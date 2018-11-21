Андрей Локтионов: «В нападении легко быть универсалом»

На прошедшем недавно первом этапе Еврохоккейтура — финском турнире «Кубок Карьяла» — одним из лучших игроков сборной России стал нападающий ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов. Уроженец подмосковного Воскресенска стал известен еще в конце 2000-х, когда в финалах юниорского чемпионата мира выиграл золото в 2007 и серебро в 2008 годах.

После этого 28-летний хоккеист на шесть сезонов уехал за океан, где год провел в североамериканских юниорских лигах, а затем пять лет курсировал между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и их фарм-клубами Американской хоккейной лиги (АХЛ). В 2012 году ему довелось сыграть два матча за «Лос-Анджелес Кингз» в победном для команды плей-офф — несмотря на недостаточное количество игр в этом розыгрыше, руководство калифорнийского клуба уговорило лигу выгравировать имя Локтионова на Кубке Стэнли.

В 2013 году Андрей ездил со взрослой сборной на чемпионат мира в Финляндию, где с показателем полезности «+6» стал лучшим игроком россиян по системе «плюс/минус». Через год Локтионов принял участие с национальной командой в победном мировом первенстве в Минске. То золото досталось ему ценой тяжелой травмы плеча, что лишило шансов удержаться в НХЛ. К концу 2014 года он залечил травму и подписал контракт с ярославским «Локомотивом», за который выступает до сих пор в качестве одного из лидеров команды.

Благодаря Локтионову «железнодорожники» в позапрошлом сезоне вышли в финал Западной конференции Кубка Гагарина, а сейчас он является одним из самых опытных хоккеистов в сильно омоложенной команде Дмитрия Квартальнова, идущей в группе лидеров Западной конференции. Андрей демонстрирует редкую универсальность: на предсезонных турнирах он играл центрфорварда, но перед самым стартом регулярного чемпионата стал выступать в качестве левого нападающего в одном звене с Брэндоном Козуном и Петри Контиолой. А на победный Кубок Карьяла главный тренер сборной Илья Воробьев поставил хоккеиста в центр, в тройку с главными звездами ЦСКА, чемпионами Олимпийских игр в Пхенчхане Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко.

В интервью «Известиям» Андрей Локтионов рассказал о своем возвращении в сборную, адаптации к постоянной смене позиции на площадке, своей роли лидера среди ярославской молодежи и попадании на январский Матч всех звезд КХЛ в Казани.

— За счет чего так спокойно меняете позиции в нападении?

— Главное — чувствовать партнеров. Не важно, где ты находишься, в клубе или сборной. И позиция тут тоже не имеет значения. Тем более часто та стартовая расстановка, в которой ты находишься, оказывается номинальной — в реальной игре всё быстро меняется. Ты можешь начинать слева, но всю смену отыграть в центре. А центральный нападающий из твоего звена три смены подряд будет действовать слева. Номинальная расстановка не меняется только в тот момент, когда ты встаешь на точку вбрасывания. В остальные моменты игры все зависит от взаимопонимания с партнерами.

— Игра в тройке с олимпийскими чемпионами и лидерами ЦСКА сильно отличается от того, что у вас происходит в «Локомотиве»?

— Мне и в клубе грех жаловаться на качество партнеров по звену. Да, играть в сборной с двумя олимпийскими чемпионами, финалистами Кубка Гагарина и нынешними лидерами конференции — одно удовольствие. Но в «Локомотиве» у меня тоже титулованный партнер по тройке. Петри Контиола — бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, Брэндон Козун — бронзовый призер последней Олимпиады в Корее, который из сезона в сезон набирает много очков в КХЛ. Не могу сказать, что для меня игры за клуб в КХЛ и сборную на Евротуре сильно отличались. Но нет сомнений, что Капризов и Григоренко — мастера с большой буквы. Возможно, мне повезло, что тренерский штаб национальной команды поставил меня именно к ним в тройку. В связке с ними мне удалось довольно неплохо показать себя на Кубке Карьяла.

— Вы говорили, что вам в «Локомотиве» не трудно было перестроиться с игры в центре на позицию крайнего нападающего. При этом в сборной на неделю вы снова переквалифицировались в центрфорварда, а по возвращении в Ярославль вернулись на фланг. В такие короткие сроки спокойно адаптируетесь к изменениям?

— Никаких сложностей с адаптацией нет. Как я уже говорил, мне и в НХЛ приходилось много играть слева. Тогда в команде не было места в центре, поэтому, когда кто-то получал травму, ставили на край, причем как налево, так и направо. Так что ничего сверхъестественного в этих перемещениях нет. Меня ведь не в защиту и не в ворота тренеры отправляют — там мне как нападающему было бы гораздо сложнее. А в нападении быть универсалом легко.

— В сборной у вас была полная свобода действий на льду рядом с Капризовым и Григоренко? Или тренеры просили делать акцент на черновой работе центра, чтобы разгрузить партнеров по тройке для большего творчества?

— Никаких ограничений не было. Это и смысла не имело. Мы ведь были номинальным первым звеном сборной на Карьяле. И какой смысл делать акцент на обороне или помещать нас в ограниченную схему? Тренеры взяли меня в команду на конкретную позицию, и я просто должен максимально эффективно на ней играть. Илья Воробьев сказал нашему звену: «Ребята, руки у вас развязаны — выходите на лед, делайте, что хотите, творите. Главное, не ошибайтесь».

— Вам еще нет 30, но ветераном себя в «Локомотиве» уже ощущаете?

— В нашей команде я уже дедом себя чувствую (улыбается). Но еще рано говорить о старости. В «Локомотиве» собрался очень молодой состав, поэтому стараемся помогать ребятам адаптироваться к уровню КХЛ.

— Дедовщину применяете в отношении молодых?

— Нет, у нас все очень демократично. Мы особо не кричим на ребят. Просто те, кто постарше, стараются подсказывать, что надо делать.

– С таким обилием молодежи «Локомотив» может в этом сезоне решать серьезные турнирные задачи?

— Конечно. Почему нет? Мы же играем не только для того, чтобы попасть в плей-офф. «Локомотив» — команда амбициозная. Она ставит задачу выигрывать, а дальше уже всёе зависит от нас.

— После удачного старта «Локомотив» утратил стабильность: четыре поражения в последних восьми матчах. Спад был неизбежен?

— Обязательно будут спады и подъемы. Сезон не может идти гладко, потому что команда устает от постоянных перелетов. В последней выездной серии мы два раза прилетали в другой город в четыре часа утра. Из-за этого усталость накапливается, и она сказывается на играх.

— Вас болельщики уже выбрали в стартовый состав на Матч звезд. Будете готовить оригинальные номера к этому событию?

– Пока не знаю. Еще надо дожить до этого. Главное, травму не получить, а то иначе нет смысла даже думать о Матче звезд.

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