Михаил Науменков: «После перерыва в КХЛ будет труднее»

В понедельник после перерыва на игры сборных возобновится розыгрыш регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Западной конференции лидирует московский ЦСКА. Перед паузой подопечные Игоря Никитина укрепили свое превосходство, убедительно обыграв дома двух главных преследователей в турнирной таблице — хельсинкский «Йокерит» (5:0) и петербургский СКА (3:1).

В интервью «Известиям» защитник красно-синих Михаил Науменков прокомментировал результат обоих матчей, а также поделился ожиданиями от следующей части «регулярки».

— За счет чего выиграли у СКА?

— За счет командной игры, самоотдачи. Был сильный эмоциональный заряд с лавки — чувствовалось, что все выкладываются на льду, каждый бьется за каждого. Приятное ощущение. Думаю, все кайфанули от игры против СКА.

— Чувствовалось, что были физически и эмоционально сильнее СКА, несмотря на то что они имели на два дня больше на подготовку, а вы за сутки до игры с ними принимали «Йокерит»?

— Эмоциональная заряженность была запредельная. Конечно, ей поспособствовала и победа над «Йокеритом». Мы были в тонусе, вышли на лед в обеих встречах и сделали свое дело.

— Игру против СКА полностью контролировали?

— Не сказал бы. Были какие-то ошибки и недочеты с нашей стороны. Но если кто-то допускал оплошность, то обязательно находился хоккеист, который ее исправлял, — это было заметно. И все парни в нашей команде молодцы, что так отыграли — я очень этому рад.

— Расстроены, что в этих матчах не набрали ни одного очка?

— Если честно, я не обращаю на это внимания. Стараюсь делать свое дело на льду, помогать ЦСКА побеждать. А то, что не набирал очков... Значит, еще не пришло время. Буду работать дальше и стараться наверстывать.

— Что ЦСКА нужно делать в перерыве на Евротур?

— Такие перерывы всегда используются для того, чтобы немного отдохнуть, восстановиться. А дальше идут тренировки, которые посложнее, чем между матчами. Но они необходимы, чтобы хорошо подготовиться ко второй части регулярного чемпионата. Думаю, после перерыва в КХЛ игры будут гораздо сложнее, так как сейчас все команды набирают оптимальную форму и показывают свой лучший хоккей.

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