Армейцы в предгорьях Альп

Третья в сезоне победа над СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не приведет к самоуспокоенности игроков ЦСКА — об этом «Известиям» заявил нападающий красно-синих Павел Карнаухов. В субботу московские армейцы обыграли дома питерских со счетом 3:1. Ранее в обоих осенних противостояниях двух самых богатых клубов турнира победы также оставались за подопечными Игоря Никитина.

К прошедшей игре против СКА мы готовились с чистого листа, рассказал «Известиям» Павел Карнаухов.

-— У нас в команде никто даже не вспоминал два предыдущих матча. И после такой победы никто не будет расслабляться, к следующим встречам также готовимся со всей серьезностью. - сказал Карнаухов.

Для СКА матч в Москве поначалу складывался удачно. В первом периоде подопечные Ильи Воробьева повели в счете за счет гола Николая Прохоркина. Вплоть до середины второго периода они превосходили соперника по качеству игры, но ближе ко второму перерыву хозяева площадки начали перехватывать инициативу.

— Мы хорошо играли в первом периоде и большей части второго, — отметил защитник СКА Давид Рундблад. — Но у ЦСКА очень хорошие игроки в нападении, которые могут использовать малейшую возможность забить гол. Так и произошло, когда они сравняли счет. А в третьем периоде мы недостаточно хорошо играли в большинстве и допустили ошибку в своей зоне в моменте со второй шайбой. Думаю, мы разберем все эти эпизоды и в будущем их не повторим.

Счет в игре сравнял за 45 секунд до конца второго периода Антон Слепышев с передач Ивана Телегина и Алексея Марченко. Это был один из самых красивых голов сезона. Нападающий армейцев вошел в зону и в борьбе с капитаном СКА Евгением Кетовым пробил с разворота с неудобной руки в дальний верхний угол ворот Игоря Шестеркина.

— Передача и выход из зоны были стандартными для всей команды — мы это постоянно наигрываем на тренировках. И Слепышев прекрасно всё исполнил, хотя я бы отметил еще и Ивана Телегина, перед этим выигравшего борьбу, — поделился мнением с «Известиями» Алексей Марченко.

В третьем периоде у ЦСКА было много удалений, но его игроки выстояли в меньшинстве. А вот во время одного из розыгрышей лишнего у ворот СКА несогласованностью действий Шестеркина и нападающего питерцев Андрея Кузьменко воспользовался Михаил Григоренко, который перехватил шайбу и забил второй гол. Победную точку в конце игры поставил Иван Телегин.

— Мне кажется, нам удалось неплохо отыграть в меньшинстве, — добавляет Марченко. — Даже если и были где-то ошибки, то здорово действовал Сорока (вратарь ЦСКА Илья Сорокин. — «Известия»), который помог нам в эти моменты.

В начале следующей недели обоим армейским коллективам предстоит выезд в Цюрих. Там их примет рижское «Динамо». Перенос игр в Швейцарию связан с желанием КХЛ расширить аудиторию в Европе, показав свои команды зрителям не представленных в лиге стран.

— Я думаю, что это очень хорошая идея КХЛ — проводить отдельные матчи в других странах, — сказал «Известиям» нападающий ЦСКА Грег Скотт. — Недавно то же самое сделала НХЛ, проведя игры в Финляндии. Думаю, это прибавит популярности лиге в такой хоккейной стране, как Швейцария.

В октябре ЦСКА и СКА уже участвовали в подобных мероприятиях: выездные матчи против братиславского «Слована» они сыграли в Вене.

— Интересно поездить по другим странам и городам, — отметил в разговоре с «Известиями» Михаил Григоренко. — В Вене было достаточно интересно. Надеюсь, в Цюрихе будет только лучше. Мне доводилось там играть за ЦСКА в товарищеских матчах летом на сборах. Но официальная игра у меня в этом городе будет первая — так что интересно посмотреть, сколько придет болельщиков. Цюрих — город большой, поэтому хочется верить, что ажиотаж там будет как в России и Северной Америке.

Ряд игроков питерского клуба также с интересом ждет выезда в Швейцарию. Напомним, в Вене «Слован» разгромно проиграл обоим лидерам Западной конференции — со счетом 0:9 ЦСКА и 0:7 СКА.

— Мне понравилось то, как прошли матчи в Вене, — заявил «Известиям» нападающий СКА Ярно Коскиранта. — Не только из-за нашей победы, но и из-за атмосферы на арене, которая была полностью заполнена. Очень хочется, чтобы и в Цюрихе было так же.

Хоккеисты рижского «Динамо» рассчитывают в Швейцарии оказать сопротивление обоим соперникам. Сейчас команда Гиртса Анкипанса уверенно идет в зоне плей-офф Западной конференции, занимая седьмое место по набранным и пятое по потерянным очкам.

— Мы на равных сражались со СКА в октябре, проиграв лишь с минимальным счетом (1:2), и намерены биться за победу в двух ближайших встречах, — сказал «Известиям» нападающий рижан Линус Виделль. — В этом сезоне у нас отлично организована игра, поэтому мы мало встреч проиграли с разгромным счетом. Надеюсь, что смена обстановки и переезд в Цюрих только помогут нам. В любом случае мы всерьез рассчитываем выйти в плей-офф и ради этого продолжим бороться за победу в каждом матче.

Первый матч в Цюрихе пройдет сегодня. В нем клуб из столицы Латвии примет СКА. ЦСКА сыграет в Швейцарии 28 ноября.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter