Подмосковные вечера «Авангарда»

Сегодня в Балашихе омский «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Это встречу заранее называют противостоянием двух фаворитов Восточной конференции. Коллектив из столицы Татарстана является действующим обладателем Кубка Гагарина. А омичи после весенней смены руководства и тренерского штаба провели самое внушительное усиление состава в свое истории.

И болельщиков, и игроков обеих команд в среду ждет очень увлекательный матч, считает председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

— «Ак Барс» — это наш флагман, действующий обладатель Кубка Гагарина, в игре против которого очень интересно проверить свои силы, — заявил он «Известиям». — Наша команда прекрасно стартовала, игроки приняли систему главного тренера и воплощают его идеи в жизнь. Но предстоит еще много работы по совершенствованию игры, поэтому встречу с «Ак Барсом» мы ждем с нетерпением.

Старт «Авангарда» стал, пожалуй, самым успешным в лиге. В стартовой выездной серии подопечные Боба Хартли разгромили всех своих соперников, включая ярославский «Локомотив» (4:0), московское «Динамо» (5:1) и череповецкую «Северсталь» (4:1). Но в первом домашнем матче начались и первые трудности. Неуступчивый «Нефтехимик» дважды сравнивал счет, и после двух периодов на табло была ничья (2:2). Лишь в третьей 20-минутке голы Кирилла Семенова и Сергея Широкова принесли «Авангарду» победу (4:2).

— «Нефтехимик» — хорошая команда, играет агрессивно, — прокомментировал «Известиям» игру Сергей Широков. — Они всегда будут так играть во всех матчах. Конечно, чувствовалась нервозность в начале встречи, потому что это была первая домашняя игра в сезоне — если можно так сказать, при своих болельщиках. Но мы сделали нужные поправки и дожали «Нефтехимик» в третьем периоде. Хорошая получилась игра, боевая — надо такие матчи тоже вытягивать.

По мнению омских хоккеистов, несмотря на то что «Нефтехимик» не был разгромлен, как соперники по выездной серии, для первого в истории «Авангарда» домашнего матча в Балашихе они сыграли качественно.

— Самое главное, что мы выиграли и взяли два очка — неважно, с разгромом или нет, — заявил «Известиям» защитник «Авангарда» Максим Чудинов. — Главное, что выполнили тренерскую установку и довели дело до победы. Есть над чем работать, где добавлять. Мы очень хорошо провели третий период: забили два гола, грамотно сыграли в обороне. Спасибо болельщикам, что устроили нам теплый прием — приятно играть в такой обстановке. Радует, что приехало много ребят из Омска — кто-то на поезде, кто-то на самолете. Нам очень нужна эта поддержка — мы ее по-настоящему ценим. Было видно, что трибуны были заполнены людьми в майках нашего клуба. Даже возникло ощущение, что мы в Омске. Тем более много людей из нашего города живет в Москве — они тоже внесли свою лепту в нашу первую победу в Балашихе.

«Авангард» проведет в Подмосковье весь нынешний сезон. Это связано с тем, что на «Омск Арене», построенной в 2007 году, минувшим летом были обнаружены трещины в фундаменте. Объект был признан аварийным, и оттуда эвакуировали всех офисных работников клуба. Сейчас собственник в лице «Авангарда» прорабатывает варианты реконструкции ледового дворца. Домашние матчи решено проводить в Балашихе, где на одноименной арене раньше выступали ХК МВД и фарм-клуб московского «Динамо».

— Так сложилось, что мы играем здесь. Большое спасибо организаторам и болельщикам за то, что чувствуем себя в Балашихе как дома, — продолжил Сергей Широков. — Здорово, что на матче было много омских болельщиков, которые приехали на поезде. Им — огромный респект. Мы стараемся для них, было очень приятно играть перед ними с «Нефтехимиком». Их было очень хорошо слышно, спасибо за поддержку — в третьем периоде они нам особенно помогли.

На первом матче в Балашихе присутствовало более 5 тыс. зрителей. На игру из Омска прибыл внушительный десант болельщиков «ястребов».

— Рано говорить, будет ли здесь такая же атмосфера, как в Омске, — добавил Сергей Широков. — Еще раз поблагодарю болельщиков, что пришли на игру, — и омских, и балашихинских. Надеюсь, их будет все больше и больше, поэтому ждем всех на матчах с «Ак Барсом» и «Магниткой».

После удачного старта некоторые эксперты уже называют «Авангард» одним из фаворитов сезона и реальным претендентом на Кубок Гагарина.

— Мы не обращаем на это внимания, — отметил Максим Чудинов. — Выиграли одну игру, завтра новый день — надо готовиться к следующему матчу. Будем выходить на каждую игру и доказывать свое превосходство. Мы играем в североамериканский хоккей, очень быстрый и интенсивный. Много новых нюансов было привнесено Бобом Хартли и его штабом — стараемся это все впитывать и совершенствовать в ходе сезона.

В матче с «Нефтехимиком» в составе «Авангарда» дебютировал защитник Алексей Емелин. Чемпион мира-2012 подписал с омичами контракт на прошлой неделе, вернувшись в Россию после семи лет выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— Волнения не было — все-таки определенный опыт игры у меня есть, — сказал он «Известиям». — Готовился к тяжелой игре с «Нефтехимиком» — такой она и получилась. Соперник играл достаточно агрессивно, а мы старались не уступать ему во всех компонентах. В целом сыграли неплохо и добились победы.

32-летний хоккеист признался, что в первой игре за «Ястребов» ему пришлось непросто, поскольку он не проходил подготовку с командой.

— Первая игра всегда дается тяжело, потому что не провел ни одной предсезонной игры, — отметил Алексей Емелин. — Всегда тяжело сразу войти в игровую форму. Поэтому сразу войти в матч было тяжеловато, нужно было «продышаться». Думаю, в игре с «Ак Барсом» будет уже полегче.

Завтра, спустя сутки после встречи с казанцами, «Авангард» сыграет в Балашихе с магнитогорским «Металлургом».

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