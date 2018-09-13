«Локомотив» новой модели

В предстоящие выходные завершится вторая неделя 11-го регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Одним из главных событий этого отрезка сезона стал удачный старт ярославского «Локомотива», помимо турнирных результатов отметившегося массовым вводом в состав молодых игроков. Воспитанники местной школы уже зарекомендовали себя на уровне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), в прошлом сезоне выиграв в составе фарм-клуба «Локо» Кубок Харламова. А в минувшем августе в Сочи они отпраздновали успех на молодежном Кубке мира.

На сегодняшний день руководство клуба устраивает и игра команды, и работа тренерского штаба, и реализация стратегии, заявил «Известиям» президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

— Атмосфера в команде положительная, всё хорошо, — рассказал он. — Выполняем задуманное, эйфории нет. Молодежь постепенно выходит на первые роли.

Во вторник в выездном матче с ЦСКА главный тренер «железнодорожников» Дмитрий Квартальнов выпустил на лед сразу 12 хоккеистов не старше 23 лет — Александра Елесина, Павла Красковского, Никиту Черепанова, Григория Денисенко, Николая Аверина, Дениса Алексеева, Максима Афанасьева, Артема Ильенко, Георгия Иванова, Артура Каюмова, Данилу Юртайкина и Зията Пайгина. Некоторые из них являются дебютантами КХЛ, однако это не помешало «Локомотиву» обыграть более обеспеченных и укомплектованных армейцев (3:1).

— Мы провели хорошую работу на «предсезонке», — рассказал «Известиям» Дмитрий Квартальнов. — У нас молодая, амбициозная команда. Всё, что запланировали, — всё сделали. Сейчас идет только начало сезона, притираемся. Всё только впереди.

Особенно выделяется в команде защитник Александр Елесин. По мнению Юрия Яковлева, он уже давно заслужил вызов в национальную сборную. Ранее в главную команду страны вызывался Павел Красковский. При этом в «Локомотиве» позитивно отзываются и о легионерской бригаде в лице чешского вратаря Александра Салака, его соотечественника Якуба Накладала, шведа Стеффана Крунвалля, канадского нападающего Брэндона Козуна и финского форварда Петри Контиолы. В будущем в Ярославле не планируют усиливаться игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с так называемыми просмотровыми контрактами.

— Игроков мало, клубов много, конкуренция большая, — продолжил Юрий Яковлев. — Я не думаю, что мы будем участвовать в этом — слишком большие затраты. Наша стратегия заключается в том, что мы пытаемся дать дорогу молодым и не заниматься дорогостоящими проектами. Что касается наших легионеров, то довольны мы ими будем, когда выиграем чемпионат. А сейчас мы просто ими восхищаемся — и как хоккеистами, и как людьми.

Летом в клубе сложилась скандальная ситуация с Брэндоном Козуном и его соотечественником Максом Тальбо. Оба весной продлили контракты с «Локомотивом», но позднее оказались не нужны главному тренеру. Одновременно с этим из НХЛ приехал в Ярославль другой канадец — Давид Деарне. Ближе к концу предсезонной подготовки Брэндон Козун вернулся в расположение ярославской команды, а контракты с Деарне и Тальбо были расторгнуты с многомиллионными неустойками. Оба в скором времени оказались в омском «Авангарде», который в новом сезоне выиграл все пять стартовых матчей.

— У меня нормальные отношения с главным тренером — мы оба профессионалы и намерены работать на то, чтобы приносить клубу победы, — заявил «Известиям» Брэндон Козун. — Сейчас хочется сосредоточиться на матчах и добиваться успеха. Мы очень удачно начали сезон, а такие победы, как над «Салаватом Юлаевым» (4:2) и ЦСКА, добавляют позитивного настроения и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Стоит отметить, что «Локомотив» провалил стартовый матч сезона — на своем льду ярославцы были разгромлены «Авангардом» (0:4). Однако следующие четыре матча были ими выиграны. Помимо «Салавата» и ЦСКА «железнодорожники» победили дома «Сибирь» (5:0) и одолели на выезде братиславский «Слован» (4:1).

— Сейчас все видят, какой хоккей показывает «Авангард» — они обыгрывают всех, громят «Динамо», — отметил Брэндон Козун. — Тогда мы были немного не готовы к такому уровню игры и борьбы со стороны омского клуба. Но мы сделали выводы из этой неудачи и продолжили гнуть свою линию, выполнять тренерское задание. Это и принесло результат в последующих матчах.

В предыдущих сезонах «Локомотив» также вводил в состав своих воспитанников. В частности, уроженец Ярославля Владислав Гавриков был одним из лидеров команды в 2015–2017 годах и добился вызова в сборную России на чемпионат мира в Кельне и Париже, где стал бронзовым призером. После этого он перешел в петербургский СКА, где вместе с Вячеславом Войновым составил главную пару защитников и в клубе, и в сборной, выиграв в ее составе золото Олимпиады в Пхенчхане.

— Мы считаем, что с более богатыми клубами можно соревноваться в плей-офф, — подчеркнул Юрий Яковлев. — У нас много своей молодежи плюс опытные игроки, включая легионеров и Андрея Локтионова. Готовы дальше работать с нашими молодыми хоккеистами. Это сложная работа, большой риск. Но мы не просто готовы рисковать — мы это уже делаем.

Следующий матч «Локомотив» проведет на своем льду — в воскресенье ярославцы сыграют против череповецкой «Северстали».

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