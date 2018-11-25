Алексей Марченко: Слепышев, возможно, научился так бросать у Макдэвида

Вчера в Москве состоялось третье в сезоне армейское дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА и СКА вновь выявляли сильнейшего. В очередной раз победа осталась за москвичами — 3:1. Предыдущие две встречи также были выиграны командой Игоря Никитина.

Субботний матч долго шел при игровом преимуществе СКА. Гости повели в счете после гола Николая Прохоркина. Однако игру перевернул гол Антона Слепышева в самом конце второго периода. Нападающий ЦСКА, еще в прошлом сезоне игравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Эдмонтон Ойлерз» со звездным канадцем Коннором Макдэвидом, вошел в зону СКА с правого края, вступил в единоборство с капитаном Евгением Кетовым и с разворота нанес точный бросок с неудобной руки в дальнюю девятку ворот Игоря Шестеркина. Ассистентами стали Иван Телегин и Алексей Марченко. Последний в интервью «Известиям» прокомментировал этот эпизод, а также поделился мнением о матче.

— Вас шокировало то, как исполнил этот бросок Слепышев?

— Он всё очень здорово сделал. Передача и выход из зоны были стандартными для всей команды — мы это постоянно наигрываем на тренировках. И Слепышев прекрасно всё исполнил, хотя я бы отметил еще и Ивана Телегина, перед этим выигравшего борьбу.

— Слепышев не рассказывал, где так научился бросать?

— Нет, не рассказывал.

— Не у Коннора Макдэвида?

— Не знаю, может быть (смеется).

— ЦСКА получил много штрафов в третьем периоде, но со стороны показалось, что довольно легко убил меньшинство…

— Да, мне кажется, нам удалось неплохо отыграть в меньшинстве. Даже если и были где-то ошибки, то здорово действовал Сорока (вратарь ЦСКА Илья Сорокин. — «Известия»), который помог нам в эти моменты.

— СКА чем-нибудь удивил на фоне двух предыдущих матчей против вас?

— С ними всегда идут очень интересные игры — мне так кажется. Хорошие скорости, высокий уровень борьбы. Мы с ними играем в похожей манере.

— Есть ли общее объяснение, почему уже шестую победу подряд вы одерживаете над СКА, если считать три последние встречи весеннего финала конференции?

— Не знаю, как это можно объяснить. Мы выходим выигрывать всегда — так настраиваемся на каждый матч, какой бы соперник нам ни противостоял. А наши победы над СКА стоит, наверное, анализировать отдельно друг от друга. По крайней мере мне трудно сейчас назвать общие причины этих результатов. Просто каждый игрок нашей команды старается выкладываться с первой до последней минуты — это дает результат.

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