.

- Бейкерсфилд располагается в теплой Калифорнии. Тяжело было оттуда возвращаться на север в Эдмонтон?

- Да нет (смеется). НХЛ есть НХЛ. И уровень игры выше, и зарплата в десять раз больше. Да, в Бейкерсфилде отличная погода, но и у него, и у Эдмонтона есть свои плюсы и минусы, поэтому жить можно везде. Конечно, в идеале их бы поменять местами между НХЛ и АХЛ. Но что есть, то есть.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter