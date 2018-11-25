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Павел Карнаухов: «Матч ЦСКА–СКА — это выставка КХЛ»

Нападающий красно-синих — о победе над петербуржцами и своих ощущениях от первого в карьере армейского дерби
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вчерашняя игра против СКА стала первым армейским дерби в карьере нападающего ЦСКА Павла Карнаухова. В этой встрече 21-летнему спортсмену удалось помочь красно-синим одержать третью победу над петербуржцами (3:1) в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После матча Павел Карнаухов дал интервью «Известиям» и поделился эмоциями от своего первого выступления на таком уровне.

— Сильно нервничали перед выходом на матч против главного конкурента ЦСКА в КХЛ?

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— Какой хороший вопрос… Во-первых, к матчам такого уровня надо быть готовым психологически. Во-вторых, физически. Матч ЦСКА–СКА — это выставка КХЛ. Две такие серьезные команды бьются между собой. Всегда в подобных матчах нелегко. Естественно, когда в первый раз выходишь на такие игры, нужно хорошо их начать — с первых же минут. Не ошибаться, где-то попроще действовать, чтобы почувствовать энергию этого противостояния. Мне кажется, у меня это получилось, поэтому чувствовал себя хорошо.

— Не боитесь, что тремя победами над СКА ваша команда раскроет карты перед этим соперником, что затруднит весеннее противостояние в плей-офф, если встретитесь с ними там?

— Наверное, никто об этом не думает. Мы живем сегодняшним днем, сегодняшней игрой. Предыдущие два матча никто даже не вспоминал. Сейчас была новая игра, новое противостояние — очень боевое.

— Почему было столько удалений в третьем периоде?

— Ха-ха, сложный вопрос. Нужно разобраться, почему получилось так, проанализировать ошибки. Понятно, что против таких мастеров, как игроки СКА, тяжело совсем чисто и без помарок сыграть. Поэтому сейчас главное, что победили. В матчах такого уровня результат превыше всего.

— За счет чего так легко команда справлялась с игрой в меньшинстве?

— Я не думаю, что это было легко. Наверное, это тяжелая работа — играть в меньшинстве. Она непросто дается. Возможно, с трибун казалось, что наши спецбригады легко с этим справлялись, но на самом деле против таких команд, как СКА, просто никогда не бывает.

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